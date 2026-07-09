Villámgyors málnás fagyi gép nélkül: csak 4 hozzávaló kell hozzá, és 15 perc alatt elkészül

Nem bonyolult dolog otthon fagyit készíteni, ráadásul a pénztárcánkat is kíméljük. Hoztunk nektek egy tökéletes receptet: az isteni málnás fagyihoz csak 4 hozzávaló kell, és fagyigépre sincs szükség.
Így készül a villámgyors málnás fagyi otthon, fagyigép nélkül:
A trükk nagyon egyszerű: az egyik alapanyag a fagyasztott málna. Ezt elég kis ideig szobahőmérsékleten állni hagyni, majd görög joghurttal, Bourbon-vaníliás cukorral és porcukorral összeturmixolni. A végeredmény krémes, azonnal kanalazható fagyi lesz, amelyet tálkába, pohárba vagy akár tölcsérbe is adagolhatunk, ha igazi nyári hangulatot szeretnénk.
Hozzávalók 4 adaghoz:
400 g fagyasztott málna
200 g görög joghurt
1 csomag Bourbon-vaníliás cukor
3 evőkanál porcukor
Elkészítés:
A fagyasztott málnát hagyjuk körülbelül tíz percig engedni. Ezután tegyük turmixgépbe a görög joghurttal, a Bourbon-vaníliás cukorral és a porcukorral, majd turmixoljuk simára. Ha nincs turmixgépünk, magas falú keverőpohárban botmixerrel is elkészíthetjük. Ha elértük a megfelelően krémes állagot, adagoljuk tálkákba, és azonnal tálaljuk. Ennél egyszerűbb fagyi aligha létezik.
TIPP: Ha frissebb ízre vágyunk, mehet bele egy kevés citromlé is. Ugyanez a villámfagyi működik fagyasztott eperrel vagy vegyes bogyós gyümölcsökkel is.
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