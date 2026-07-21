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Olyan kockás hasat akarsz, mint J.Lo-é? Akkor ezt a hibát ne kövesd el

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Ha azt hiszed, hogy a hasizom és a fenék edzésével kipipáltad a lényeget, el kell keserítsünk. Ezek ugyanis önmagukban még nem jelentenek valódi erőt, és hosszú távon sem érsz célt velük. Ugyanis, ha a törzsizom mélyebb rétegei nincsenek edzésben, az egész tested stabilitása sérülhet.

Az otthoni edzések világában elsősorban a látvány dominál: a formás fenék, a tónusos karok és a kockás has. Egyre több szakértő hívja fel azonban a figyelmet arra, hogy ezek az izmok önmagukban nem elegendők. A valódi erő alapja a törzsizomerősítő-.gyakorlatokban rejlik. A mindennapi mozgásban, a testtartásban és az edzőtermi vagy otthoni edzés hatékonyságában ugyanis a kívülről alig látható core izmok játsszák a kulcsszerepet. 

Jennifer lopez hasizma: törzsizom erősítő gyakorlatok
Jennifer Lopez hasizmához elengedhetetlenek a törzsizomerősítő-gyakorlatok. 
Forrás: Getty/WireImage

Ezért elengedhetetlen a mély törzsizom erősítése

  • A stabilitást és a maximális fejlődést nem lehet csak specifikus területek edzésével elérni.
  • A mély törzsizom gyengesége a teljesítményen túl számos más területre is hatással van.
  • A látványos izmok mögött gyakran hiányzik a valódi funkcionális erő.

Mielőtt kitérnél a hitedből, és a sarokba dobnád a gumiszalagot, szeretnénk tisztázni valamit. Az szuper dolog, ha az otthoni edzésedben olyan területekre is koncentrálsz, amelyektől plusz motivációt nyersz. Ha a célod a Kardashian popsi, vagy a sajtreszelő-has, és látod is a fejlődést, azzal plusz energiát kapsz a következő napi edzéshez. Azonban fontos tudnod, hogy a mélyizmok erősítése – hiába nem a leglátványosabb – elengedhetetlen az igazán definiált és hasznosan erős alkat eléréséhez. Hidd el, hogy az 56 éves Jennifer Lopez sem hagyja ki a mélyizmok edzését.

Mi az a törzsizomzat?

A törzsizom – vagy más néven core izmok – nem csupán a hasizmot jelenti. Ide tartoznak azok a mélyen fekvő izmok is, amelyek a gerincet, a medencét és a teljes felsőtestet stabilizálják. Ezek az izmok gyakorlatilag természetes fűzőként működnek: megtámasztják a testedet, segítik az egyensúlyt és biztosítják, hogy a mozdulataid kontrolláltak legyenek.

mélyizmok erősítése, Jennifer Lopez
Hidd el, hogy se Jennire Lopeznél, se a táncosainál nem marad el mélyizmok erősítése.
Forrás: Getty/WireImage

Miért fontos törzsizomerősítő-gyakorlatokat is beiktatnod?

Ha a mélyizmok erősítése elmarad, az könnyen vezethet problémákhoz. Gyakori lehet a derékfájás, a rossz testtartás, de még a sérülés kockázata is megnőhet. Ha nem fordítasz elég figyelmet a core izmokra, a tested nem kapja meg azt a stabil alapot, amire valóban szüksége lenne.

A jó hír, hogy a mély törzsizom fejlesztése nem igényel bonyolult eszközöket vagy edzőtermi jelenlétet. A saját testsúlyos otthoni edzés során is beépíthetők olyan lassabb, kontrollált mozdulatok, amelyek kifejezetten ezeket az izmokat célozzák. Ilyenek például a plank különböző variációi, a légzésre épülő gyakorlatok vagy a stabilizációs mozdulatok, amelyeknél a hangsúly nem az ismétlésszámon, hanem a kivitelezés minőségén van.

Ez a videó például remek törzsizomerősítő-gyakorlatokat mutat:

@maiahenryfit Want to start deep core exercises for a flat and toned stomach? Try these❤️‍🔥 Reminder to achieve a flat stomach the #1 thing will be diet (caloric deficit) first! #deepcore #flatstomach #flatstomachchallenge #deepcoreexercises #abworkout #abworkouts #abworkoutchallenge #abworkoutsforwomen #coreworkout #core workouts #corestrength #corestability #abexercises #abexercise #flatstomach #flatstomachworkout #flatstomachchallenge #flatstomachtips #hangingcoreworkout #definedabs #sixpackabs #abs #sixpackchallenge #sixpackworkout #sixpack #abs #tonedstomach #stomachworkout #advancedabs #workoutroutine #workoutmotivation #workoutplan #workoutchallenge #fitness #trending #viral #fittok #gymtoks #fyp #transformation ♬ Talk That Talk - ☆彡

A tudatos edzés otthon tehát nem arról szól, hogy minél jobban „bedurranjon” az izom, hanem arról, hogy megtanuld aktiválni a megfelelő izomcsoportokat. Ha a törzsizom megfelelően működik, az egész tested erősebbé, stabilabbá és ellenállóbbá válik.

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