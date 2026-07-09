Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 9., csütörtök Lukrécia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
édesség

Villámgyors málnás fagyi gép nélkül: csak 4 hozzávaló kell hozzá, és 15 perc alatt elkészül

édesség málna fagylalt
Horváth Angéla
2026.07.09.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A fagyi ára az egekben, egy gombócért már 700 forint körüli összeget fizetünk. Ha egy négytagú család fejenként két gombócot eszik, és még különleges tölcsért vagy szórást is kérnek a gyerekek, közel 10 ezer forintot hagyunk a cukrászdában. Sokat spórolhatunk tehát, ha a fagyit is otthon készítjük el.

Nem bonyolult dolog otthon fagyit készíteni, ráadásul a pénztárcánkat is kíméljük. Hoztunk nektek egy tökéletes receptet: az isteni málnás fagyihoz csak 4 hozzávaló kell, és fagyigépre sincs szükség.

A málnás fagyinál nincs jobb édesség a meleg nyári napokon
A málnás fagyinál nincs jobb édesség a meleg nyári napokon
Forrás: Shutterstock

Így készül a villámgyors málnás fagyi otthon, fagyigép nélkül:

A trükk nagyon egyszerű: az egyik alapanyag a fagyasztott málna. Ezt elég kis ideig szobahőmérsékleten állni hagyni, majd görög joghurttal, Bourbon-vaníliás cukorral és porcukorral összeturmixolni. A végeredmény krémes, azonnal kanalazható fagyi lesz, amelyet tálkába, pohárba vagy akár tölcsérbe is adagolhatunk, ha igazi nyári hangulatot szeretnénk.

Hozzávalók 4 adaghoz:

400 g fagyasztott málna
200 g görög joghurt
1 csomag Bourbon-vaníliás cukor
3 evőkanál porcukor

Elkészítés:

A fagyasztott málnát hagyjuk körülbelül tíz percig engedni. Ezután tegyük turmixgépbe a görög joghurttal, a Bourbon-vaníliás cukorral és a porcukorral, majd turmixoljuk simára. Ha nincs turmixgépünk, magas falú keverőpohárban botmixerrel is elkészíthetjük. Ha elértük a megfelelően krémes állagot, adagoljuk tálkákba, és azonnal tálaljuk. Ennél egyszerűbb fagyi aligha létezik.

TIPP: Ha frissebb ízre vágyunk, mehet bele egy kevés citromlé is. Ugyanez a villámfagyi működik fagyasztott eperrel vagy vegyes bogyós gyümölcsökkel is.

Ezeket olvastad már? 

Matcha helyett: a zöld után egy lila latte 2026 új kedvecne

A matcha élénkzöld színe után után a liláé a főszerep 2026 nyarán. Az ube latte nem csak feltűnő – krémes, enyhén édeskés íze miatt mindennki imádja.

Ez a görögdinnyés limonádé a legjobb barátod lesz a kánikulában: pillanatok alatt elkészül

Végre itt van a görögdinnye szezonja! Ezért most hoztunk egy gyorsan elkészíthető és isteni finom dinnyés limonádé receptet.

Íme Jennifer Lopez kedvenc smoothie-ja: ettől olyan bombanő 56 évesen

A reggeli a napunk fontos része, azonban érdemes odafigyelni, mit viszünk be ilyenkor a szervezetünkbe. Jennifer Lopez is tisztában van ezzel a szabállyal, nem véletlen, miért alkotta meg Marco Borges táplálkozásszakértő segítségével a világ egyik legegészségesebb smoothie-ját.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu