Felborult a rutin? 5 tuti tipp, hogy a gyerek a vakáció alatt se legyen elveszve

A nyári szünet beköszöntével szinte egyik napról a másikra, hirtelen borulhat fel a gyerekek mindennapos rutinja és a hónapokon át megszokott, gyakran feszes időbeosztása. Ahhoz, hogy a vakáció alatt se legyenek elveszettek, mutatunk 5 olyan tippet, amivel könnyen segíthetsz nekik.

A nyári semmittevés miatt a gyerekek könnyen bezárkózhatnak a négy fal közé, ami miatt a vakáció hetei gyorsan egyhangúvá és céltalanná válhatnak számukra.

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A nyári szünet alatt a gyerekek könnyen unatkozni kezdhetnek, amitől a vakáció alatt hamar elveszettnek érezhetik magukat.

Ahhoz, hogy a nagy melegben se zárkózzanak be a négy fal közé, a szülőknek olyan programokat kell kitalálniuk, amikkel hatékonyan fenntartják a napi motivációjukat.

Mutatjuk azt az 5 tuti tippet, amik segítségével nyáron sem lesz elveszett a gyerek.

A gyerekek könnyen elveszettek lehetnek a vakáció alatt

Sok gyerek már epekedve várja, mikor ér véget a tanítás, hogy végre kipihenhesse az egész éves tanulást és a korai kelést.

A nyári szünet alatt azonban gyakran nem tudják, mit is csináljanak a hirtelen jött szabadidejükkel, így a kezdeti nagy szabadság hamar unalomba vagy céltalan telefonozásba, számítógépezésbe csaphat át.

A megszokott iskolai és mindennapi rutin nélkül a napok gyorsan összefolynak a kicsiknek, ami őket fásulttá, a szüleiket pedig végtelenül kimerültté teheti a mindennapokban. Sokan éppen ezért meg sem várják, hogy a gyerek a tanítás után pihenhessen egy kicsit otthon, hanem a kényszer miatt szinte egyből a nagyszülőkhöz adják le őket, hogy ők maguk továbbra is dolgozhassanak. Mások pedig kétségbeesetten táborokat vagy bébiszittert keresnek melléjük a hétköznapokra, csak hogy a kicsik ne maradjanak egyedül, és biztonságban legyenek az otthon töltött napokon. Ez a folyamatos rohanás azonban mindkét félnek megterhelő lehet, így ahhoz, hogy a gyerek nyáron se legyen teljesen elveszve, létezik néhány egyszerű trükk, amikkel a szülők könnyen visszabillenthetik őket a normális kerékvágásba.

Ezzel az 5 tippel könnyen segíthetsz a csemetéden

Ne rohanjunk bele a nyárba

Sok szülő hajlamos abba a hibába esni, hogy a nyári szünet kezdetekor nem hagy elég időt a gyereknek a pihenésre, hanem azonnal a nagyszülőkhöz vagy különböző táborokba küldi a csemetéjét. Ez azonban rossz taktika, hiszen az egész éves tanulás és a mindennapi korán kelés gyorsan lefárasztja a fiatalokat, így szükségük van a vakáció elején legalább egy-két hét olyan regenerációs időszakra, amikor sikeresen feltölthetik a lemerült tartalékaikat.

Engedjük meg nekik, hogy ebben az átmeneti időben ne csináljanak semmi különöset, csak egyszerűen szokják meg a szabadság gondolatát.

Ha hagyunk nekik időt a lassításra, az elkövetkezendő hetek is sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetnek.

Adjunk teret az „alkotó” unatkozásnak

A pihenés időszakában is fontos, hogy határokat szabjunk, így célszerű már az első egy-két hétben egy adott időszakhoz kötni a telefonhasználatot. Ha megtesszük ezt a szükséges lépést, azzal rengeteget segíthetünk, hiszen ha a gyerek a képernyő hiányában éppen nem tud mit csinálni, könnyen rajzolásba vagy önfeledt játékba kezdhet. Szükséges teret adnunk a kreativitásuk kiteljesedésére, hiszen ebből születnek a legjobb játékok, a legkreatívabb rajzok, vagy éppen rátalálnak olyan új hobbikra is, amik eddig nem érdekelték őket. Így könnyen megszerethetik az olvasást, vagy bármi mást, amit érdekesnek találnak, hiszen a telefon nélkül kénytelenek megtanulni, hogyan kössék le önállóan a figyelmüket.

Alakítsunk nekik nyári napirendet

A fix iskolai időbeosztás megszűnésével a gyerekek könnyen elveszettnek érezhetik magukat a túl nagy szabadságban.

Bár a szigorú szabályokat nem kell teljes mértékben megtartanunk, egy rugalmas nyári napirendre mindenképpen szüksége lehet a kicsiknek.

Határozzuk meg nagyjából a felkelés és a lefekvés idejét, a főbb étkezéseket, valamint a képernyőidő korlátait, ugyanis ha a gyerek tudja, mi miután következik a nap folyamán, sokkal nagyobb biztonságban érezheti magát, ráadáásul még a felesleges hisztik száma is csökkenhet.

Ne a mennyiség, a minőség számítson

Nem kell állandóan programokat csinálni, vagy táborba menni ahhoz, hogy a gyerek jól érezze magát. A rengeteg felhalmozott elfoglaltság ugyanis gyakran csak túltelíti és elfárasztja a kicsket, hazaérve pedig könnyen a szülők energiáját is lemeríthetik. Válasszunk inkább csak egy-egy olyan tábort vagy eseményt, amin szívesen részt vesznek, a fennmaradó időben pedig szervezzünk mi magunk egy olyan minőségi közös programot, amikor teljesen egymásra fókuszálva tudunk együtt szórakozni.

Ösztönözzük a mindennapi mozgást

A nyári szünetben a legnagyobb csapda, ha a gyerek beszorul a négy fal közé, mert ettől csak nyűgös és még kimerültebb lehet. Ahhoz, hogy ez ne történhessen meg, vigyük ki őket a szabadba, hiszen mindegy, hogy egy egyszerű játszótéri délutánról, fára mászásról, kerti pancsolásról vagy egy esti bújócskáról van szó, a friss levegő és a fizikai aktivitás ebben az időszakban méginkább kiemelt fontosságú. A szabadban végzett mozgás ugyanis nemcsak az egészségükre jó és az energiáik levezetése miatt hasznos, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy felkelés nélkül, mélyen átaludhassák az egész éjszakát.