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Világsztár

Jean-Paul Belmondo unokája kiköpött nagyapja: a sármos Victor is színész lett - Fotók

Világsztár jean-paul belmondo Netflix
Horváth Angéla
2026.09.17.
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Jean-Paul Belmondo neve összeforrt a francia filmművészettel, a családjában pedig szerencsére akadt valaki, aki továbbviszi a színészi hagyományokat. Unokája, Victor Belmondo már több mint egy évtizede építi a karrierjét, és legalább olyan jóképű, mint híres nagyapja.

Jean-Paul Belmondo 20 évesen vette feleségül Elodie Constantint. Három gyermekük született: Patricia, Florence és Paul. Paul Belmondo egy ideig maga is próbálkozott a színészettel, végül más irányt választott: autóversenyző lett. Az ő fia Victor Belmondo, aki a nagyapja nyomdokaiba lépett.

Jean-Paul Belmondo és unokája, Victor Belmondo - A képeken mindketten 32 évesek
Jean-Paul Belmondo és unokája, Victor Belmondo - A képeken mindketten 32 évesek
Forrás: AFP,  Instagram

Jean-Paul Belmondo egyébként később még kétszer házasodott meg, 2002-ben a nála több évtizeddel fiatalabb Nathalie Tardivellel állt oltár elé, egy évvel később pedig megszületett közös lányuk, Stella.

Jean-Paul Belmondo unokája, Victor Belmondo is színész lett

Victor Belmondo 2015-ben, 22 évesen kezdte filmes karrierjét. A 2025-ben, a Netflixen bemutatott 36-os osztag című francia zsarufilmben az egyik főszerepet alakítja. A produkció megosztotta a nézőket és a kritikusokat, ennek ellenére Victor egyre több szerepet kap.

Legújabb munkájában a francia irodalom egyik legismertebb alakját formálja meg: ő játssza Julien Sorelt Stendhal Vörös és fekete című regényének új feldolgozásában. A négyrészes történelmi minisorozat 2026. augusztus 21-én kezték vetíteni a francia televízióban.

 

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