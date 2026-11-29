Ha eddig a kit szántak neked a csillagok kérdésre csak kerested a választ, akkor segítünk. Egy asztrológus ugyanis felfedte, melyik szexi híresség illik leginkább hozzád a horoszkópod szerint.
Horoszkóp alapján kiderülhet, ki az igazi sztárálompárod
A csillagok nemcsak a személyiségedről és a szerelmi életedről árulkodhatnak, hanem arról is, milyen tipusú férfi illik hozzád igazán. Míg vannak, akik a romantikus, érzékeny férfiakért rajonganak, másokat a magabiztos, szenvedélyes rosszfiúk veszik le a lábukról, és olyanok is akadnak, akiknek egy titokzatos, nehezen megszerezhető férfi az ideáljuk. De vajon melyik hollywoodi szívtipró passzolna hozzád a leginkább? A PEOPLE magazin asztrológusa szerint a csillagok ebben is útmutatást adhatnak, így most felfedjük, melyik világsztár lehetne a tökéletes álompárod a horoszkópod alapján.
Bak – Idris Elba
Ha meg kéne nevezni a nagybetűs férfit a Bakok számára, az biztos, hogy Idris Elba lenne, aki határozott fellépésével, mély, karakteres hangjával és lehengerlő sármjával pillanatok alatt le tudna venni őket a lábukról. Ráadásul a céltudatosságot is éppen annyira értékeli, mint a Bakok, hiszen Szűz jegye miatt rendkívül kitartó és szervezett. És mi tagadás, két ambiciózus ember találkozása, akik nemcsak egymásra, hanem a közös jövőjükre is büszkék lehetnének, a tökéletes kombinációt jelentené.
Vízöntő – Jonathan Bailey
Még a saját kis világukat is képes lenne pillanatokon belül összekavarni a Bridgerton sármos sztárja a Vízöntőknek, akiket a színész visszafogott magabiztossága könnyen rabul ejtene. Ráadásul Bika jegyéből adódóan olyan stabilitást és gyengédséget hozna az életükbe, amit talán még ők sem tudnak, mennyire hiányolják. Míg a Vízöntők a különleges ötleteket és a kiszámíthatatlanságot vinnék a kapcsolatba, ő gondoskodna arról, hogy mindig legyen kihez hazatérniük.
Halak – Noah Wyle
Ki más is lehetne tökéletesebb partner a romantikus és érzékeny Halak mellé, mint a Bika jeggyel és Rák aszcendenssel rendelkező Noah Wyle, aki egyetlen pillantással elvarázsolná őket? Megsúgjuk: senki. Mellette még a Halaknak sem kellene félni, kimutatni az érzéseit, mert egy olyan társra találnának benne, aki mellett bármikor szabadjára engedhetik romantikus oldalukat.
Kos – Dwayne Johnson
Az asztrológus szerint a tüzes Kosokhoz egy igazi alfahím illik. Erre a szerepre pedig kétség kívül Dwayn Johnson lenne a tökéletes befutó, mivel a határozott fellépésű izomkolosszus mellett biztosan nem unatkoznának. A színész Bika horoszkópja ráadásul éppen azt a nyugodt, magabiztos erőt hordozza, ami rendkívül kiegészíti a tüzes Kosok kalandvágyó természetét. Sőt biztos, hogy a szikla mellett a szenvedélyben és izgalmakban is bőven lenne részük!
Bika – Chris Hemsworth
A szexi Thor nemcsak külsejével, hanem vonzó kisugárzásával is hódít, így Bakok, számotokra ő lenne a legjobb választás. Az Oroszlán csillagjegyű színésznek ugyanis nemcsak ellenállni nehéz, de biztosak lehettek benne, hogy a tűzről és a romantikáról mindig gondoskodni fog a kapcsolatban.
Ikrek – Matthew McConaughey
Ha azt szeretnétek, hogy a kapcsolatban sose laposodjon el a románc, akkor kedves Ikrek, igazán boldogok lehetnétek Matthew McConaughey mellett. A sármos szívtipró Skorpió horoszkópja miatt kellőképp szenvedélyes és romantikus, míg Ikrek aszcendense izgalmas kombináció lenne az örök kíváncsi, játékos természetetekkel. Ráadásul vele egyetlen pillanat sem lenne unalmas, egymást váltanák a szellemes beszélgetések, váratlan kalandok és véget nem érő flörtök.
Rák – Patrick Dempsey
Bár a Rákok szinte egész életükben az igaz szerelmet keresték, mégsem vették észre, hogy éppen a szemük előtt rejtőzik. Ez nem más lenne, mint a Grace klinika álompasija, aki lehengerlő mosolyával, megbízhatóságával és gyengédségével biztosan a tökéletes társat jelentené számukra. Bak horoszkópja ugyanis képes megadni azt a fajta biztonságot és stabilitást a Rákoknak, amire mindig is vágytak, míg Halak Holdja erősíti romantikus kisugárzását, így szinte biztos, hogy ő lenne az, aki egy hosszú nap után magához húzna, és egyetlen ölelésétől elfelejtenétek minden gondotokat.
Oroszlán – Michael B. Jordan
Úgy tűnik, nektek az álompasitokkal kellene osztozni a rivaldafényen, Oroszlánok! Michael B. Jordan ugyanis pontosan tudja, hogyan vonja magára a figyelmet. Vízöntő csillagjegye miatt ráadásul szellemileg is izgalmas társ lehetne, aki mindig tartogat valami meglepetést, és állandóan el tudna halmozni, ha éppen arra van szükségetek.
Szűz – Ryan Reynolds
Nemcsak jóképű, de szellemes és szórakoztató is a Deadpool sztárja, amire igazán nagy szüksége lenne a Szűz jegyűeknek féktelen megfelelési kényszerük miatt. Ám míg Skorpió jegye az izgalmat és a tüzet hozná el, szűz aszcendensével még a precíz, igényes világukhoz is tökéletesen illene. Mellette egyszerre élhetnék át a csipkelődést, apró flörtöket, mély beszélgetéseket és kiszámíthatatlan szenvedélyt, amire mindvégig vágytatok.
Mérleg – Chris Evans
Nem is partnerük, inkább saját Amerika Kapitányuk lenne a Mérlegeknek egy párhuzamos világban, hiszen a tökéletes társat számukra nem más, mint Chris Evans jelentené. Ikrek jegye miatt remek beszélgetőpartner lenne, aki mellett sosem fogynának el a témák, sőt, játékos, könnyed természete is szinte azonnal megdobogtatná a Mérlegek szívét.
Skorpió – George Clooney
Kétségkívül egy olyan társra van szükségük a Skorpióknak, aki magabiztosságot és stabilitást képvisel, az már csak pláne, hogy a szexi színész a kor előrehaladtával csak még dögösebb lett. És a legjobb az egészben? Tökéletesen kiegészítené a Skorpiók személyiségét, hisz míg ő Bika horoszkópja révén a stabilitást és megbízhatóságot hozná a kapcsolatba, addig a Skorpiók tüzet és érzelmi mélységet adnának a dolognak. Ráadásul ez bizony nem egy futó kalandnak, inkább egy igazán izgalmas, tartós románcnak ígérkezne!
Nyilas – Paul Rudd
A kalandvágyó Nyilasok mellé kétségkívül a tüzes, Kos jegyű Paul Rudd illene, aki mellett egészen biztos, hogy megtarthatnák szabadságvágyó, életvidám természetüket. Ráadásul meg sem kellene játszaniuk magukat, sosem lenne hiányuk mellette a spontán utazásokból, sok nevetésből, de persze az összebújásból sem.
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