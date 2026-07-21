Olyan kockás hasat akarsz, mint J.Lo-é? Akkor ezt a hibát ne kövesd el

Az otthoni edzések világában elsősorban a látvány dominál: a formás fenék, a tónusos karok és a kockás has. Egyre több szakértő hívja fel azonban a figyelmet arra, hogy ezek az izmok önmagukban nem elegendők. A valódi erő alapja a törzsizomerősítő-.gyakorlatokban rejlik. A mindennapi mozgásban, a testtartásban és az edzőtermi vagy otthoni edzés hatékonyságában ugyanis a kívülről alig látható core izmok játsszák a kulcsszerepet.

Jennifer Lopez hasizmához elengedhetetlenek a törzsizomerősítő-gyakorlatok.

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Ezért elengedhetetlen a mély törzsizom erősítése A stabilitást és a maximális fejlődést nem lehet csak specifikus területek edzésével elérni.

A mély törzsizom gyengesége a teljesítményen túl számos más területre is hatással van.

A látványos izmok mögött gyakran hiányzik a valódi funkcionális erő.

Mielőtt kitérnél a hitedből, és a sarokba dobnád a gumiszalagot, szeretnénk tisztázni valamit. Az szuper dolog, ha az otthoni edzésedben olyan területekre is koncentrálsz, amelyektől plusz motivációt nyersz. Ha a célod a Kardashian popsi, vagy a sajtreszelő-has, és látod is a fejlődést, azzal plusz energiát kapsz a következő napi edzéshez. Azonban fontos tudnod, hogy a mélyizmok erősítése – hiába nem a leglátványosabb – elengedhetetlen az igazán definiált és hasznosan erős alkat eléréséhez. Hidd el, hogy az 56 éves Jennifer Lopez sem hagyja ki a mélyizmok edzését.

Mi az a törzsizomzat?

A törzsizom – vagy más néven core izmok – nem csupán a hasizmot jelenti. Ide tartoznak azok a mélyen fekvő izmok is, amelyek a gerincet, a medencét és a teljes felsőtestet stabilizálják. Ezek az izmok gyakorlatilag természetes fűzőként működnek: megtámasztják a testedet, segítik az egyensúlyt és biztosítják, hogy a mozdulataid kontrolláltak legyenek.

Hidd el, hogy se Jennire Lopeznél, se a táncosainál nem marad el mélyizmok erősítése.

Forrás: Getty/WireImage

Miért fontos törzsizomerősítő-gyakorlatokat is beiktatnod?

Ha a mélyizmok erősítése elmarad, az könnyen vezethet problémákhoz. Gyakori lehet a derékfájás, a rossz testtartás, de még a sérülés kockázata is megnőhet. Ha nem fordítasz elég figyelmet a core izmokra, a tested nem kapja meg azt a stabil alapot, amire valóban szüksége lenne.