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Meghan Markle végre megmutatta, hogy élnek Angliában: Archie és Lilibet is feltűnik a videóban

brit királyi család Anglia Meghan Markle Harry herceg
Horváth Angéla
2026.09.14.
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Meghan Markle először engedett bepillantást családja új életébe azóta, hogy Harry herceggel hat év után visszaköltöztek Nagy-Britanniába. A videóban Archie és Lilibet is feltűnik.

Meghan Markle szeptember 13-án, délután fél négy körül tett közzé az Instagram-oldalán egy videót, amelyben megmutatta, hogy élnek Angliában. A képsorok alatt a Wham! 1984-es slágere, a Wake Me Up Before You Go-Go szól. Kommentet nem fűzött a felvételhez a hercegné, csak egy szívecskét és egy brit zászlót helyezett el rajta.

Meghan Markle megmutatta, hogy telnek a mindennapjaik Angliában
Meghan Markle megmutatta, hogy telnek a mindennapjaik Angliában
Forrás: Instagram

Meghan Markle megmutatta, hogyan telnek a család napjai Angliában

A videóban Harry herceg és Meghan Markle gyermekei is szerepelnek. A család sok időt tölt a szabadban, élvezik az esőt, pocsolyákban ugrálnak, horgásznak, bicajoznak, csónakáznak, és járják az angol vidéket.

 

Hat év után költöztek vissza Nagy-Britanniába

Harry és Meghan 2020 elején mondtak le vezető királyi szerepükről, majd Kaliforniában, Santa Barbara előkelő településén, Montecitóban rendezkedett be. Az elmúlt hat évben ott élt a család. A hírek szerint hosszabb Harry és Meghan hosszav ideig maradnak Angliában, gyerekeiket itt iratták iskolába.

A sussexiek és a brit királyi család viszonya az utóbbi években igen feszült volt. Harry és Meghan több alkalommal nyilvánosan bírálta a monarchia intézményét, és a királyi család más tagjaival kialakult konfliktusaikról is beszéltek.

A botrányok ellenére Harry az Egyesült Államokban töltött évek alatt rövid látogatásokra többször is hazautazott, hogy találkozzon a daganatos beteg apjával, Károly királlyal. Júliusban Meghannel és gyermekeikkel együtt is meglátogatták az uralkodót.

Így telnek Meghan Markle és Harry herceg mindennapjai Angliában - Galéria: 

Meghan Markle és Harry herceg sokat sétálnak a természetben
Lilibet hercegnő a lábát melegíti a kandallónál
A sussexiek élvezik az esőt
Archie herceg és Lilibet hercegnő felfedezik az angol vidéket
Harry herceg és Meghan Markle a kutyájukat is magukkal vitték Angliába
Harry herceg megtanította pecázni a gyerekeit
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Meghan Markle és Harry herceg sokat sétálnak a természetben
Instagram

 

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Nem úgy alakul a sussexiek Egyesült Királyság-beli élete, mint gondolták. Harry és Meghan változatlanul nem érzik magukat biztonságban.

Itt is van az új konfliktus − Harry és Károly király között nagyobb a szakadék, mint valaha

A sussexi herceg az Egyesült Királyságba való visszatérésétől sokan azt várták, hogy közelebb hozza egymáshoz az édesapjához. A jelek azonban most inkább arra utalnak, hogy a kibékülés helyett újabb konfliktus alakult ki Károly király és Harry között.

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Alig két hete tért vissza Harry herceg és Meghan Markle Nagy-Britanniába, máris vitában állnak a Buckingham-palotával. A házaspárnak állítólag nem tetszett, hogy a király közölte, magánemberekként tekint rájuk: ők másra vágynak.

 

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