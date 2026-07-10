Messi 12 éve teljesen lemondott két dologról: ez segíti abban, hogy 39 évesen is csúcsformában legyen

Messi pályafutása önmagában is különleges: 919 gólnál jár, és még mindig a legmagasabb szinten futballozik. A profi labdarúgók közül sokan 34 éves koruk körül visszavonulnak, Messi azonban ezt túlszárnyalta. Ebben nagy szerepe lehet annak is, hogyan törődik a testével.

Lionel Messi 12 éve lemondott két olyan dologról, amit mindenki imád

Forrás: eyevine

Lionel Messi szigorú étrendet követ

Az argentin játékos 2014-ben kezdett együtt dolgozni Giuliano Poser olasz sporttáplálkozási szakember és diétadoki. Messi akkoriban még teljes nyugalommal fogyasztott olyan dolgokat, mint a szénsavas üdítők vagy a csokoládé, de közben lágyrészsérülésekkel és hányásos rosszullétekkel küzdött. Poser ezután öt alapvető élelmiszerre építette fel Messi étrendjét: víz, olívaolaj, teljes kiőrlésű gabona, friss gyümölcsök és friss zöldségek adják az alapot. A cél az volt, hogy javuljon az általános állapota, és minél tovább tudjon magas szinten játszani.

Lionel Messi étrendjéből kikerültek azok az ételek és italok, amelyeket a táplálkozási szakértő problémásnak tartott. Messi 12 éve nem eszik pizzát, és nem iszik szénsavas üdítőket, ezzel pedig megszűntek a korábbi panaszai.