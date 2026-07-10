Ő a világ legszebb sportolónője: 24 éves lányért van oda a közösségi média − Fotók

A teniszvilágban időről időre felbukkan egy-egy női játékos, akiről nemcsak a teljesítménye, hanem a megjelenése miatt is sokat beszélnek. Az utóbbi hónapokban Eva Lyst emlegetik a legtöbben: a német teniszezőt a közösségi média felhasználói egyenesen a világ legszebb sportolójának nevezik.

Sokak szerint Eva Lys a világ legszebb sportolónője.

Forrás: Northfoto

Mi Eva Lys népszerűségének a titka?

A 24 éves német teniszező rendszeresen szerepel olyan összeállításokban, amelyek a legvonzóbb sportolónőket rangsorolják. Az Instagramon és az X-en gyakran nevezik a világ legszebb teniszezőjének, sőt, több bulvárlap a világ legszebb sportolójaként hivatkozik rá. Hogy miben rejlik Eva Lys titka? A legtöbben azt emelik ki vele kapcsolatban, hogy természetes szépség és a smink nélküli fotóin ugyanúgy önazonosnak tűnik, mint a profi versenyeken vagy divatfotózásokon.

A hamburgi születésű Eva Lys gyermekkora óta teniszezik, gyorsan a német utánpótlás egyik ígéretes játékosa lett, édesapja teniszedző. Az elmúlt években fokozatosan kapaszkodott fel a világranglistán, miközben rendszeresen szerepelt WTA-tornákon és Grand Slam-versenyeken is. Nemrég, 2026. január 5-én érte el eddigi legjobb pozícióját, amikor a világ 39. legjobb játékosa lett. Ezzel hivatalosan is ő lett Németország első számú női teniszezője. 2026 júniusában hivatalosan is beválasztották Németország 50 legbefolyásosabb nője közé.

Anna Kurnyikova „utódja” lehet

Eva Lys előtt több női sportoló is hasonló figyelmet kapott szépsége miatt. Talán a legismertebb közülük a ma már 45 éves Anna Kurnyikova. Az orosz származású sportolót gyakran emlegették a világ legszebb teniszezőnőjeként – fotózások, magazinborítók és reklámkampányok arca lett, világcégek kötöttek szerződést vele. Anna így nem csupán sportolóként, hanem popkulturális jelenségként is meghatározó volt, mindenki ismerte az arcát és a nevét. Ma azonban már csak nagyon ritkán hallani róla: visszavonultan él, nem keresi a rivaldafényt. 2001 óta Enrique Iglesias párja, négy gyermekük van.

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