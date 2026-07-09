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Előkerült Bonnie Tyler utolsó fotója: így nézett ki az énekesnő mielőtt kórházba került

gyász fotó Bonnie Tyler
Horváth Angéla
2026.07.09.
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75 éves korában meghalt Bonnie Tyler – közölték az énekesnő hivatalos oldalán. A legendás előadó a tájékoztatás szerint Portugáliában, kórházban hunyt el, néhány héttel azután, hogy sürgősségi műtéten esett át, majd mesterséges kómába helyezték.

A közleményben az áll, hogy Bonnie Tyler családja és munkatársai összetörtek: „Bonnie családja és csapata megtört szívvel jelenti be, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban, annak a betegségnek a következtében, amellyel kezelték. Rövidesen további közleményt adunk ki, de most azt kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket, hogy feldolgozhassuk ezt a tragédiát.” 

Bonnie Tyler 2013-ban.
Bonnie Tyler 2013-ban.
Forrás: John MACDOUGALL / AFP

Bonnie Tyler utolsó fotóján semmi sem jelezte a bajt

A The Sun előkerítette az utolsó ismert fotót az énekesnőről. A képen Bonnie Tyler és Molly Roberts előadó látható a londoni O2 Shepherd’s Bush Empire-ben, ahol Tyler márciusban lépett színpadra. Molly Roberts később azt írta, megtiszteltetés volt számára, hogy együtt szerepelhettek, és ő konferálhatta fel az énekesőt. Akkor még senki sem sejtette, hogy ez lesz az utolsó fellépése.

Bonnie Tyler uolsó fotóján semmi sem jelezte a bajt
Bonnie Tyler uolsó fotóján semmi sem jelezte a bajt
Forrás: Instagram / Molly Roberts

Bonnie Tyler, eredeti nevén Gaynor Hopkins, a dél-walesi Mumblesben született. Évek óta Portugáliában élt, áprilisban ott is került kórházba, erős hasi fájdalmak miatt. Megoperálták, majd mesterséges kómába helyezték, és intenzív osztályra került. Június 15-én felébredt a kómából, de a műtét után súlyos fertőzés alakult ki nála.

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