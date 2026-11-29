Vilmos herceg különleges programot tervez legkisebb fiával, Lajos herceggel: szívesen elvinné a nyolcéves gyermeket a világ egyik leghírhedtebb motorversenyére, az Isle of Man TT-re. Lajos ugyanis édesapjához hasonlóan érdeklődik a motorok iránt, ám a verseny veszélyei miatt Vilmos komolyan szeretne elbeszélgetni vele. Katalin hercegné korábban elárulta, hogy férje motorozása mindig aggodalommal tölti el.
Katalin hercegné nem támogatja a motorozást
Vilmos herceg régóta rajong a motorokért, és a szenvedélyét a családalapítás után sem adta fel teljesen. Katalin hercegné azonban, aki egyébként rajong a sportokért és a gyerekeit is eszerint neveli, már évekkel ezelőtt egyértelművé tette, hogy nem tartja veszélytelennek férje hobbiját. A hercegné 2015-ben, egy Dundee-ban tett látogatása során beszélt arról, mennyire aggódik Vilmosért, amikor motorra ül. „Még mindig motorozik. Engem pedig még mindig rémülettel tölt el, amikor elindul vele. Halálra vagyok rémülve. Remélhetőleg Györgyöt távol tudom tartani tőle” − mondta akkor.
Most azonban nem legidősebb fia, hanem Lajos miatt lett téma a családban újra a motorozás kérdése. A kisfiú egyelőre a versenyek iránt érdeklődik, és nem arról van szó, hogy már saját motorja lenne, Vilmos azonban láthatóan örül annak, hogy megoszthatja vele ezt a szenvedélyét.
A 8 éves Lajos herceg legviccesebb pillanatait a galériánkban megnézheted.
Vilmos komoly beszélgetést tervez Lajossal
A történetről John Waterson sportújságíró számolt be, aki 2025 novemberében Vilmos hercegtől vehette át a Brit Birodalom Rendjének tagja kitüntetést. A beszélgetésük során a trónörökös motorok iránti szenvedélye is szóba került. Waterson a The M Word Podcast című műsorban idézte fel a találkozást, amelyből az is kiderült, hogy Lajos herceg szintén kedveli a motorokat, és szívesen nézi a versenyeket. John Waterson elmondta, Vilmos herceg szívesen visszatérne az Isle of Man TT motorversenyre – írja a Hello. „Nagyon tetszett neki, és szeretne visszatérni. Azt mondta, ha újra elmegy, magával vinné a legkisebb fiát, Lajost is, mert szereti a motorokat” – idézte fel Waterson Vilmos szavait. A sportújságíró hozzátette, a herceg tisztában van azzal, hogy a verseny komoly veszélyeket rejt, ezért nem indulna el fiával anélkül, hogy előtte beszélne vele a kockázatokról.
Az Isle of Man TT-t a világ egyik legveszélyesebb motorversenyeként tartják számon
A versenyzők a 37,7 mérföldes, vagyis mintegy 60 kilométeres Mountain Course pályán száguldanak, amely közutakon vezet. A TT és az augusztusban megrendezett Manx Grand Prix versenyein a pályához kapcsolódóan már több mint 200 halálos áldozatot követelő baleset történt. A következő Isle of Man TT-t 2027. május 31. és június 12. között rendezik meg.
Vilmos herceg 2018-ban, a sziget első hivatalos látogatásakor vett részt a versenyen. Amikor arról kérdezték, mit szólt Katalin hercegné az utazásához, így válaszolt: „Amikor mondtam neki, hogy hivatalos látogatásra megyek a Man-szigetre, azt mondta: »Tényleg?«”
Vilmos néha még ma is motorra ül
A walesi herceg 19 évesen, 2002-ben szerezte meg motoros jogosítványát. Korábban több saját motorkerékpárja is volt, köztük Ducati 1198-asok, amelyek akár 180 mérföld/órás, vagyis közel 290 kilométer/órás sebességre is képesek. Öccsével, Harry herceggel 2008-ban egy jótékonysági motoros túrán is részt vett: a testvérek 1000 mérföldet tettek meg Dél-Afrika vadregényes területein. Vilmos később, gyermekei születése után azt mondta, visszafogta a motorozást. Júniusban, a Norfolk Blood Bikes szervezetnél tett látogatásakor azonban elismerte, hogy időnként még mindig motorra ül. „Még mindig motorozom néha, csendben” – mondta.
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