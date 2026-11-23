Egy friss könyv szerint Vilmos herceg nem csak beszél róla, de komolyan tervezi is a királyi család átalakítását, ha trónra lép. Károly király halála után hatalmas változások jöhetnek.

Vilmos herceg és öccse, Harry kapcsolata hosszú ideje feszült.

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Harry és gyermekei is elveszíthetik a címeiket, ha Vilmos hercegen múlik

Tom Sykes királyi szakértő hamarosan megjelenő, Dukes Of Hazard című könyve szerint Vilmos a trónra lépése után öccsétől, a békülésre vágyó Harry hercegtől, valamint annak gyermekeitől is elveheti a királyi címeiket. A változások a walesi herceg saját gyermekeit, Saroltát és Lajost is érinthetik, akik felnőttként maguk dönthetnének arról, hogy megtartják-e rangjukat − írja a Hello.

A szerző azt állítja, hogy Vilmos már megkezdte a monarchia átfogó átalakításának előkészítését. Azt szeretné, hogy a királyi címek és az Ő Királyi Fensége, vagyis a HRH megszólítás ne automatikusan, születési kiváltságként járjon, hanem elsősorban azok viselhessék, akik ténylegesen dolgozó tagjai a családnak.

A változtatások Harry herceget, valamint gyermekeit, a hétéves Archie herceget és az ötéves Lilibet hercegnőt is érintenék. Sykes szerint Vilmos elképzelése alapján jogilag is megfoszthatnák őket hercegi, illetve hercegnői címeiktől és a HRH megszólítástól. A királyi családdal való szakítás és a hivatalos feladatoktól való visszalépés után Harry és Meghan egyébként már nem használhatja a HRH megszólítást, a gyermekeik azonban Károly király trónra lépése után jogosulttá váltak a hercegi címekre.