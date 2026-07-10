"Én már nem Molnár Csilla vagyok, hanem A Szépségkirálynő. Nem megy. Idegileg, lelkileg teljesen kikészültem"

Ötven év után 1985-ben rendezték meg hazánkban az első szépségversenyt. Molnár Csilla Andrea lett Magyarország Szépe. Fényes karrier várhatott volna rá, de túl nagynak érezte a nyomást és tönkrement az élete. Ma 40 éve, 1986. július 10-én dobta el magától az életét.

40 éve halt meg Molnár Csilla Andrea.

Forrás: MTI Zrt. Fotóarchívum

Molnár Csilla Andrea ártatlan bájával emelkedett ki a többiek közül

Molnár Csilla Andrea 1969. január 20-án született Kaposváron. Gyönyörű tini vált belőle, egyszerre 16 évesen egyszerre volt nőies és gyermekien ártatlan. Ez a báj volt az, ami kiemelte a kortársai közül. Vonzerejével ő maga is tisztában lehetett, amikor egy barátnőjével benevezett a versenyre. Csilla megnyerte a Miss Hungary szépségversenyt, több ezer jelentkezőből az ő fejére került a korona, de csak a címet kapta meg, a vele járó, illő bánásmódot sosem: rosszindulatú pletykák és rágalmak keresztüzébe került.

Eközben a nemzetközi Miss Europa versenyen is megmutathatta szépségét, ahol harmadik helyezést ért el.

Molnár Csilla 1985-ben, alig 16 évesen lett szépségkirálynő.

Forrás: MTI Zrt. Fotóarchívum

A hírnév tönkretette a 16 éves lányt

A siker elvileg új utakat és lehetőségeket nyithatott volna meg előtte, de nem így történt. Sokan arról pletykáltak, hogy családi kapcsolatok befolyásolták a verseny eredményét, Molnár Csilla Andrea pedig nehezen birkózott meg a hirtelen ráirányuló figyelemmel és a folyamatos kritikával.

Véget ért a gyerekkorom. Váratlanul jött ez az egész. Nem is tudom igazán megemészteni azóta se. Akárhová megyek, akármit csinálok, én már nem Molnár Csilla vagyok, hanem A Szépségkirálynő. Elvárják tőlem, hogy minden percben azt a formát nyújtsam, olyan szép és üde legyek, mint akkor ott, a kifutón. Nem megy. Idegileg, lelkileg teljesen kikészültem. Néha már azt mondom: elég a telefonokból, levelekből, ajánlatokból − abbahagyom, nem csinálom tovább. De a következő percben tudom: úgysem lehet. Kaptam az élettől egy szerepet, és ennek meg kell felelnem

− nyilatkozta Molnár Csilla egy, a halála miatt már meg nem jelenő interjúban.

Vitáktól zengett a füredi ház

Csilla problémái elől a családja sem nyújtott menedéket, sőt... Élete utolsó hónapjaiban számtalan esetben volt hangos a fonyódi ház a veszekedésektől. Apja, aki már a versenyre való jelentkezését is ellenezte, nem nézte jó szemmel Csilla kapcsolatát, a helyi diszkót tulajdonosával. Egyrészt azért mert Futács Károly 40 éves, tehát több mint kétszer annyi idős volt, mint Csilla, másrészt egyfajta konkurenciát is jelentett a balatoni vendéglátós apa számára.

Tudtad? Molnár Csilla Futács Károly miatt hagyta el Flipper Öcsit, aki utána még hetekig telefonálgatott a lánynak, hogy fogadja vissza. Ám Csilla Károlyba volt szerelmes, babát szeretett volna tőle és házvásárlás előtt álltak. Egy időre különmentek, Futács ekkor Zalatnay Cinivel jött össze, de amikor újra kibékült Csillával, szakítottak.

Molnár Csilla öngyilkos lett

A nyilvánosság terhe és a róla szóló pletykák végül tragikus fordulatot vettek. Csilla 1986. július 10-én, mindössze 17 éves korában öngyilkos lett. A fiatal lány tettét azonban csupán segélykiáltásnak szánta, miután bevette apja szívgyógyszereit, letámolygott a földszintre, és elhaló hangon annyit mondott a szüleinek, hogy nem akar meghalni. Életét azonban már nem tudták megmenteni.

Molnár Csilla halála az egész országban hatalmas visszhangot és öngyilkossági hullámot váltott ki. 1986-87-ben látványosan nőtt az életüket önként eldobó emberek – elsősorban fiatalok – száma. Ismert egy fiú esete, aki elutazott Fonyódra és azt tervezte, hogy Csilla sírjánál vágja majd fel ereit szerelmi bánatában. Az 1986-os verseny után legközelebb 1989-ben választottak hazánkban szépségkirálynőt.

Mi vezetett az öngyilkossághoz?

Molnár Csilla nagyon fiatalon került a reflektorfénybe, egy ország csodálta. Ismerősei, barátai szerény, kedves és bájos teremtésként jellemezték, akik báér vágyott a reflektorfényre, amikor megkapta, az teherként nehezedett rá. Egyre magányosabb lett, kizökkent addigi életéből, a gimnáziumot magántanulóként fejezte be, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Korabeli beszámolók szerint úgy érezte, árucikként kezelik. Ez és a korábban említett pletykák, rágalmak és családi viták megkeserítették az életét, ami a végzetesnek bizonyuló tettéhez vezetett.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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