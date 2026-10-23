Egy csésze tej megmentheti a karcos teflonserpenyőt? Itt a válasz

Elég egy villa, egy durvább szivacs vagy néhány év rendszeres használat, és a korábban tökéletes teflonserpenyő felületén máris megjelenhetnek az első karcolások. Az ételek egyre könnyebben letapadnak, a sütés pedig több bosszúságot okoz. Nem csoda, hogy sokan keresnek olyan házi praktikákat, amikkel megjavíthatják a sérüléseket, és elkerülhetik egy új serpenyő vásárlását. Az egyik legmeglepőbb módszerhez mindössze egy kevés tejre lenne szükség. De vajon tényleg működik ez az interneten terjjedő trükk?

Segíthet ez a házi trükk a karcos teflonserpenyőn?

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Így működik a teflonserpenyő megmentését ígérő tejtrükk

Az interneten terjedő praktika szerint először meleg vízzel és mosogatószerrel alaposan meg kell tisztítani, majd szárazra törölni a serpenyőt. Ezután annyi tejet kell beleönteni, hogy ellepje az alját.

A következő lépésben közepes lángon felmelegítik a tejet, majd néhány percig gyöngyözve forralják. Miután teljesen kihűlt, kiöntik, végül puha szivaccsal ismét megtisztítják az edényt.

A módszer egyes változatai azt is javasolják, hogy a végén kevés növényi olajjal kenjük át a felületet.

Tényleg eltüntetheti a tej a karcolásokat?

A trükk mögött első hallásra logikus magyarázat húzódik. A tej ugyanis kazeint és más fehérjéket tartalmaz, amelyek hő hatására megváltozhatnak és összetapadhatnak.

Arra azonban nincs bizonyíték, hogy ezek a fehérjék tartósan kitöltenék a karcolásokat, vagy helyreállítanák a tapadásmentes bevonatot.

A karcos teflonserpenyő sérült bevonatát tehát a tej nem képes megjavítani.

A házi módszerek általában nem alkalmasak az ilyen károsodások helyreállítására, ezért nem érdemes velük kockáztatni. Az olajozás sem pótolja a hiányzó bevonatot.

Mikor kell lecserélni a bevonatos serpenyőt?

Nem minden apró karcolás jelenti azt, hogy az edény azonnal használhatatlanná vált. Az edénygyártók tájékoztatása szerint az enyhe, felületi kopás a használat természetes velejárója lehet, és kezdetben nem feltétlenül befolyásolja a működést.

Ha azonban a bevonat lepattogzik, leválik, vagy nagyobb sérült területek jelennek meg rajta, már le kell cserélni a serpenyőt.

A döntésnél mindig vegyük figyelembe a gyártó előírásait. Az azonban biztos, hogy ha sérüléseket látunk, ne használjuk tovább a seprenyőt, a tapadásmentes edények egy részében található örök vegyi anyagok ugyanis az ételbe kerülhetnek. A rozsdamentes acél vagy öntöttvas edények sokkal biztonságosabbak.