Túl sok edzés kerül a naptárba

Hétfőn futás, kedden konditerem, szerdán újabb edzés: a lelkes kezdés hamar kimerítővé válhat. A reális időbeosztás többet ér a túlvállalásnál. Kezdetben két-három biztos alkalommal is kialakítható a rendszeresség. Ha ez már könnyen teljesíthető, fokozatosan lehet emelni a terhelést. A pihenőnapokat ugyanúgy érdemes beírni a naptárba, mint az edzéseket.

Azonnali eredményt várnak

Néhány kemény edzéstől még nem feltétlenül változik látványosan a testalkat. Ráadásul a testsúlyt a folyadékháztartás és más napi ingadozások is befolyásolják. A fejlődést többféle jelből érdemes megítélni: könnyebben teljesíthető futótávból, pontosabb mozdulatokból, javuló erőnlétből. Egy egyszerű edzésnapló megmutathatja azt is, amit a tükör még nem.

Túl szigorú étrendet választanak

A kedvenc ételek teljes kiiktatása és a kihagyott étkezések könnyen vezethetnek ahhoz, hogy a kezdeti szabályokat néhány nap múlva már lehetetlen betartani. A változatos, megfelelő mennyiségű étkezés biztosabb alap. Előre elkészített ebéddel, könnyen elérhető gyümölccsel vagy egy egyszerű vacsoratervvel a rohanós napokon is könnyebb tartani a kialakított ritmust. Az energiaigény az aktivitástól és az egyéni adottságoktól is függ.

Csak az edzéssel foglalkoznak, a tápanyagokkal nem

Az edzésprogram mellé az étrendet is érdemes átgondolni. A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, ezért fontos, hogy megfelelő mennyiségben szerepeljen az étkezésekben. Tojásból, tejtermékből, halból vagy hüvelyesekből is bevihető; a tejsavó fehérje pedig kényelmes kiegészítő lehet. A BioTech USA különböző fehérjetermékei között az étrendhez és az ízléshez illő változat is választható.

Egy sűrű munkanapon például egyszerűbb lehet előre megtervezni a következő étkezést, mint este kapkodva pótolni mindent. A napi étrend egésze számít, nem egyetlen edzés utáni pillanat. A tejsavó fehérje használata sem helyettesíti a változatos táplálkozást, és az ajánlott fogyasztási mennyiséget is figyelembe kell venni.