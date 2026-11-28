Monica Bellucci a marrákesi filmfesztiválon hívta fel magára a figyelmet, és egyúttal bebizonyította, hogy 62 évesen is le tudja még nyűgözni az egybegyűlteket. Az olasz színésznő csillogó estélyiben lépett a vörös szőnyegre, de nemcsak a ruhája, ő maga is ragyogott.

Monica Bellucci a marrákesi filmfesztiválon.

Forrás: Dominique Jacovides/Bestimage

Monica Bellucci ragyogott a filmfesztiválon

Monica Bellucci filmek tömkelegében játszott, európai és nemzetközi alkotásokban is bizonyította tehetségét. Láthattuk őt a Szerelmi fészekben, a Visszafordíthatatlanban, a Mátrix trilógia egyes részeiben, A passióban és a Beetlejuice Beetlejuice című 2024-es filmben is. A 62 éves olasz sztár ugyan mostanra lazított a tempón, de sem a munkától sem a nyilvános megjelenésektől nem vonult vissza.

Legutóbb a marrákesi filmfesztiválon mutatta meg mindenkinek: 62 évesen is lenyűgöző. A sztár korábban elárulta, mi a megjelenésének titka, és bizony meglehetősen olaszos elveket vall mind az étkezésről, mind a mozgásról. Nem is lehetne nyilvánvalóbb, hogy Monica Bellucci élvezi az életet, ez a mostani vörös szőnyeges megjelenésén is látszik. Fekete, csillogó estélyiben lépett a fotósok kamerái elé. Lenyűgöző öltözékét ragyogó gyémánt fülbevalókkal egészítette ki, és egy stílusos retiküllel tette teljessé a megjelenését.

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