Nem a véletlen műve! Ezért hoz össze a sors újra és újra ugyanazzal a csillagjeggyel

Ismerős az az érzés, amikor megismerkedsz valakivel, és rájössz, hogy pontosan ugyanaz a csillagjegye, mint az exednek, vagy annak az embernek, akivel korábban randiztál? Bár sokan ezt csak a véletlen számlájára írják, valójában nyomós oka van annak, hogy az univerzum újra és újra ugyanazzal a csillagjeggyel sodor össze.
- Nem a véletlen műve, ha újra és újra ugyanaz a csillagjegy bukkan fel az életünkben.
- A sors ilyenkor egy fontos leckét, vagy felismerést próbál megmutatni nekünk a másik zodiákus képén keresztül.
- Mutatjuk, mik a pontos okai annak, hogy mindig ugyanabba a típusba botlunk bele!
Okkal vonzzuk ugyanazokat a csillagjegyeket
Neked is volt már olyan érzésed, hogy a szerelmi életed pont olyan, mint egy véget nem érő ismétlés? Nem számít, kivel ismerkedsz, és mennyire különböznek egymástól a kiszemeltjeid, valahogy mégis újra és újra, teljesen akaratlanul ugyanazt a csillagjegyet vonzod be, mintha mások nem is léteznének.
Ezt ráadásul az első találkozásnál még meg sem tudjuk állapítani, de amikor mélyebben elkezdünk vele beszélgetni, és elárulja, mikor született, azonnal bevillan a kérdés: „Miért van az, hogy szinte elkerülhetetlenül mindig ugyanaz a zodiákus talál meg?”
Sokan ilyenkor csak legyintenek, hogy ez biztosan a véletlen műve, de az asztrológusok szerint nyomós oka van annak, ha szinte folyton ugyanolyan tulajdonságú embereket sodor mellénk az élet. Ráadásul ez a jelenség még a sors számlájára se írható, az univerzum műve, hogy mindig ugyanaz a jegy fordul meg az életünkbe.
A tudatalattink is befolyásolja
Az asztrológiában minden jegy egy-egy különálló, sajátos energiát képvisel, ezért az, hogy újra és újra ugyanaz a zodiákus jelenik meg az életünkben, az semmiképpen sem a véletlen műve.
Ha a sors állandóan ugyanazt a típust sodorja az utunkba, az azért van, mert a tudatalattink abból az energiából szeretne kapni, ami belőlünk hiányzik, vagy amit meg kell tanulnunk kifejezni.
Ha például folyamatosan Kosokat vonzunk be, az asztrológia szerint meglehet, hogy bátrabban és határozottabban kéne élnünk a mindennapjainkat. Ez a csillagjegy ugyanis könnyen megtaníthatja, hogyan álljunk ki magunkért, így ha hiányzik belőlünk ez a képesség, az önfejlesztés az oka, hogy folyamatosan feltűnnek az életünkbe. Ha viszont csupa víz jegyű partner vesz minket körül, az azt jelezheti, hogy ideje lenne mélyebben megnyílnunk ahelyett, hogy falakat húzunk magunk köré. Ha pedig a Szűz jegy szülöttei sodródnak állandóan az utunkba, az azt jelentheti, hogy nagy szükségünk lenne a rendszerességre, és tudat alatt vonz minket az ő kiszámítható rendjük, amit mi magunk képtelenek vagyunk egyedül kialakítani.
Karmikus oka is lehet
Ha állandóan ugyanazzal a csillagjeggyel hoz össze minket a sors, és ezek a viszonyok rendszerint rosszul, esetleg kudarccal végződnek, de a következő ismerkedési próbálkozásunknál is egy pont ugyanolyan zodiákusba botlunk, annak karmikus okai lehetnek.
Az univerzum ugyanis nem véletlenül küldi az azonos tipusú embereket az életünkbe, ráadásul addig fogja ezt tenni, amíg rá nem jövünk, hogy mégis hol hibázunk a velük való kapcsolatainkban.
Ez leginkább tanulási célzattal történik, hiszen a sors addig-addig ismétli majd a leckét, amíg le nem vonjuk belőle a megfelelő konklúziót, és meg nem oldjuk a helyzeteket. Amint azonban képesek leszünk változtatni az eddigi szemléletünkön, ez a karmikus kör megszakad, és már nem fog mindig ugyanaz a csillagjegy végeláthatatlanul kísérteni minket.
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