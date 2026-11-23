Ha szereted a pörgős, gyors kihívásokat, ez a logikai fejtörő 15 másodperc alatt tökéletesen bemelegíti az agyat. Figyeld meg alaposan a formák közötti összefüggéseket, majd görgess lejjebb, és ellenőrizd a megoldásodat!

Tippek a matematikai rejtvény megoldásához

A fejtörők rendszeres megoldása fitten tartja az agyat, és gyorsabb mintafelismerésre ösztönzik az elmét – pont úgy, mint amikor a testedet edzed a kondiban. Nincs szükség bonyolult képletekre az alábbi feladvány megfejtéséhez, csupán arra, hogy lépésről lépésre haladj, ne kapkodd el számolást.

A feladványban három egyszerű egyenlőséggel találkozol:

Meg tudod fejteni 15 másodperc alatt, mennyi a háromszög értéke?

Forrás: Life.hu / AI-illusztráció

Indul a visszaszámlálás: nézd át a sorokat, számolj fejben, és döntsd el, milyen számnak kell állnia a háromszög helyén. Ha megvannak a tippjed, jöhet a levezetés.

A megoldás: így jön ki a végeredmény

Kezdjük azzal az egyenlettel, amelyben ugyanaz a forma szerepel kétszer: mivel négyzet + négyzet = 8, egyetlen négyzet értéke 4. Ezt behelyettesítve a harmadik sorba: kör + 4 = 7, amiből következik, hogy a kör értéke 3. Végül nézzük az első sort: 3 + háromszög = 5, így a háromszög értéke 2.

Ha sikerült kiszámolnod 15 másodpercen belül, szuper a tempód; ha pedig csak egy kicsit csúsztál meg, gyakorolj tovább, további remek agykarbantartó feladványokat találsz a Life.hu-n!

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