Anna reggel ugyanúgy készülődött, mint máskor. Lezuhanyozott, felöltözött, majd elindult dolgozni. Dél körül azonban már azt érezte, mintha valami nem lenne rendben. A mosdóban azon gondolkodott: biztosan alaposabban kellett volna tisztálkodnia. Este újra lezuhanyozott, másnap pedig már intimmosakodót is használt. A kellemetlen szag mégsem múlt el. Ekkor tűnt fel neki az is, hogy a folyása a megszokottnál hígabb és szürkés-fehéres.

Anna azt érezte, mintha valami nem lenne rendben - Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock

Az intimterületek szaga természetes módon változhat, de önmagában nem minden eltérés jelent problémát. Ha azonban a megszokottól jelentősen eltérő, kellemetlen szag jelenik meg, főleg megváltozott hüvelyváladékkal együtt, érdemes más okokra is gondolni, mint a tisztálkodás hiányára.

hirdetés

A hüvelynek saját védelmi rendszere van

Az egészséges hüvely természetesen savas környezetű. Ebben fontos szerepet játszanak azok a baktériumok, amelyek segítenek fenntartani a hüvely savas védelmét és ezáltal gátolni bizonyos kórokozók elszaporodását.

Ha a hüvely természetes savas védelme meggyengül, a hüvelyben élő kórokozók szaporodásnak indulhatnak. Ennek egyik feltűnő jele lehet az intimterület szokatlan, kellemetlen szaga, amelyhez gyakran hígabb, szürkés-fehéres folyás társul.

Ilyenkor sok nő ösztönösen gyakrabban mosakszik, esetleg erősen illatosított intimtermékekkel próbálja elfedni a kellemetlen szagot. Ez azonban nem feltétlenül oldja meg a problémát. A hüvelyt belülről nem kell és nem is ajánlott tisztítani: a hüvelyöblítés és a túlzásba vitt intimhigiénia csak árt a természetes védelmének.

A hüvelynek saját védekezési rendszere van

Forrás: Shutterstock

Bakteriális vaginózis is állhat a háttérben

A kellemetlen szag és a megváltozott folyás gyakran bakteriális vaginózisra utal. Ez akkor alakul ki, amikor meggyengül a hüvely természetes savas védelme, ezért megváltozik a hüvelyben természetesen jelen lévő baktériumok aránya, és a kórokozó baktériumok túlsúlyba kerülnek.

A bakteriális vaginózis nem ugyanaz, mint a hüvelygomba. Míg gombás fertőzésnél gyakori az erős viszketés és a sűrűbb, fehéres folyás, bakteriális vaginózisnál sokszor éppen a jellegzetes kellemetlen szag és a hígabb váladék hívja fel magára a figyelmet. A tünetek azonban nem mindenkinél egyformák, ezért pusztán ezek alapján nem érdemes otthon diagnózist felállítani. Anna végül nőgyógyászhoz fordult. Már az is megnyugtatta, hogy kiderült: a kellemetlen szag nem azért jelentkezett, mert nem volt elég tiszta.