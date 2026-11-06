Pisilés lefekvés vagy utazás előtt a biztonság kedvéért − Orvos magyarázza el, miért ne préselj ki pár cseppet

Dr. Amir Khant orvos az ITV Lorraine című műsorában arra figyelmeztetett, hogy egy ártalmatlannak tűnő szokással, a túl gyakori szükségtelen pisiléssel komoly bajt okozunk magunknak. Bár alkalmanként nem jelent problémát, ha valaki indulás előtt vagy lefekvéskor elmegy vécére, a rendszeres, szükségtelen hólyagürítés megváltoztathatja a vizelési ingert szabályozó folyamatokat.

Pisilési hiba: ha nem kell, ne menj el a biztonság kedvéért.

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Rossz működésre taníthatjuk a húgyhólyagot a túl gyakori pisiléssel

A műsorban megkérdezték Dr. Amir Khant arról, egészséges szokás-e, ha valaki indulás előtt vagy lefekvés előtt akkor is elmegy vécére, ha nem érzi szükségét. Az orvos szerint időnként, például akkor, ha valaki hosszabb útra indul, és nem lesz lehetősége mosdót használni, ez nem jelent gondot. A rendszeres gyakorlat azonban már más kérdés. „Ha ezt sokat csináljuk, az valójában arra szoktathatja a húgyhólyagunkat, hogy akkor is olyan jelzést adjon, hogy telt, ha nem az ” − nyilatkozta Khan. Hozzátette, a túl korai hólyagürítés az agyba érkező jelzéseket is befolyásolhatja. „Ez üzeneteket küld az agyadnak, hogy »Menned kell«, amikor még nincs tele, és ez hosszú távon stesszinkontinenciához vezethet” − mondta az orvos.

A sürgető stresszinkontinencia egyik jellemzője, hogy az érintett hirtelen, nehezen visszatartható vizelési ingert tapasztal, és úgy érzi, azonnal mosdóba kell mennie. Az orvos szerint a kialakulásában szerepet játszhat, ha a húgyhólyagot rendszeresen arra szoktatjuk, hogy már kis mennyiségű vizelet esetén is kiürüljön.

Hólyagtréninggel és medencefenék-erősítéssel javíthatunk a helyzeten

Dr. Amir Khan szerint a rossz szokás megváltoztatásában a hólyagtréning segíthet. Ennek lényege, hogy amikor valaki vizelési ingert érez, nem indul azonnal a mosdóba, hanem fokozatosan növeli a várakozási időt.

„Amikor rád tör a késztetés, hogy kimenj a mosdóba, told ki pár perccel. Minden nap növeld ezt az időt. Ez segíteni fog” − javasolja.

Az orvos a megfelelő folyadékbevitel fontosságára is felhívta a figyelmet. Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, a hidratáltság hozzájárulhat a hólyag irritációjának csökkentéséhez. Ha valaki túl gyakran üríti a húgyhólyagját, de nem iszik eleget a vizelet töményebb lehet, ami fokozhatja az irritációt.