INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT A LIDL ÉS A MAGYAR VÖRÖSKERESZT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL

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A vizsgálatok helyszíne a Lidl Áruházak parkolója:

A Lidl Magyarország túl azon, hogy kiskereskedelmi vállalatként termékválasztéka átalakításával támogatja a vásárlókat a kiegyensúlyozott táplálkozásban, az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára is szeretné felhívni a figyelmet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar lakosság csupán 11 százaléka jár preventív jellegű orvosi vizsgálatra*, amely egyértelmű jele annak, hogy a következetes megelőzés szerepe még nem épült be a köztudatba elég mélyen. A Lidl Magyarország és a Magyar Vöröskereszt ebben szeretne érdemi segítséget nyújtani, hiszen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel mindenki számára elengedhetetlen. A most induló Egészség Közösség szeptember 18-20. között megvalósuló programja keretében erre teremtenek most lehetőséget.

Magyarország vezető élelmiszer-kiskereskedőjeként azon dolgozunk, hogy vásárlóinknak friss és egészséges élelmiszerek széles választékát kínáljuk a mindennapokban. Felelős vállalatként egyfelől folyamatosan fejlesztjük és alakítjuk kínálatunkat - hangsúlyt fektetve például a teljes kiőrlésű, vagy a növényi alapú termékekre -, másfelől az Egészség Közösség eseménnyel egy olyan extra lehetőséget teremtünk számukra, amellyel közvetlenül is tehetnek saját jóllétükért

– mondta dr. Kaibinger Tamás, a Lidl Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.

Forrás: Lidl

Az idén 145 évesMagyar Vöröskereszt egyik elsődleges célja az egészség védelme, ezen belül a prevenció fontosságának népszerűsítése és a lakosság egészségtudatos életmódjának fejlesztése. A humanitárius szervezet az egészségnevelés, a megelőzés és a rendszeres egészségi állapotfelmérés fontosságának hangsúlyozásával is segíti az embereket abban, hogy tudatosabban tegyenek az egészségük megőrzéséért. Az Egészség Közösség program kezdeményezés ennek kiváló példája

– emelte ki Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

1000 ember, 10 helyszín, 1 közös cél

Az Egészség Közösség keretében szeptember harmadik hétvégéjén a tíz különböző helyszín mindegyikén egy-egy adott napon nyílik száz fő számára lehetőség a szűrővizsgálatokon való részvételre. A Lidl és a Magyar Vöröskereszt célja, hogy a kezdeményezés révén minél több emberhez eljusson az üzenet: az egészségünkkel foglalkozni kell, még akkor is, ha nincs baj.