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INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT A LIDL ÉS A MAGYAR VÖRÖSKERESZT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL

PR cikk Lidl szűrővizsgálat
Life
2026.09.17.
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Kistarcsán szeptember 19-én, Budakeszin pedig szeptember 20-án várja a Lidl és a Magyar Vöröskereszt ingyenes szűrővizsgálatokkal az egészségükért tenni vágyókat. Az „Egészség Közösség” néven szervezett egészségmegőrző és prevenciós hétvégén helyszínenként 100 ember vehet részt az állapotfelméréseken. A részvétel díjmentes, de előzetes online regisztrációhoz kötött.

Az előzetes regisztráció ezen a linken lehetséges:  https://egeszsegkozosseg.onlinefoglalas.hu

Kistarcsa: Szabadság útja 60. 2026. szeptember 19. (szombat) 10:00-16:00

Budakeszi: Kert u. 27-29. 2026. szeptember 20. (vasárnap) 10:00-16:00

 

A vizsgálatok helyszíne a Lidl Áruházak parkolója: 

A Lidl Magyarország túl azon, hogy kiskereskedelmi vállalatként termékválasztéka átalakításával támogatja a vásárlókat a kiegyensúlyozott táplálkozásban, az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára is szeretné felhívni a figyelmet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar lakosság csupán 11 százaléka jár preventív jellegű orvosi vizsgálatra*, amely egyértelmű jele annak, hogy a következetes megelőzés szerepe még nem épült be a köztudatba elég mélyen.  A Lidl Magyarország és a Magyar Vöröskereszt ebben szeretne érdemi segítséget nyújtani, hiszen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel mindenki számára elengedhetetlen. A most induló Egészség Közösség szeptember 18-20. között megvalósuló programja keretében erre teremtenek most lehetőséget. 

Magyarország vezető élelmiszer-kiskereskedőjeként azon dolgozunk, hogy vásárlóinknak friss és egészséges élelmiszerek széles választékát kínáljuk a mindennapokban. Felelős vállalatként egyfelől folyamatosan fejlesztjük és alakítjuk kínálatunkat - hangsúlyt fektetve például a teljes kiőrlésű, vagy a növényi alapú termékekre -, másfelől az Egészség Közösség eseménnyel egy olyan extra lehetőséget teremtünk számukra, amellyel közvetlenül is tehetnek saját jóllétükért

 – mondta dr. Kaibinger Tamás, a Lidl Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.

Forrás: Lidl

Az idén 145 évesMagyar Vöröskereszt egyik elsődleges célja az egészség védelme, ezen belül a prevenció fontosságának népszerűsítése és a lakosság egészségtudatos életmódjának fejlesztése. A humanitárius szervezet az egészségnevelés, a megelőzés és a rendszeres egészségi állapotfelmérés fontosságának hangsúlyozásával is segíti az embereket abban, hogy tudatosabban tegyenek az egészségük megőrzéséért. Az Egészség Közösség program kezdeményezés ennek kiváló példája

 – emelte ki Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

1000 ember, 10 helyszín, 1 közös cél

Az Egészség Közösség keretében szeptember harmadik hétvégéjén a tíz különböző helyszín mindegyikén egy-egy adott napon nyílik száz fő számára lehetőség a szűrővizsgálatokon való részvételre. A Lidl és a Magyar Vöröskereszt célja, hogy a kezdeményezés révén minél több emberhez eljusson az üzenet: az egészségünkkel foglalkozni kell, még akkor is, ha nincs baj. 

A szűrővizsgálat keretében a résztvevők az alábbi állapotfelméréseken vehetnek részt: vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, koleszterinszint-mérés, O2-szaturáció mérés, pulzusszám-mérés, 40 év feletti férfiak számára PSA-szint mérés, nők számára emlő tumor marker vizsgálat.   

Az Egészség Közösség programjára az érdeklődők előzetesen, online regisztrációval jelentkezhetnek, helyszíni jelentkezésre nincs lehetőség.

*Forrás: KSH – Európai Lakossági Egészségfelmérés (ELEF2025): Országos egészségfelmérés 2025. szeptember–december között, 538 településen, 12 000 fő részvételével

 

 

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