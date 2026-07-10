Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 10., péntek Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
legenda

Reviczky Gábort ismét megoperálták: ötödször is szembe kell néznie a rákkal

legenda reviczky gábor daganat
Life.hu
2026.07.10.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Reviczky Gábornak ismét szembe kell néznie a rákkal. A 77 éves Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznél ezúttal a hangszálán találtak daganatot, emiatt sugárkezelésre jár. Ez a hangjára is hatással van, ezért most nem játszik, csak A mi kis falunk forgatásait folytatja.

A színész a Blikknek árulta el, hogy májusban megoperálták, a szövettani eredmény pedig két héttel később érkezett meg. „Május 19-én műtötték meg a hangszálamat, majd két hét múlva jött a laboreredmény, hogy nem polip vagy más egyéb. Ez rák. Eltávolították a daganatot a hangszalag felületéről, de – sajnos – sugarazni kell, nincs más megoldás” – mondta a lapnak Reviczky Gábor.

Reviczky Gábort ismét megoperálták
Reviczky Gábort ismét megoperálták
Forrás: Borsonline

Reviczky Gábor már többször legyőzte a rákot

A színművész korábban már többször is legyőzte a rákot, de most a daganatos betegségek egy újabb típusával kell szembenéznie. Úgy véli, a betegség kialakulásában szerepe lehetett a dohányzásnak.

„Az előző rákokat sikerült legyőznöm, de ez most új. Feltehetően a sok cigaretta miatt alakult ki. Hétéves korom óta dohányzom, és most sem szoktam le, ugyanis 70 év dohányzást nem szabad egyik pillanatról a másikra abbahagyni. Egy professzor barátom is azt tanácsolta, csak csökkentsem a napi adagot, mert ha teljesen abbahagyom, másfél hónap múlva meghalok… Vannak erre vonatkozó tapasztalatok. Nekem is voltak olyan ismerőseim, akik tizenöt éve abbahagyták a dohányzást, majd tüdőrákban haltak meg. Felesleges leszokni, inkább el sem szabad kezdeni” – fogalmazott.

A színész most mindennap sugárterápiára jár, összesen 32 kezelést kap, ám ez hatással lesz a hangjára is: „Két hét után rekedtebb lesz a hangom, és fájni is fog, ki is pirosodhat a torkomnál a bőr. Vannak különböző gélek erre, amelyek a gyulladást és a fájdalmat csillapítják, azokat minél tovább a szájban kell tartani. A beszéd már így is fárasztó, színpadra már alkalmatlan a hangom. Már nem is játszom, csak A mi kis falunkkal forgatok. Ezt megelőzően három hónapig mikroporttal játszottam, legutóbb pedig egy kétórás forgatásom volt, ahol sokat beszéltem. Megyek még most egy tévéműsorba, ahol bibliai idézeteket fogok felmondani. Intézem tovább a dolgaimat, amennyire a kezelés engedi.”

Reviczky Gábor 2023-ban beszélt először nyilvánosan arról, hogy áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak nála. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja akkor a pozitív hozzáállásnak és a kezeléseknek köszönhetően javulásról számolhatott be, a daganatos elváltozások eltűntek a szervezetéből. Eddig négy különböző ráktípust sikerült legyőznie.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu