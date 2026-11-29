Öt másodperced van arra, hogy az alábbi képrejtvényen mind a három különbséget kiszúrd. Vajon észreveszed, hogy a csőrében gilisztát tartó repülő madaras képeken mik nem egyeznek?
A képrejtvény három eltérést rejt
Három különbséget rejtettünk el a két kép között. A kihívás lényege, hogy 5 másodperc alatt kell megtalálni az eltérő részleteket.
Azok, akik mindhárom különbséget megtalálják a megadott idő alatt, kiváló részletmegfigyelő képességről tesznek tanúbizonyságot.
Az ilyen feladványok a figyelem és az emlékezet működését is megdolgoztatják, ezáltal a koncentrációt is fejlesztik.
Nos, te megtaláltad az eltéréseket? Ha nem, ne csüggedj, mutatjuk!
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