Hátborzongató jel mutatja, hogy már csak napok vannak hátra: ez utalhat a közelgő halálra

Dr. Christopher Kerr több mint két évtizede foglalkozik hospice- és palliatív ellátással, ezalatt pedig újra és újra találkozott ugyanazzal a jelenséggel. Bár tudományosan nem tudja bizonyítani, pontosan mi áll mögötte, tapasztalatai szerint a halál jele sok, az élete végén járó betegnél megfigyelhető.

Egy orvos szerint ez lehet a közelgő halál jele.

Forrás: 123rf.com

Dr. Christopher Kerr 27 éve foglalkozik a gyógyíthatatlan, végstádiumú betegek életvégi ellátásával.

A hospice-orvos vagy palliatív szakorvos rengeteg betegénél tapasztalta ugyanazt nem sokkal a haláluk bekövetkezte előtt.

A betegek számára ez inkább egy pozitív élmény, ami elhozhatja a végleges lezárást.

Ez lehet a közelgő halál jele

Dr. Christopher Kerr szerint a halálukhoz közeledő emberek gyakran számolnak be arról, hogy korábban elhunyt szeretteiket látják. Ezekben a látomásokban jellemzően olyan családtagok, házastársak vagy más közeli személyek jelennek meg, akik életükben szerették, óvták őket, vagy fontos szerepet töltöttek be az életükben.

Az hospice-orvos szerint a betegek határozottan állítják, hogy amit átélnek, nem egyszerű álom vagy hallucináció.

„Nagyon kevés szó hangzik el az álomban megjelenő személy és az álmodó között, mégis úgy tűnik, mindent értenek” – mondta Kerr. „És ami szerintem a legérdekesebb: 27 éve foglalkozom ezzel. Egyetlen betegem sem kérdezte még tőlem: »Ön szerint ez mit jelent?«”

Kerr megfigyelése szerint a páciensek pontosan tudják, kit látnak, és a megjelenő személyek sem véletlenszerűek. Előfordulhat például, hogy valaki az édesanyját látja, az édesapját viszont nem, vagy több házasság után csak az egyik elhunyt társ jelenik meg.

Nem félelmet, hanem megnyugvást hozhat

Az orvos szerint a betegek körülbelül 88 százaléka pozitív élményként írta le ezeket a találkozásokat, amelyek vigaszt jelentettek számukra életük utolsó időszakában. Kerr egyik páciense, Jean például hetekkel a halála előtt látta a harminc évvel korábban elhunyt édesanyját a szobában ülni. Lánya, Julie így idézte fel édesanyja szavait: „Anya ott ül a szoba túloldalán a széken, és vár rám. Azt akarja, hogy tudjam, ott lesz mellettem.”