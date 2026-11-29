Rumer Willis november 27-én, pénteken osztott meg több felvételt az Instagram-oldalán, amelyek barátai és családja szerepelnek. A képek között egy olyan fotót is megmutatott, amelyen az édesapjával, Bruce Willisszel van együtt és gyengéden megsimogatja az arcát.

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Forrás: NORTHFOTO

Bruce Willis lánya hálaadáskor posztolt

A bejegyzéshez Rumer mindössze ennyit írt: „Hálás vagyok”. Később Bruce Willis lánya az Instagram-történetében is megosztotta a képeket, amelyekhez Ray LaMontagne You Are the Best Thing című dalát választotta. A fotósorozatban Rumer hároméves kislánya, Louetta is feltűnik, akinek édesapja a színésznő korábbi párja, Derek Richard Thomas. Egy másik felvételen Rumer a testvéreivel, Scouttal és Tallulah-val, valamint édesanyjával, Demi Moore-ral látható.

A többi képet az alábbi lapozós posztban megnézheted.

Tallulah egy héttel korábban tett ki közös képet

Rumer kevesebb mint egy héttel később osztotta meg a bejegyzését, miután húga, Tallulah Willis bocsánatot kért egy édesapjával közös fotó közzététele miatt. A 32 éves nő úgy érezte, a felvétel talán túlságosan intim pillanatot mutatott meg a nyilvánosságnak, így azt levette az Instagramjáról.

Nem kezelik tabuként Bruce betegségét

Bruce Willis családja 2022 márciusában jelentette be, hogy a színésznél afáziát diagnosztizáltak, ezért visszavonul a filmezéstől. 2023 februárjában a hozzátartozók közölték, hogy a vizsgálatok pontosították a diagnózist: Bruce frontotemporális demenciában szenved. „Bár ez fájdalmas, megkönnyebbülés, hogy végre egyértelmű diagnózist kaptunk” – fogalmazott a család a bejelentéskor. Emma Heming Willis azóta könyvet is írt, amellyel a demenciával élők hozzátartozóinak segítene, és azért is küzd, hogy a demencia ne legyen tabutéma. „Azt hiszem, azzal, ha megmutatjuk, min megyünk keresztül Bruce-szal és ezzel a betegséggel, változást érhetünk el abban, ahogyan az emberek a demenciára tekintenek, és ahogyan beszélnek róla” – vélekedik.

Bruce Willisnek öt lánya van: első feleségétől, Demi Moore-tól Rumer, Scout és Tallulah született, míg jelenlegi feleségével, Emma Heming Willisszel két közös gyermekük van, Mabelt és Evelynt.