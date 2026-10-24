Milliókat érinthet ez az éjszakai horrortünet: a szívelégtelenség kockázatát is növelheti

Nem minden alvászavar ártalmatlan, egyes panaszok mögött ugyanis súlyos egészségügyi probléma húzódhat meg. Egy szakértő arra figyelmeztet, hogy bizonyos éjszakai tünetek akár a szívelégtelenség fokozott kockázatára is utalhatnak, ezért nem szabad félvállról venni őket.

Erre az éjszakai tünetre fontos figyelni, mert a szívelégtelenség kialakulásának kockázatát is növelheti.

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Ez az éjszakai tünet a szívelégtelenség kockázatát is növelheti

Dr. Sandip Banerjee alvásspecialista szerint emberek milliói élhetnek úgy alvási apnoéval, hogy nem is tudnak róla. A betegség során alvás közben a légzés ismételten leáll, majd újraindul, ami a szervezet oxigénellátását is megzavarja.

Ennek hátterében az áll, hogy alvás közben a torok izmai és lágy szövetei ellazulnak, beszűkítve vagy akár elzárva a légutakat.

A kezeletlen alvási apnoé összefüggésbe hozható a magas vérnyomással, a pitvarfibrillációval és a koszorúér-betegséggel, amelyek hozzájárulhatnak a szívelégtelenség kialakulásához.

Ezek a figyelmeztető jelek árulkodhatnak a problémáról

A hangos horkolás az egyik legjellemzőbb figyelmeztető jel, bár önmagában még nem jelenti azt, hogy valaki alvási apnoéban szenved. További árulkodó panasz lehet:

szájszárazság vagy kiszáradt torok ébredéskor,

reggeli fejfájás,

szokatlanul erős nappali fáradtság,

állandó kimerültség és gyengeség.

A szakértő szerint a gyanús tünetekkel érdemes orvoshoz fordulni. Az alvásról készült hang- vagy videófelvétel segíthet a probléma felismerésében, a diagnózishoz pedig otthoni alvásvizsgálatra is szükség lehet.

A kezelés súlyosságtól függően életmódbeli változtatásokból vagy speciális, úgynevezett CPAP-készülék használatából állhat, amely alvás közben segít nyitva tartani a légutakat.

Fontos azonban, hogy az alvási apnoé nem vezet minden esetben szívelégtelenséghez. A tünetek időben történő felismerése és a megfelelő kezelés ugyanakkor sokat számíthat.

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