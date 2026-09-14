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Ez a vége a holywoodi belterjességnek: Brad Pitt csak kis híján úszott meg egy katasztrófát

ex Brad Pitt Ines de Ramon
Nagy Anna
2026.09.14.
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Brad Pitt és barátnője romantikázva élvezte a US Open döntőjét, ám volt valaki a lelátón, aki könnyen kellemetlenné tehette volna a programot. Brad Pitt majdnem nagyon kényelmetlen helyzetbe került.

Brad Pitt és Ines de Ramon vasárnap együtt jelent meg a New York-i US Open férfi döntőjén. A páros láthatóan remekül érezte magát: összebújva beszélgettek, nevettek, fogták egymás kezét, és a nyilvános gyengédséggel sem spóroltak. Csakhogy ugyanazon a sztárokkal teli eseményen ott ült Ines de Ramon egykori férje, Paul Wesley is újdonsült feleségével.

Brad Pitt Ines De Ramonnal a US Openen.
Brad Pitt Ines De Ramonnal a US Openen.
Forrás: mpi04/MediaPunch/Northfoto

Brad Pitt és Ines de Ramon kínos találkozást úszhatott meg

A helyzet már önmagában is egy romantikus vígjáték kínos jelenetéért kiáltott. Ines de Ramon Brad Pitt-tel vett részt a sztárokkal teli eseményen, a páros pedig csak kis híján úszott meg egy kínos találkozást: szembetalálhatta volna magát Paul Wesley-vel és Natalie Kuckenburggel, akik nyáron házasodtak össze.

Az Ines de Ramon és Paul Wesley kapcsolat 2019-ben házassággal indult, ám 2022 szeptemberében különváltak, válásukat pedig 2024 februárjában véglegesítették. Wesley is továbblépett azóta: júliusban feleségül vette Natalie Kuckenburgöt.

Mindkét pár romantikus hangulatban volt

A kínosságot csak fokozhatta volna, hogy egyik pár sem éppen visszafogottan viselkedett. Brad Pitt közel húzódott barátnőjéhez, fogta a kezét, miközben összenevettek, de Paul Wesley sem fogta vissza magát friss feleségével – írja a Daily Mail.

Brad Pitt és Ines de Ramon 2022 óta alkotnak egy párt, kapcsolatuk pedig egyre komolyabbnak tűnik. Egy forrás szerint a színész családja már szinte családtagként tekint a nőre, Brad Pitt azonban állítólag ennek ellenére sem tervezi, hogy újra megházasodik.

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