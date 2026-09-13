5 másodperc alatt kiszúrhatod a pszichopatát − Ezt az egy dolgot figyeld!

Ha a pszichopatákra gondolunk, könnyen eszünkbe jutnak a filmek és sorozatok hideg tekintetű, félelmetes főgonoszai. A valóság azonban ennél jóval összetettebb: a pszichopata személyiségjegyekkel rendelkező emberek egyáltalán nem feltétlenül néznek ki vagy viselkednek úgy, ahogy a fikció alapján elképzelnénk őket. Dr. Leanne ten Brinke, a British columbiai egyetem pszichológia docense a Diary of a CEO podcastban arról beszélt, hogy kutatásaik során azt vizsgálták, hogyan ismerhetők fel a hazugság, a manipuláció és bizonyos pszichopátiás személyiségjegyek viselkedéses jelei.

Egyvalamit kell figyelni, hogy szinte azonnal felismerj egy pszichopata személyiségjegyekkel rendelkezőt.

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A pszichopata felismerése 5 másodperc alatt: ezt nézd rajta

A szakértő szerint az emberek sokszor már néhány másodperc alatt kialakítanak egy első benyomást valakiről. Ennek egyik oka, hogy az agy rendkívül gyorsan dolgozza fel a másik ember arckifejezését, testbeszédét és egyéb nonverbális jelzéseit. Egyik érdekes megfigyelése a mosolyhoz kapcsolódik. A valóban őszinte mosoly esetében nem csupán a száj körüli izmok dolgoznak: az érzelmi reakció a szem körüli területen is megjelenhet. Ezt szokták a szakirodalomban Duchenne-mosolynak nevezni. Ilyenkor a szem körül is láthatóvá válhat az érzelmi reakció, például apró ráncok jelenhetnek meg a sarkában.

A szakértő által ismertetett kutatásokban azt figyelték meg, hogy bizonyos pszichopátiás személyiségjegyekkel magasabb pontszámot elérő emberek olyan mosolyt is mutathattak, amely külsőleg boldognak tűnt, miközben közben ellenséges tartalmú dolgokról beszéltek. A kontraszt tehát lehet érdekes: az arc pozitív érzelmet mutat, miközben a kimondott szavak ennek ellentmondanak. Ez azonban önmagában semmit nem bizonyít. Valaki számtalan okból mosolyoghat olyan helyzetben is, amelyben valójában nem boldog – lehet ideges, zavarban van, kellemetlenül érzi magát, vagy egyszerűen másképp reagál a társas helyzetekre.

A szakértő a megtévesztéssel kapcsolatban az érzelmek arcon történő megjelenését is vizsgálta. A szomorúság például általában jellegzetes változásokat okoz az arc alsó részén, míg a szemöldök mozgása összetettebb lehet. A kutatásokban azt is megfigyelték, hogy bizonyos hazugnak bizonyuló embereknél gyakrabban jelent meg a meglepetéshez hasonló arckifejezés.