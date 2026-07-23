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Egyszerűen ellenálhatatlan: ez a krémes, fetás tészta gyakorlatilag magától elkészül

recept édeskömény tészta
Life.hu
2026.07.23.
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Van az úgy, hogy alig van valami a hűtőben, mégis valami különleges vacsira vágynánk. Erre kínál egyszerű megoldást ez a fetával, édesköménnyel és mézzel készülő egyserpenyős tészta: egyszerre krémes, illatos és igazán különleges.

Az édeskömény a sütőben vajpuhára sül, jellegzetes, erőteljes íze teljesen megszelídül, kellemesen édeskés aromát kap. A méz sütés közben karamellizálódik, a fetatömb pedig selymes szósszá olvad. Az egész vacsorához egyetlen, sütőben használható serpenyőre vagy jénaira van szükség, a tészta is ebben fő majd meg. Ez a recept 2026 nyarán sokak kedvence lehet!

A fetás tészta kis túlzással magát készíti el
A fetás tészta kis túlzással magát készíti el
Forrás: Life.hu / AI

Az egyserpenyős, édesköményes, fetás tészta receptje: 

Hozzávalók:

  • 200 gramm penne vagy rigatoni, szárazon
  • 200 gramm feta egyben
  • 1 nagy édesköménygumó vékony szeletekre vágva, a zöldjét tegyük félre
  • 2 evőkanál méz
  • 3 gerezd fokhagyma megtisztítva és kissé megroppantva
  • 400 milliliter zöldségalaplé
  • 3 evőkanál olívaolaj
  • 1 teáskanál szárított kakukkfű
  • só és bors ízlés szerint
  • édeskömény zöldje a tálaláshoz

Elkészítés:

1. Melegítsük elő a sütőt alsó-felső sütéssel 200, légkeverésnél 180 Celsius-fokra.

2. Készítsünk elő egy mélyebb, sütőben is használható serpenyőt vagy hőálló sütőtálat. Az édesköményt vágjuk vékony szeletekre, majd a fokhagymával együtt tegyük az edénybe.

3. Helyezzük középre egyben a fetát. Locsoljuk meg az édesköményt és a sajtot olívaolajjal, majd egyenletesen csorgassuk rá a mézet. Szórjuk meg kakukkfűvel, sóval és borssal.

4. Tegyük a sütőbe 20 percre, amíg az édeskömény megpuhul és enyhén aranybarnára sül, a feta pedig egy kis színt kap.

5. Vegyük ki az edényt a sütőből. A száraz tésztát rendezzük el egyenletesen a feta körül, majd öntsük hozzá a zöldségalaplevet. A folyadéknak éppen csak el kell lepnie a tésztát.

6. Alaposan keverjük össze az egészet, hogy a megpuhult feta és a karamellizálódott édeskömény krémes szósszá álljon össze.

7. Tegyük vissza az edényt a sütőbe további 15 percre. Félidőben egyszer keverjük át. Akkor kész, amikor a tészta megpuhult, a szósz pedig sűrű és krémes lett. Tálalás előtt szórjuk meg friss édesköményzölddel.

Extra tipp: kevés frissen facsart citromlé szépen ellensúlyozza a méz édességét és a feta krémességét. Toppingként száraz serpenyőben megpirított, durvára vágott dió is kerülhet a tetejére.

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