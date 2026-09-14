Pokoli időszak vár Katalin hercegnére − Riválisa akadt az Egyesült Királyságban

Harry herceg és Meghan Markle hat év kaliforniai élet után tértek vissza gyerekeikkel az Egyesült Királyságba. A visszatérésük pedig máris újabb feszültségekhez vezetett, pláne miután Károly király egy levélben egyértelművé tette: a sussexiek továbbra is magánszemélyek, nem pedig dolgozó királyi családtagok. Szakértők szerint, ha nem normalizálódik a viszony Vilmos és Harry családja között, az Katalin hercegnére nézve is súlyos következményekkel járhat.

Királyi szakértő szerint nem ez lesz Katalin hercegné legjobb éve.

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Meghan Markle ellophatja a figyelmet Katalin hercegné elől

Harry azt állítja, Károly király levele megdöbbentette, de közben az is kiderült, hogy ettől függetlenül a herceg több nyilvános eseményt tervez az Egyesült Királyságban, a The Times pedig arról számolt be, hogy Meghan Markle a saját jótékonysági munkáját is folytatná. Daniela Elser királyi szerző ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Harry és Meghan nem feltétlenül maradnak a háttérben. „Hatalmas az esélye annak, hogy Harry és Meghan ellopja a figyelmet Katalin hercegné elől. Katalinra pokoli év várhat” − idézi Elsert az Express.

A két hercegi pár között finoman szólva sincs jó viszony.

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Harryék szereplései Vilmosra is hatással lesznek

A nyilvános megjelenések nemcsak Katalin, hanem Vilmos herceg számára is új helyzetet teremthetnek. Hugo Vickers, a The Sun királyi rovatának szerkesztője szerint ugyanis Harry és Vilmos eseményeit akkor is összehasonlíthatják, ha a testvérek egyike sem tekinti versenynek a másik programját. „A szörnyű az egészben, hogy amikor ebbe az országba jönnek, ha Vilmos herceg egy dolgot csinál, Harry herceg pedig mást, azt versenyként fogják értelmezni – még akkor is, ha Harry herceg nem annak szánja” − vélekedik Vickers.

Harryék jelenléte könnyen elterelheti a figyelmet a királyi család többi tagjáról

„Ha nem is ez a szándékuk, akkor is elterelik a figyelmet a többiekről.Nem tudom pontosan, mit akarnak csinálni, de feltehetően a ismertségüket akarják növelni” − tette hozzá a szerkesztő.

A szakértő szerint a helyzet hosszabb távon még komolyabb következményekkel járhat: „Ha közszereplők akarnak lenni, akkor elkerülhetetlenül versenybe kerülnek a királyi családdal – gyakorlatilag egy alternatív udvartartást hoznak létre, ami nem túl szerencsés” − nyilatkozta. Korábban ennek az ellenkezője is napvilágot látott, miszerint Vilmos és Katalin levegőnek nézik Harryt, és nem foglalkoznak vele, mit csinál.

A királyi család és a Sussex hercege és hercegnéje közötti feszültség tehát újabb szintre léphet, ha Harry és Meghan valóban rendszeresebbé teszi nyilvános brit szerepléseit. A következő időszakban így nemcsak az lehet kérdés, milyen eseményeken jelennek meg, hanem az is, hogy a közvélemény miként értékeli majd ezeket a királyi család többi tagjának programjai mellett.

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