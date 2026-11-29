Ha eddig a kit szántak neked a csillagok kérdésre csak kerested a választ, akkor segítünk. Egy asztrológus ugyanis felfedte, melyik szexi híresség illik leginkább hozzád a horoszkópod szerint.

A horoszkóp alapján az is meghatározható, melyik sármos világsztárral alkotnánk tökéletes álompárt.

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Horoszkóp alapján kiderülhet, ki az igazi sztárálompárod

A csillagok nemcsak a személyiségedről és a szerelmi életedről árulkodhatnak, hanem arról is, milyen tipusú férfi illik hozzád igazán. Míg vannak, akik a romantikus, érzékeny férfiakért rajonganak, másokat a magabiztos, szenvedélyes rosszfiúk veszik le a lábukról, és olyanok is akadnak, akiknek egy titokzatos, nehezen megszerezhető férfi az ideáljuk. De vajon melyik hollywoodi szívtipró passzolna hozzád a leginkább? A PEOPLE magazin asztrológusa szerint a csillagok ebben is útmutatást adhatnak, így most felfedjük, melyik világsztár lehetne a tökéletes álompárod a horoszkópod alapján.

Bak – Idris Elba

Ha meg kéne nevezni a nagybetűs férfit a Bakok számára, az biztos, hogy Idris Elba lenne, aki határozott fellépésével, mély, karakteres hangjával és lehengerlő sármjával pillanatok alatt le tudna venni őket a lábukról. Ráadásul a céltudatosságot is éppen annyira értékeli, mint a Bakok, hiszen Szűz jegye miatt rendkívül kitartó és szervezett. És mi tagadás, két ambiciózus ember találkozása, akik nemcsak egymásra, hanem a közös jövőjükre is büszkék lehetnének, a tökéletes kombinációt jelentené.

Vízöntő – Jonathan Bailey

Még a saját kis világukat is képes lenne pillanatokon belül összekavarni a Bridgerton sármos sztárja a Vízöntőknek, akiket a színész visszafogott magabiztossága könnyen rabul ejtene. Ráadásul Bika jegyéből adódóan olyan stabilitást és gyengédséget hozna az életükbe, amit talán még ők sem tudnak, mennyire hiányolják. Míg a Vízöntők a különleges ötleteket és a kiszámíthatatlanságot vinnék a kapcsolatba, ő gondoskodna arról, hogy mindig legyen kihez hazatérniük.

A Vízöntők számára a sármos Jonathan Bailey lenne a tökéletes választás.

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Halak – Noah Wyle

Ki más is lehetne tökéletesebb partner a romantikus és érzékeny Halak mellé, mint a Bika jeggyel és Rák aszcendenssel rendelkező Noah Wyle, aki egyetlen pillantással elvarázsolná őket? Megsúgjuk: senki. Mellette még a Halaknak sem kellene félni, kimutatni az érzéseit, mert egy olyan társra találnának benne, aki mellett bármikor szabadjára engedhetik romantikus oldalukat.