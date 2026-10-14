A szokatlan intimszag minden nőt megijeszt, különösen akkor, ha közvetlenül együttlét után jelentkezik. Ilyenkor könnyen felmerülhet a kérdés: vajon fertőzésről van szó, esetleg valamit elkapott a partnerétől? A helyzet azonban ennél jóval összetettebb. A hüvelynek ugyanis saját savas védelme van, amelyet az ott élő baktériumok tartanak fenn. Ezt az érzékeny rendszert időnként maga a szexuális együttlét is megváltoztathatja.

Az együttlét is felboríthatja átmenetileg a hüvely természetes egyensúlyát.

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Mi történik a hüvely természetes védelmével együttlét után?

A hüvely egészséges állapotában enyhén savas környezetet tart fenn. Ebben fontos szerepet játszanak a Lactobacillusok, vagyis azok a jótékony baktériumok, amelyek tejsavtermelésükkel gátolják a kórokozók szaporodását. A hüvely kémhatása nem állandó: a hormonális változások, a menstruáció, bizonyos gyógyszerek, az intimhigiénés szokások és a szexuális együttlét is hatással lehet rá.

A sperma például lúgos kémhatású, ezért együttlét után átmenetileg megváltoztatja a hüvely savas környezetét. Ez önmagában nem jelent betegséget, és a hüvely rendszerint visszaállítja a védelmét. Ha azonban a hüvelyi baktériumflóra már eleve sérülékenyebb, a megváltozott környezet kedvezhet bizonyos baktériumok elszaporodásának.

Ilyenkor alakulhat ki a bakteriális vaginózis (BV), amely gyakori hüvelyi állapot. Ez nem egy nemi betegség, és az együttlét után jelentkező tünet nem arra utal, hogy a partner valamiféle fertőzést adott át.

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Mi az a bakteriális vaginózis?

A bakteriális vaginózis egyik legjellemzőbb jele a kellemetlen intimszag lehet. Sokan ezt halszagúként írják le, emellett hígabb, szürkésfehér folyás is jelentkezhet. Fontos azonban, hogy a tünetek intenzitása változó és van, akinél a BV egyáltalán nem okoz panaszokat.

Nem minden furcsa szag jelent fertőzést

Az intimszag enyhe változása önmagában még nem feltétlenül utal problémára. A hüvelyváladék mennyisége és jellege a ciklus során is változik, ahogy az intimterület természetes illata sem mindig ugyanolyan. Együttlét után pedig a lúgos kémhatású sperma, az izzadás, a szexuális izgalom hatására termelődő nedvek a hüvelybemenetnél és a hüvely átmenetileg megváltozott pH-ja együtt is eredményezhet szokatlanabb szagot, így nem szabad azonnal arra következtetni, hogy fertőzésről van szó. Másrészt a bakteriális vaginózis nem egy nemi úton terjedő betegség, a kialakulása önmagában semmit nem mond a partner hűségéről.