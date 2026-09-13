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személyiségzavar

5 másodperc alatt kiszúrhatod a pszichopatát − Ezt az egy dolgot figyeld!

Shutterstock - PeopleImages
személyiségzavar trükk pszichopata
Váradi Melinda
2026.09.13.
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Vannak emberek, akik első pillantásra kedvesnek, megnyerőnek és teljesen átlagosnak tűnnek, miközben viselkedésük mögött egészen más személyiségjegyek húzódhatnak meg. Egy pszichológus szerint már néhány másodperc alatt sejtheted, ha valaki pszichopata. Elárulta, mit figyelj hozzá.

Ha a pszichopatákra gondolunk, könnyen eszünkbe jutnak a filmek és sorozatok hideg tekintetű, félelmetes főgonoszai. A valóság azonban ennél jóval összetettebb: a pszichopata személyiségjegyekkel rendelkező emberek egyáltalán nem feltétlenül néznek ki vagy viselkednek úgy, ahogy a fikció alapján elképzelnénk őket. Dr. Leanne ten Brinke, a British columbiai egyetem pszichológia docense a Diary of a CEO podcastban arról beszélt, hogy kutatásaik során azt vizsgálták, hogyan ismerhetők fel a hazugság, a manipuláció és bizonyos pszichopátiás személyiségjegyek viselkedéses jelei. 

Egyvalamit kell figyelni, hogy szinte azonnal felismerj egy pszichopata személyiségjegyekkel rendelkezőt.
Egyvalamit kell figyelni, hogy szinte azonnal felismerj egy pszichopata személyiségjegyekkel rendelkezőt.
Forrás: 123rf

A pszichopata felismerése 5 másodperc alatt: ezt nézd rajta

A szakértő szerint az emberek sokszor már néhány másodperc alatt kialakítanak egy első benyomást valakiről. Ennek egyik oka, hogy az agy rendkívül gyorsan dolgozza fel a másik ember arckifejezését, testbeszédét és egyéb nonverbális jelzéseit. Egyik érdekes megfigyelése a mosolyhoz kapcsolódik. A valóban őszinte mosoly esetében nem csupán a száj körüli izmok dolgoznak: az érzelmi reakció a szem körüli területen is megjelenhet. Ezt szokták a szakirodalomban Duchenne-mosolynak nevezni. Ilyenkor a szem körül is láthatóvá válhat az érzelmi reakció, például apró ráncok jelenhetnek meg a sarkában. 

A szakértő által ismertetett kutatásokban azt figyelték meg, hogy bizonyos pszichopátiás személyiségjegyekkel magasabb pontszámot elérő emberek olyan mosolyt is mutathattak, amely külsőleg boldognak tűnt, miközben közben ellenséges tartalmú dolgokról beszéltek. A kontraszt tehát lehet érdekes: az arc pozitív érzelmet mutat, miközben a kimondott szavak ennek ellentmondanak. Ez azonban önmagában semmit nem bizonyít. Valaki számtalan okból mosolyoghat olyan helyzetben is, amelyben valójában nem boldog – lehet ideges, zavarban van, kellemetlenül érzi magát, vagy egyszerűen másképp reagál a társas helyzetekre.

A szakértő a megtévesztéssel kapcsolatban az érzelmek arcon történő megjelenését is vizsgálta. A szomorúság például általában jellegzetes változásokat okoz az arc alsó részén, míg a szemöldök mozgása összetettebb lehet. A kutatásokban azt is megfigyelték, hogy bizonyos hazugnak bizonyuló embereknél gyakrabban jelent meg a meglepetéshez hasonló arckifejezés.

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