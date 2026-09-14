Kórházba került Istenes Bence: munka közben szenvedett csúnya balesetet

Még az első adás előtt megsérült Istenes Bence a Celeb vagyok, ments ki innen! kolumbiai forgatásán. A műsorvezető egy ajtóból kiszakadó vasdarab miatt sérült meg, kórházban kellett ellátni.
Még el sem kezdődött a Celeb vagyok, ments ki innen!, máris balesest történt a kolumbiai forgatáson. Egy ajtóból kiszakadt vasdarab Istenes Bence homlokának csapódott, amitől vérezni kezdett a feje. A stáb mentőt hívott hozzá, majd Medellín egyik kórházának baleseti osztályára szállították.
Megsérült Istenes Bence: össze kellet varrni a fejét
A műsorvezető fotót is mutatott a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában.
„Nemrég jöttem ki a kórházból... jól vagyok, összevarrták a sebet, megyek vissza a dzsumgelbe” – írta.
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