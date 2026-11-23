A tojás az egyik legsokoldalúbb konyhai alapanyag, reggelikhez, süteményekhez és számtalan más ételhez használjuk. A hűtőszekrényben, az eredeti dobozában tárolva nagyjából három hétig őrizheti meg a frissességét. A különválasztott tojásfehérje légmentesen záródó edényben szintén ennyi ideig tartható el, a tojássárgáját viszont lefedve is három napon belül fel kell használni.

tojás

Forrás: 123rf

A Brit Tojásipari Tanács (British Egg Industry Council) szerint azonban egy egyszerű módszerrel jelentősen meghosszabbíthatjuk a tojás eltarthatóságát, és még az élelmiszer-pazarlást is csökkenthetjük.

Így tárolhatod el a tojást akár 12 hónapig

Furcsán hangzik, de a megoldás a fagyasztás. A tojás megfelelő előkészítéssel akár egy évig is eltartható a mélyhűtőben, bár a szakértők azt javasolják, ha a legjobb minőségben akarjuk elfogyaztani, akkor négy hónapon belül készítsünk belőle valamit.

Fontos, hogy a tojást ne egészben, héjastól fagyasszuk le. Ha a teljes tojást szeretnénk eltenni, először üssük fel, majd a fehérjét és a sárgáját alaposan keverjük össze. Ezután öntsük fagyasztásra alkalmas edénybe, zárjuk le, és írjuk rá a fagyasztás dátumát.

A tojásfehérje lefagyasztása még egyszerűbb. Elég egy megfelelő tárolóedénybe önteni, majd légmentesen lezárva a fagyasztóba tenni. Érdemes kisebb adagokra osztani, így később csak annyit kell kiolvasztani, amennyire az adott recepthez szükségünk van.

A tojássárgájával másképp kell bánni

A tojássárgája fagyasztásakor egy további lépésre is szükség van. Sűrű állaga miatt ugyanis magában lefagyasztva kocsonyássá válhat, így felengedés után nehezen használható főzéshez és a sütéshez. Ennek megelőzésére a szakértők azt ajánlják, hogy 240 milliliter nyers tojássárgájához fél teáskanál sót vagy 1–1,5 evőkanál cukrot keverjünk. Ha később sós ételhez használjuk fel, sót adjunk hozzá, süteményekhez pedig cukrot. Az így előkészített tojássárgáját szintén jól záródó, fagyasztásra alkalmas edényben tároljuk.

Erre figyelj a fagyasztott tojás felhasználásakor

A lefagyasztott tojást minden esetben teljesen ki kell olvasztani, mielőtt felhasználnánk. A legbiztonságosabb megoldás, ha előző este áttesszük a fagyasztóból a hűtőszekrénybe, és ott hagyjuk lassan felengedni. Ha gyorsabban szeretnénk kiolvasztani, a lezárt edényt hideg folyó víz alá is tarthatjuk. A felengedett tojást azonnal fel kell használni, és kizárólag olyan ételbe kerülhet, amelyben alaposan átsül vagy megfő.