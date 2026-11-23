Egy friss könyv szerint Vilmos herceg nem csak beszél róla, de komolyan tervezi is a királyi család átalakítását, ha trónra lép. Károly király halála után hatalmas változások jöhetnek.
Harry és gyermekei is elveszíthetik a címeiket, ha Vilmos hercegen múlik
Tom Sykes királyi szakértő hamarosan megjelenő, Dukes Of Hazard című könyve szerint Vilmos a trónra lépése után öccsétől, a békülésre vágyó Harry hercegtől, valamint annak gyermekeitől is elveheti a királyi címeiket. A változások a walesi herceg saját gyermekeit, Saroltát és Lajost is érinthetik, akik felnőttként maguk dönthetnének arról, hogy megtartják-e rangjukat − írja a Hello.
A szerző azt állítja, hogy Vilmos már megkezdte a monarchia átfogó átalakításának előkészítését. Azt szeretné, hogy a királyi címek és az Ő Királyi Fensége, vagyis a HRH megszólítás ne automatikusan, születési kiváltságként járjon, hanem elsősorban azok viselhessék, akik ténylegesen dolgozó tagjai a családnak.
A változtatások Harry herceget, valamint gyermekeit, a hétéves Archie herceget és az ötéves Lilibet hercegnőt is érintenék. Sykes szerint Vilmos elképzelése alapján jogilag is megfoszthatnák őket hercegi, illetve hercegnői címeiktől és a HRH megszólítástól. A királyi családdal való szakítás és a hivatalos feladatoktól való visszalépés után Harry és Meghan egyébként már nem használhatja a HRH megszólítást, a gyermekeik azonban Károly király trónra lépése után jogosulttá váltak a hercegi címekre.
Milyen feltételekhez kötné Vilmos királyi rangokat és kiváltságokat?
„Ha valaki dolgozó királyi családtag, járja az országot, körutazásokat tesz, diplomáciai és kormányzati munkát végez, nyilvános szerepet vállal, kapcsolatot tart az emberekkel, és egy esős szerdai napon is képes felkelni, hogy Sheffieldbe utazzon –, akkor megilleti a HRH megszólítás, valamint a hercegi vagy hercegnői cím. Emellett kap juttatást, fizetést és egy lakóhelyet. Egyet. Ha valaki nem végez ilyen feladatokat, és nem dolgozó királyi családtag, akkor nem kapja meg a HRH megszólítást, nem jár neki ingyenes vagy támogatott lakhatás, és semmilyen különleges kedvezményben sem részesül. Ugyanakkor magánemberként szabadon élheti az életét, és úgy kereshet pénzt, ahogyan csak szeretne” – idézi egy bennfentes Vilmos álláspontját.
Vilmos saját gyermekeinek is választási lehetőséget adna
A tervezett átalakítás nem kizárólag Harry családját érintené. Vilmos és Katalin két fiatalabb gyermeke, a 11 éves Sarolta hercegnő és a nyolcéves Lajos herceg felnőttként dönthetne akár úgy is, hogy lemond királyi címeiről és a HRH megszólításról, amennyiben önálló karriert szeretnének építeni a monarchián kívül.
A nyolcéves Lajos herceg legviccesebb pillanatait az alábbi galériában nézheted meg.
Ez természetesen nem vonatkozna György hercegre a trónöröklési rendben elfoglalt helye miatt.
György herceg ma már az Eton diákja. A beköltözéséről a galáriánkban nézhetsz képeket.
A királyi címek használatának szabályozása nem újkeletű téma
Az 1917-ben, az V. György király által bevezetett rendelkezések alapján az uralkodó gyermekei, valamint az uralkodó fiainak gyermekei jogosultak a királyi megszólításra. A walesi herceg legidősebb fiának minden gyermekének ez a cím automatikusan jár.
Így Vilmos és Katalin három gyermeke születésétől fogva Ő Királyi Fensége volt, míg Harry gyermekei akkor váltak jogosulttá erre, amikor nagyapjuk, Károly király 2022 szeptemberében trónra lépett.
A család 2023 márciusában kezdte nyilvánosan használni Archie és Lilibet új rangját, a Buckingham-palota hivatalos honlapján is frissítették a megnevezésüket. Harry és Meghan Markle állítólag azt szerették volna, hogy gyermekeik később maguk dönthessenek arról, élnek-e a rangjukkal.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: