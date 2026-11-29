Advent első vasárnapjával elkezdődött a karácsonyra való felkészülés. Ez a nap minden évben a november 27. és december 3. közötti időszakra esik, idén november 29-én ünnepeljük.

November 29.: advent első vasárnapja.

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Mit jelent advent első vasárnapja?

Advent első vasárnapja a várakozás kezdetét jelenti. A keresztény hagyomány szerint ilyenkor felkészülünk a karácsonyra, Jézus Krisztus születésének ünnepére. A napot a nem hívők is ünneplik, az adventi koszorú, a karácsonyi fények és dekorok ilyenkor a legtöbb otthonban előkerülnek.

A négy adventi vasárnap mindegyikéhez külön jelentés kapcsolódik. Az első gyertya a hitet, a második a reményt, a harmadik, rózsaszín gyertya az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet jelképezi. A gyertyák egymás utáni meggyújtása a fény fokozatos növekedését mutatja, amely a karácsony közeledtét és a világosság sötétség feletti győzelmét szimbolizálja.

Az adventi koszorú és az első gyertya hagyománya

Az adventi koszorú mai formája a 19. századból ered. Johann Hinrich Wichern német evangélikus lelkész 1839-ben készítette el az első adventi koszorút egy hamburgi gyermekotthon lakói számára. Egy fenyőágakkal borított fakerékre 24 gyertyát helyezett, hogy a gyerekek minden nap láthassák, mennyi idő van még karácsonyig. A ma ismert négygyertyás változat később alakult ki.

Az adventi koszorú elemei külön-külön is jelképek. Az örökzöld ágak az életet és a reményt, a kör alak az örökkévalóságot, a gyertyák pedig a karácsony felé közeledő fényt jelképezik. Advent első vasárnapján az első gyertya meggyújtásával indul el ez a fokozatos fényáradás, amely karácsonyra teljesedik ki.

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