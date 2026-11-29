A botox az egyik legnépszerűbb esztétikai kezelés, amelyet világszerte milliók választanak a homlokráncok és a szem körüli szarkalábak halványítására. De vajon valóban segíthet megelőzni a mélyebb ráncok kialakulását, ha valaki éveken, akár évtizedeken keresztül rendszeresen igénybe veszi? Egy különleges kutatásban két egypetéjű ikertestvér arcának változásait követték nyomon, akik egészen eltérő döntést hoztak a botoxszal kapcsolatban. Miközben egyikük rendszeresen járt kezelésekre, a másik szinte teljesen természetes módon hagyta öregedni a bőrét.

Látványos a videón a különbség: egyikük botoxoltatott, másikuk nem.

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Melyik arcterületen mutatkozott meg leglátványosabban a két testvér eltérő szépségrutinjának hatása?

Miért nem jelent automatikus védelmet a botox az öregedés minden látható jelével szemben?

Egy érdekes megfigyelés arról, hogyan változhat az arc mimikája a rendszeres kezelések hatására.

20 éven át követték az ikrek arcának változásait: videón a botox hatása

A vizsgálatot William J. Binder, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) orvosa vezette, aki arra kereste a választ, hogy a hosszú távú botoxhasználat valóban képes-e mérsékelni bizonyos ráncok kialakulását. A történet 1992-ben kezdődött, amikor megkezdte az egyik ikertestvér kezelését. A nő a következő 13 évben évente két-három alkalommal kapott botoxinjekciókat, míg testvére ez idő alatt mindössze két alkalommal próbálta ki a beavatkozást. Az egypetéjű ikrek különösen értékes alanyai voltak a vizsgálatnak, hiszen genetikai állományuk szinte teljesen azonos. Ráadásul életmódjukban sem volt jelentős különbség: mindketten használtak magas faktorszámú fényvédőt, nem dohányoztak, egészségesen táplálkoztak, és jellemzően zárt térben dolgoztak. Egyikük sem vett részt lézeres bőrkezelésen vagy más feszesítő beavatkozáson.

A 13 év elteltével készült felvételek különösen érdekes eredményeket mutattak. A rendszeresen botoxoltató testvér homlokán jóval kevesebb maradandó ránc alakult ki, és a szeme körüli szarkalábak is kevésbé voltak hangsúlyosak, mint ikertestvérénél, aki csak ritkán vette igénybe a kezelést. Ez nem meglepő, hiszen a botox az izmok működésének átmeneti gátlásával fejti ki hatását. A mimikai izmok ismétlődő összehúzódása ugyanis idővel olyan ráncokat eredményezhet, amelyek már az arc nyugalmi állapotában is láthatóvá válnak. A kezelés mérsékelheti ezeket a mozgásokat, így a bőr kevésbé gyűrődik ugyanazon a területen. Az arc más részein azonban nem volt ennyire látványos az eltérés. Az orr és a szájzug közötti barázdák például mindkét testvérnél hasonlóan alakultak. Ez arra utal, hogy a botox nem állítja meg általánosságban a bőr öregedését, és nem minden ránctípus ellen nyújt megoldást.