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Megszületett Tornóczky Anita második gyermeke: ritka nevet kapott a pici - Fotó

kistesó kisbaba Tornóczky Anita
Life.hu
2026.09.17.
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Újabb taggal bővült Tornóczky Anita családja: megszületett második kisfia. A baba a tervezettnél korábban érkezett.

Tornóczky Anita és férje, Miklós első gyermeke, Noel 2024 novemberében született, most pedig megérkezett a kistestvére is. A szülők szeptember végére várták második kisfiukat, ő azonban úgy döntött, hamarabb megismerkedik a családjával.

Tornóczky Anita első gyermeke, Noel másfél éves
Tornóczky Anita első gyermeke, Noel másfél éves
Forrás: Szabolcs László

Tornóczky Anita azt is elárulta, hogy hívják a kisfiát

Az egykori műsorvezető a Facebook-oldalán jelentette be a baba születését egy tündéri fotóval.

„Hello world! Hello Milo!” – írta a kép mellé, ezzel azt is elárulva, hogy második kisfiuk a Milo nevet kapta.

Noel és Milo között alig másfél év a korkülönbség. Minketten lombikprogram segítségével fogantak. 

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