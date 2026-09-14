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Hold

Szeptember 14-én érdemes lesz az eget kémlelni: ritka jelenséget láthatunk Magyarországról

Hold égi jelenség Vénusz
Life.hu
2026.09.14.
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Különleges látványban lesz részünk szeptember 14-én: hétfő délelőtt a Hold eltakarja a Vénuszt, este pedig a két égitest ismét egymás közelében tűnik fel. A nappali bolygófedés ritka jelenség, ráadásul ezúttal a Hold és a Vénusz is sarló alakban látszik majd.

A Hold hétfőn, szeptember 14-én délelőtt halad el a Vénusz előtt, és csaknem egy órára teljesen eltakarja. A holdsarló ekkor mindössze 12 százalékban lesz megvilágítva, míg a Vénusz 29 százalékos sarlóként látszik. A bolygó ezekben a napokban fényességének maximumához is közel jár: körülbelül –4,8 magnitúdós lesz, ezért megfelelő körülmények között még a nappali égbolton is észrevehető.

Különleges égi jelenség: szeptember 14-én a Vénusz a Hol dmögé bújik
Különleges égi jelenség: szeptember 14-én a Vénusz a Hol dmögé bújik
Forrás: AFP

Ritka égi jelenség szeptember 14-én: a Vénusz közel egy órára eltűnik a Hold mögött

Budapestről nézve várhatóan 11.34-kor kezdenek bújócskázni a bolygók. A Vénusz ekkor nagyjából 10,5 fokkal lesz a délkeleti horizont fölött, majd kevesebb mint egy perc alatt eltűnik a Hold sötét pereme mögött. A jelenség megfigyeléséhez binokulárra vagy távcsőre lesz szükség. A vékony holdsarló és a fényes Vénusz jó körülmények között szabad szemmel is látható lehet, az eltűnés és az előbukkanás pontos követéséhez azonban érdemes optikai eszközt használni. A Vénusz nagyjából egy órával később, 12.44–12.45 körül bukkan elő ismét, ekkor már a Hold megvilágított oldalánál.

Különösen érdekes lehet a két bolygó közötti méretkülönbség, de ez természetesen csak látszólagos: a Hold jóval közelebb van a Földhöz, míg a Vénusz több tízmillió kilométerre található.

Este ismét egymás mellé kerül a Hold és a Vénusz

Napnyugta után is tartogat meglepetést az égbolt, körülbelül 19.30-kor a Hold és a Vénusz ismét egymás közelében lesz látható. A megfigyelést nehezíti, hogy sajnos mindössze 2,8 fokkal lesznek a horizont fölött, ezért egy ház, fa vagy domb is könnyen eltakarhatja őket. Aki látni szeretné az esti együttállást, olyan helyet keressen, ahonnan teljesen szabad a kilátás nyugat felé.

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