Egy csésze tej megmentheti a karcos teflonserpenyőt? Itt a válasz

Elég egy villa, egy durvább szivacs vagy néhány év rendszeres használat, és a korábban tökéletes teflonserpenyő felületén máris megjelenhetnek az első karcolások. Az ételek egyre könnyebben letapadnak, a sütés pedig több bosszúságot okoz. Nem csoda, hogy sokan keresnek olyan házi praktikákat, amikkel megjavíthatják a sérüléseket, és elkerülhetik egy új serpenyő vásárlását. Az egyik legmeglepőbb módszerhez mindössze egy kevés tejre lenne szükség. De vajon tényleg működik ez az interneten terjjedő trükk?
Így működik a teflonserpenyő megmentését ígérő tejtrükk
Az interneten terjedő praktika szerint először meleg vízzel és mosogatószerrel alaposan meg kell tisztítani, majd szárazra törölni a serpenyőt. Ezután annyi tejet kell beleönteni, hogy ellepje az alját.
A következő lépésben közepes lángon felmelegítik a tejet, majd néhány percig gyöngyözve forralják. Miután teljesen kihűlt, kiöntik, végül puha szivaccsal ismét megtisztítják az edényt.
A módszer egyes változatai azt is javasolják, hogy a végén kevés növényi olajjal kenjük át a felületet.
Tényleg eltüntetheti a tej a karcolásokat?
A trükk mögött első hallásra logikus magyarázat húzódik. A tej ugyanis kazeint és más fehérjéket tartalmaz, amelyek hő hatására megváltozhatnak és összetapadhatnak.
Arra azonban nincs bizonyíték, hogy ezek a fehérjék tartósan kitöltenék a karcolásokat, vagy helyreállítanák a tapadásmentes bevonatot.
A karcos teflonserpenyő sérült bevonatát tehát a tej nem képes megjavítani.
A házi módszerek általában nem alkalmasak az ilyen károsodások helyreállítására, ezért nem érdemes velük kockáztatni. Az olajozás sem pótolja a hiányzó bevonatot.
Mikor kell lecserélni a bevonatos serpenyőt?
Nem minden apró karcolás jelenti azt, hogy az edény azonnal használhatatlanná vált. Az edénygyártók tájékoztatása szerint az enyhe, felületi kopás a használat természetes velejárója lehet, és kezdetben nem feltétlenül befolyásolja a működést.
Ha azonban a bevonat lepattogzik, leválik, vagy nagyobb sérült területek jelennek meg rajta, már le kell cserélni a serpenyőt.
A döntésnél mindig vegyük figyelembe a gyártó előírásait. Az azonban biztos, hogy ha sérüléseket látunk, ne használjuk tovább a seprenyőt, a tapadásmentes edények egy részében található örök vegyi anyagok ugyanis az ételbe kerülhetnek. A rozsdamentes acél vagy öntöttvas edények sokkal biztonságosabbak.
A teflonserpenyő tisztítása: így előzheted meg a karcolásokat
Néhány egyszerű szokással jelentősen csökkenthető a tapadásmentes serpenyő idő előtti elhasználódása.
- Felejtsd el a fémeszközöket! Használj fa- vagy megfelelő műanyag eszközöket, és soha ne vágj közvetlenül a serpenyőben.
- Válassz puha szivacsot! A mosogatószer általában elegendő, a dörzsszivacs és a fémsúroló viszont károsíthatja a bevonatot.
- Kerüld a túlzott hevítést! Különösen az üres serpenyő magas hőmérsékletre melegítése terhelheti a felületet.
- Figyelj a tárolásra! Ha egymásba rakod az edényeket, helyezz közéjük puha kendőt vagy serpenyővédőt.
- Jobb, ha a mosogatógépbe sem kerülnek a tapadásmentes serpenyők.
Bármennyire csábító is a tejtrükk, a sérült bevonatot nem állítja helyre. A legjobb megoldás továbbra is a kíméletes használat, jelentős károsodás esetén pedig a csere – írja a Blick.
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