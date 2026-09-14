Meghan Markle végre megmutatta, hogy élnek Angliában: Archie és Lilibet is feltűnik a videóban

Meghan Markle szeptember 13-án, délután fél négy körül tett közzé az Instagram-oldalán egy videót, amelyben megmutatta, hogy élnek Angliában. A képsorok alatt a Wham! 1984-es slágere, a Wake Me Up Before You Go-Go szól. Kommentet nem fűzött a felvételhez a hercegné, csak egy szívecskét és egy brit zászlót helyezett el rajta.

Meghan Markle megmutatta, hogy telnek a mindennapjaik Angliában

Forrás: Instagram

Meghan Markle megmutatta, hogyan telnek a család napjai Angliában

A videóban Harry herceg és Meghan Markle gyermekei is szerepelnek. A család sok időt tölt a szabadban, élvezik az esőt, pocsolyákban ugrálnak, horgásznak, bicajoznak, csónakáznak, és járják az angol vidéket.

Hat év után költöztek vissza Nagy-Britanniába

Harry és Meghan 2020 elején mondtak le vezető királyi szerepükről, majd Kaliforniában, Santa Barbara előkelő településén, Montecitóban rendezkedett be. Az elmúlt hat évben ott élt a család. A hírek szerint hosszabb Harry és Meghan hosszav ideig maradnak Angliában, gyerekeiket itt iratták iskolába.

A sussexiek és a brit királyi család viszonya az utóbbi években igen feszült volt. Harry és Meghan több alkalommal nyilvánosan bírálta a monarchia intézményét, és a királyi család más tagjaival kialakult konfliktusaikról is beszéltek.

A botrányok ellenére Harry az Egyesült Államokban töltött évek alatt rövid látogatásokra többször is hazautazott, hogy találkozzon a daganatos beteg apjával, Károly királlyal. Júliusban Meghannel és gyermekeikkel együtt is meglátogatták az uralkodót.

Így telnek Meghan Markle és Harry herceg mindennapjai Angliában - Galéria: