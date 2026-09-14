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Így válik teljesértékű edzéssé a gyaloglás – Csak egy apró változtatás kell hozzá

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Life.hu
2026.09.14.
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Nem kell futni, súlyokat emelni vagy órákat tölteni az edzőteremben, egy egyszerű séta is válhat valódi edzéssé. Egy Japánból származó módszer, a japán gyaloglás mindössze annyit kér, hogy időnként gyorsíts fel, majd lassíts vissza. A kutatások szerint ez az apró változtatás meglepően sokat számíthat.

A japán gyaloglás – vagyis az úgynevezett intervallumos séta – nem új találmány, de most ismét nagy figyelmet kap. A módszer lényege, hogy nem ugyanabban a kényelmes tempóban gyalogolunk végig, hanem váltogatjuk a könnyebb és a megerőltetőbb szakaszokat.

japán gyaloglás
A japán gyaloglás egy úgynevezett intervallumos séta.
Forrás: 123rf

Kiknek és miért jó a japán gyaloglás?

  • A japán séta valójában egy egyszerű intervallumos gyaloglás.
  • Három perc tempós gyaloglást három perc lassabb szakasz követ.
  • A ciklust nagyjából 30 percen keresztül érdemes ismételni.
  • A módszer javíthatja a kardiovaszkuláris fittséget és segíthet a vérnyomás szabályozásában.
  • Kezdők számára is könnyebben teljesíthető lehet, mint a futás vagy az intenzív edzés.

Három perc gyorsan, három perc lassan

A módszer alapja rendkívül egyszerű. Három percig tempósan kell gyalogolni, majd három percig kényelmesebb, lassabb tempóra váltani. Ezt a két szakaszt kell ismételni körülbelül fél órán keresztül, vagyis egy teljes edzés során nagyjából ötször követheti egymást a gyors és a lassú séta.

A tempós szakasz nem azt jelenti, hogy futni kell. Olyan sebességet érdemes választani, amelynél már érezhetően dolgozik a szervezet és nehezebb folyamatosan beszélgetni. A lassú percekben viszont vissza lehet venni, rendezni a légzést, majd újra felkészülni a következő gyorsabb szakaszra.

Éppen ez teszi a módszert vonzóvá azok számára is, akik nem szeretnének futással vagy nagy intenzitású edzéssel kezdeni.

Miért lehet hatásosabb a sima sétánál?

A váltakozó intenzitás miatt a szervezetnek újra és újra alkalmazkodnia kell a nagyobb terheléshez. A japán kutatók eredményei szerint az intervallumos gyaloglás javíthatja az állóképességet, erősíti a lábakat és a vérnyomást is, és bizonyos vizsgálatokban kedvezőbb eredményeket mutatott, mint az azonos mennyiségű, folyamatos közepes intenzitású séta.

A módszert eredetileg a japán Shinshu Egyetem kutatói, Hiroshi Nose és Shizue Masuki munkája nyomán kezdték vizsgálni. Az első fontos eredmények már 2007-ben megjelentek, vagyis nem egy frissen kitalált közösségimédia-trendről van szó.

Így kezdj bele, ha eddig keveset mozogtál

Nem szükséges rögtön a teljes, 30 perces edzéssel kezdeni. Ha valaki most tér vissza a rendszeres mozgáshoz, érdemes néhány perc kényelmes sétával bemelegíteni, majd először csak két-három gyorsabb és lassabb szakaszt váltogatni. Ha ez már könnyedén megy, fokozatosan lehet növelni a körök számát. A cél nem az, hogy minden alkalommal teljesen kifáradjunk, hanem hogy a gyorsabb szakaszok valóban nagyobb terhelést jelentsenek a szervezet számára.

A japán gyaloglás egyik legnagyobb előnye éppen az egyszerűsége: nem kell hozzá külön felszerelés, edzőterem vagy speciális tudás. Egy kényelmes cipő és egy biztonságos útvonal gyakorlatilag elég hozzá.

Ha valakinek szív- és érrendszeri betegsége, magas vérnyomása vagy más egészségügyi problémája van, intenzívebb mozgásprogram megkezdése előtt érdemes orvossal egyeztetnie.

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