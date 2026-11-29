A botox az egyik legnépszerűbb esztétikai kezelés, amelyet világszerte milliók választanak a homlokráncok és a szem körüli szarkalábak halványítására. De vajon valóban segíthet megelőzni a mélyebb ráncok kialakulását, ha valaki éveken, akár évtizedeken keresztül rendszeresen igénybe veszi? Egy különleges kutatásban két egypetéjű ikertestvér arcának változásait követték nyomon, akik egészen eltérő döntést hoztak a botoxszal kapcsolatban. Miközben egyikük rendszeresen járt kezelésekre, a másik szinte teljesen természetes módon hagyta öregedni a bőrét.
- Melyik arcterületen mutatkozott meg leglátványosabban a két testvér eltérő szépségrutinjának hatása?
- Miért nem jelent automatikus védelmet a botox az öregedés minden látható jelével szemben?
- Egy érdekes megfigyelés arról, hogyan változhat az arc mimikája a rendszeres kezelések hatására.
20 éven át követték az ikrek arcának változásait: videón a botox hatása
A vizsgálatot William J. Binder, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) orvosa vezette, aki arra kereste a választ, hogy a hosszú távú botoxhasználat valóban képes-e mérsékelni bizonyos ráncok kialakulását. A történet 1992-ben kezdődött, amikor megkezdte az egyik ikertestvér kezelését. A nő a következő 13 évben évente két-három alkalommal kapott botoxinjekciókat, míg testvére ez idő alatt mindössze két alkalommal próbálta ki a beavatkozást. Az egypetéjű ikrek különösen értékes alanyai voltak a vizsgálatnak, hiszen genetikai állományuk szinte teljesen azonos. Ráadásul életmódjukban sem volt jelentős különbség: mindketten használtak magas faktorszámú fényvédőt, nem dohányoztak, egészségesen táplálkoztak, és jellemzően zárt térben dolgoztak. Egyikük sem vett részt lézeres bőrkezelésen vagy más feszesítő beavatkozáson.
A 13 év elteltével készült felvételek különösen érdekes eredményeket mutattak. A rendszeresen botoxoltató testvér homlokán jóval kevesebb maradandó ránc alakult ki, és a szeme körüli szarkalábak is kevésbé voltak hangsúlyosak, mint ikertestvérénél, aki csak ritkán vette igénybe a kezelést. Ez nem meglepő, hiszen a botox az izmok működésének átmeneti gátlásával fejti ki hatását. A mimikai izmok ismétlődő összehúzódása ugyanis idővel olyan ráncokat eredményezhet, amelyek már az arc nyugalmi állapotában is láthatóvá válnak. A kezelés mérsékelheti ezeket a mozgásokat, így a bőr kevésbé gyűrődik ugyanazon a területen. Az arc más részein azonban nem volt ennyire látványos az eltérés. Az orr és a szájzug közötti barázdák például mindkét testvérnél hasonlóan alakultak. Ez arra utal, hogy a botox nem állítja meg általánosságban a bőr öregedését, és nem minden ránctípus ellen nyújt megoldást.
A kutatás egy másik érdekes kérdést is felvetett: vajon a hosszú távú botoxhasználat nemcsak a ráncok megjelenésére, hanem az arcizmok működésére és a mimikára is hatással lehet? Binder szerint elképzelhető, hogy azok, akik rendszeresen tapasztalják bizonyos arcizmaik mozgásának korlátozását, idővel tudattalanul is ritkábban végeznek olyan arckifejezéseket, amelyek összeráncolják a bőrt. Ez a beidegződés akár akkor is megmaradhat, amikor az injekció hatása már elmúlt. A vizsgálat során arra is felfigyeltek, hogy a rendszeresen kezelt ikertestvérnek nem kellett folyamatosan növelnie a botox mennyiségét az eredmények fenntartásához: hosszú éveken keresztül elegendőnek bizonyult számára az évi két-három kezelés.
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