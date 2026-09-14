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Pokoli időszak vár Katalin hercegnére − Riválisa akadt az Egyesült Királyságban

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Újabb konfliktusforrás lehet a brit királyi családban Harry herceg és Meghan Markle aktívabb Egyesült Királyság-beli jelenléte. Egy királyi kommentátor szerint a sussexiek nyilvános szereplései könnyen elvonhatják a figyelmet Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos programjairól, és akár egyfajta alternatív udvartartás kialakulásához is vezethetnek.

Harry herceg és Meghan Markle hat év kaliforniai élet után tértek vissza gyerekeikkel az Egyesült Királyságba. A visszatérésük pedig máris újabb feszültségekhez vezetett, pláne miután Károly király egy levélben egyértelművé tette: a sussexiek továbbra is magánszemélyek, nem pedig dolgozó királyi családtagok. Szakértők szerint, ha nem normalizálódik a viszony Vilmos és Harry családja között, az Katalin hercegnére nézve is súlyos következményekkel járhat. 

Királyi szakértő szerint nem ez lesz Katalin hercegné legjobb éve.
Királyi szakértő szerint nem ez lesz Katalin hercegné legjobb éve.
Forrás: i-Images via ZUMA Press

Meghan Markle ellophatja a figyelmet Katalin hercegné elől

Harry azt állítja, Károly király levele megdöbbentette, de közben az is kiderült, hogy ettől függetlenül a herceg több nyilvános eseményt tervez az Egyesült Királyságban, a The Times pedig arról számolt be, hogy Meghan Markle a saját jótékonysági munkáját is folytatná. Daniela Elser királyi szerző ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Harry és Meghan nem feltétlenül maradnak a háttérben. „Hatalmas az esélye annak, hogy Harry és Meghan ellopja a figyelmet Katalin hercegné elől. Katalinra pokoli év várhat” − idézi Elsert az Express.

A két hercegi pár között finoman szólva sincs jó viszony.
A két hercegi pár között finoman szólva sincs jó viszony.
Forrás: i-Images / eyevine

Harryék szereplései Vilmosra is hatással lesznek

A nyilvános megjelenések nemcsak Katalin, hanem Vilmos herceg számára is új helyzetet teremthetnek. Hugo Vickers, a The Sun királyi rovatának szerkesztője szerint ugyanis Harry és Vilmos eseményeit akkor is összehasonlíthatják, ha a testvérek egyike sem tekinti versenynek a másik programját. „A szörnyű az egészben, hogy amikor ebbe az országba jönnek, ha Vilmos herceg egy dolgot csinál, Harry herceg pedig mást, azt versenyként fogják értelmezni – még akkor is, ha Harry herceg nem annak szánja” − vélekedik Vickers.

Harryék jelenléte könnyen elterelheti a figyelmet a királyi család többi tagjáról

„Ha nem is ez a szándékuk, akkor is elterelik a figyelmet a többiekről.Nem tudom pontosan, mit akarnak csinálni, de feltehetően a ismertségüket akarják növelni” − tette hozzá a szerkesztő. 

A szakértő szerint a helyzet hosszabb távon még komolyabb következményekkel járhat: „Ha közszereplők akarnak lenni, akkor elkerülhetetlenül versenybe kerülnek a királyi családdal – gyakorlatilag egy alternatív udvartartást hoznak létre, ami nem túl szerencsés” − nyilatkozta. Korábban ennek az ellenkezője is napvilágot látott, miszerint Vilmos és Katalin levegőnek nézik Harryt, és nem foglalkoznak vele, mit csinál. 

A királyi család és a Sussex hercege és hercegnéje közötti feszültség tehát újabb szintre léphet, ha Harry és Meghan valóban rendszeresebbé teszi nyilvános brit szerepléseit. A következő időszakban így nemcsak az lehet kérdés, milyen eseményeken jelennek meg, hanem az is, hogy a közvélemény miként értékeli majd ezeket a királyi család többi tagjának programjai mellett.

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