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Hátborzongató jel mutatja, hogy már csak napok vannak hátra: ez utalhat a közelgő halálra

orvos halál beteg
Nagy Anna
2026.10.01.
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Vannak tapasztalatok, amelyek meglepően gyakran ismétlődnek az életük végéhez közeledő embereknél. A halál jele akár már napokkal a vég előtt megjelenhet,

Dr. Christopher Kerr több mint két évtizede foglalkozik hospice- és palliatív ellátással, ezalatt pedig újra és újra találkozott ugyanazzal a jelenséggel. Bár tudományosan nem tudja bizonyítani, pontosan mi áll mögötte, tapasztalatai szerint a halál jele sok, az élete végén járó betegnél megfigyelhető.

Egy orvos szerint ez lehet a közelgő halál jele.
Egy orvos szerint ez lehet a közelgő halál jele.
Forrás: 123rf.com
  • Dr. Christopher Kerr 27 éve foglalkozik a gyógyíthatatlan, végstádiumú betegek életvégi ellátásával.
  • A hospice-orvos vagy palliatív szakorvos rengeteg betegénél tapasztalta ugyanazt nem sokkal a haláluk bekövetkezte előtt.
  • A betegek számára ez inkább egy pozitív élmény, ami elhozhatja a végleges lezárást.

Ez lehet a közelgő halál jele

Dr. Christopher Kerr szerint a halálukhoz közeledő emberek gyakran számolnak be arról, hogy korábban elhunyt szeretteiket látják. Ezekben a látomásokban jellemzően olyan családtagok, házastársak vagy más közeli személyek jelennek meg, akik életükben szerették, óvták őket, vagy fontos szerepet töltöttek be az életükben.

Az hospice-orvos szerint a betegek határozottan állítják, hogy amit átélnek, nem egyszerű álom vagy hallucináció.

„Nagyon kevés szó hangzik el az álomban megjelenő személy és az álmodó között, mégis úgy tűnik, mindent értenek” – mondta Kerr. „És ami szerintem a legérdekesebb: 27 éve foglalkozom ezzel. Egyetlen betegem sem kérdezte még tőlem: »Ön szerint ez mit jelent?«”

Kerr megfigyelése szerint a páciensek pontosan tudják, kit látnak, és a megjelenő személyek sem véletlenszerűek. Előfordulhat például, hogy valaki az édesanyját látja, az édesapját viszont nem, vagy több házasság után csak az egyik elhunyt társ jelenik meg.

Nem félelmet, hanem megnyugvást hozhat

Az orvos szerint a betegek körülbelül 88 százaléka pozitív élményként írta le ezeket a találkozásokat, amelyek vigaszt jelentettek számukra életük utolsó időszakában. Kerr egyik páciense, Jean például hetekkel a halála előtt látta a harminc évvel korábban elhunyt édesanyját a szobában ülni. Lánya, Julie így idézte fel édesanyja szavait: „Anya ott ül a szoba túloldalán a széken, és vár rám. Azt akarja, hogy tudjam, ott lesz mellettem.”

Jean később más elhunyt családtagokról is beszámolt. Egy alkalommal az édesanyját, édesapját, nagybátyját és sógorát is látta. Édesanyjával korábban nem volt mindig jó a kapcsolata, ám Jean úgy fogalmazott: „a végén rendeztük”.

Mi állhat a különös élmények hátterében?

Kerr több mint 1500, még teljesen tiszta tudatállapotban lévő, halálhoz közeledő beteggel készített interjút. Azt azonban ő sem tudja megmondani, honnan erednek ezek a látomások, és azt sem állítja, hogy bizonyíthatóan valódi találkozásokról lenne szó.

Egy visszatérő mintázatot viszont megfigyelt: az élmények sok esetben mintha lezárást adnának. Régi veszteségek, bűntudat, megbánás vagy rendezetlen családi kapcsolatok kaphatnak bennük valamiféle feloldást.

„A végén szinte újra összeraknak azzal, hogy visszavezetnek a családodhoz”fogalmazott Kerr. „Magaddal viszed a veszteséget. Elvesztettél embereket, akik tovább élnek a szívedben, és ők visszatérnek hozzád. Ez pedig a gyógyulás egy formája.” Az orvos szerint maga a haldoklás is fokozatos folyamat. Az emberek egyre többet alszanak, és a halál rendszerint ennek az egyre mélyülő alvásnak az állapotában következik be.

„Az emberek nem éber állapotban halnak meg. A mély alvásban halnak meg. És nem juthatsz el oda, ha nem vagy nyugodt. [...] Pszichológiai, egzisztenciális értelemben is meg kell találnod a békét” – magyarázta.

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