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alvás

Milliókat érinthet ez az éjszakai horrortünet: a szívelégtelenség kockázatát is növelheti

alvás szívelégtelenség tünetek
Nagy Anna
2026.10.24.
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Egy sokakat érintő, gyakran észrevétlen állapot komoly veszélyt jelenthet a szív egészségére. A szívelégtelenség kialakulásának kockázatát is növelheti, miközben az érintettek többsége nem is sejti, hogy baj van.

Nem minden alvászavar ártalmatlan, egyes panaszok mögött ugyanis súlyos egészségügyi probléma húzódhat meg. Egy szakértő arra figyelmeztet, hogy bizonyos éjszakai tünetek akár a szívelégtelenség fokozott kockázatára is utalhatnak, ezért nem szabad félvállról venni őket.

Erre az éjszakai tünetre fontos figyelni, mert szívelégtelenséghez is vezethet.
Erre az éjszakai tünetre fontos figyelni, mert a szívelégtelenség kialakulásának kockázatát is növelheti.
Forrás: 123rf.com

Ez az éjszakai tünet a szívelégtelenség kockázatát is növelheti

Dr. Sandip Banerjee alvásspecialista szerint emberek milliói élhetnek úgy alvási apnoéval, hogy nem is tudnak róla. A betegség során alvás közben a légzés ismételten leáll, majd újraindul, ami a szervezet oxigénellátását is megzavarja.

Ennek hátterében az áll, hogy alvás közben a torok izmai és lágy szövetei ellazulnak, beszűkítve vagy akár elzárva a légutakat.

A kezeletlen alvási apnoé összefüggésbe hozható a magas vérnyomással, a pitvarfibrillációval és a koszorúér-betegséggel, amelyek hozzájárulhatnak a szívelégtelenség kialakulásához.

Ezek a figyelmeztető jelek árulkodhatnak a problémáról

A hangos horkolás az egyik legjellemzőbb figyelmeztető jel, bár önmagában még nem jelenti azt, hogy valaki alvási apnoéban szenved. További árulkodó panasz lehet:

  • szájszárazság vagy kiszáradt torok ébredéskor,
  • reggeli fejfájás,
  • szokatlanul erős nappali fáradtság,
  • állandó kimerültség és gyengeség.

A szakértő szerint a gyanús tünetekkel érdemes orvoshoz fordulni. Az alvásról készült hang- vagy videófelvétel segíthet a probléma felismerésében, a diagnózishoz pedig otthoni alvásvizsgálatra is szükség lehet.

A kezelés súlyosságtól függően életmódbeli változtatásokból vagy speciális, úgynevezett CPAP-készülék használatából állhat, amely alvás közben segít nyitva tartani a légutakat.

Fontos azonban, hogy az alvási apnoé nem vezet minden esetben szívelégtelenséghez. A tünetek időben történő felismerése és a megfelelő kezelés ugyanakkor sokat számíthat.

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