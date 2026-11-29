Vilmos herceg különleges programot tervez legkisebb fiával, Lajos herceggel: szívesen elvinné a nyolcéves gyermeket a világ egyik leghírhedtebb motorversenyére, az Isle of Man TT-re. Lajos ugyanis édesapjához hasonlóan érdeklődik a motorok iránt, ám a verseny veszélyei miatt Vilmos komolyan szeretne elbeszélgetni vele. Katalin hercegné korábban elárulta, hogy férje motorozása mindig aggodalommal tölti el.

Katalin hercegné és Lajos herceg

Forrás: ZUMA Press Wire

Katalin hercegné nem támogatja a motorozást

Vilmos herceg régóta rajong a motorokért, és a szenvedélyét a családalapítás után sem adta fel teljesen. Katalin hercegné azonban, aki egyébként rajong a sportokért és a gyerekeit is eszerint neveli, már évekkel ezelőtt egyértelművé tette, hogy nem tartja veszélytelennek férje hobbiját. A hercegné 2015-ben, egy Dundee-ban tett látogatása során beszélt arról, mennyire aggódik Vilmosért, amikor motorra ül. „Még mindig motorozik. Engem pedig még mindig rémülettel tölt el, amikor elindul vele. Halálra vagyok rémülve. Remélhetőleg Györgyöt távol tudom tartani tőle” − mondta akkor.

Most azonban nem legidősebb fia, hanem Lajos miatt lett téma a családban újra a motorozás kérdése. A kisfiú egyelőre a versenyek iránt érdeklődik, és nem arról van szó, hogy már saját motorja lenne, Vilmos azonban láthatóan örül annak, hogy megoszthatja vele ezt a szenvedélyét.

A 8 éves Lajos herceg legviccesebb pillanatait a galériánkban megnézheted.