Reviczky Gábort ismét megoperálták: ötödször is szembe kell néznie a rákkal

A színész a Blikknek árulta el, hogy májusban megoperálták, a szövettani eredmény pedig két héttel később érkezett meg. „Május 19-én műtötték meg a hangszálamat, majd két hét múlva jött a laboreredmény, hogy nem polip vagy más egyéb. Ez rák. Eltávolították a daganatot a hangszalag felületéről, de – sajnos – sugarazni kell, nincs más megoldás” – mondta a lapnak Reviczky Gábor.

Reviczky Gábort ismét megoperálták

Forrás: Borsonline

Reviczky Gábor már többször legyőzte a rákot

A színművész korábban már többször is legyőzte a rákot, de most a daganatos betegségek egy újabb típusával kell szembenéznie. Úgy véli, a betegség kialakulásában szerepe lehetett a dohányzásnak.

„Az előző rákokat sikerült legyőznöm, de ez most új. Feltehetően a sok cigaretta miatt alakult ki. Hétéves korom óta dohányzom, és most sem szoktam le, ugyanis 70 év dohányzást nem szabad egyik pillanatról a másikra abbahagyni. Egy professzor barátom is azt tanácsolta, csak csökkentsem a napi adagot, mert ha teljesen abbahagyom, másfél hónap múlva meghalok… Vannak erre vonatkozó tapasztalatok. Nekem is voltak olyan ismerőseim, akik tizenöt éve abbahagyták a dohányzást, majd tüdőrákban haltak meg. Felesleges leszokni, inkább el sem szabad kezdeni” – fogalmazott.

A színész most mindennap sugárterápiára jár, összesen 32 kezelést kap, ám ez hatással lesz a hangjára is: „Két hét után rekedtebb lesz a hangom, és fájni is fog, ki is pirosodhat a torkomnál a bőr. Vannak különböző gélek erre, amelyek a gyulladást és a fájdalmat csillapítják, azokat minél tovább a szájban kell tartani. A beszéd már így is fárasztó, színpadra már alkalmatlan a hangom. Már nem is játszom, csak A mi kis falunkkal forgatok. Ezt megelőzően három hónapig mikroporttal játszottam, legutóbb pedig egy kétórás forgatásom volt, ahol sokat beszéltem. Megyek még most egy tévéműsorba, ahol bibliai idézeteket fogok felmondani. Intézem tovább a dolgaimat, amennyire a kezelés engedi.”

Reviczky Gábor 2023-ban beszélt először nyilvánosan arról, hogy áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak nála. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja akkor a pozitív hozzáállásnak és a kezeléseknek köszönhetően javulásról számolhatott be, a daganatos elváltozások eltűntek a szervezetéből. Eddig négy különböző ráktípust sikerült legyőznie.