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Oscar-gála

Titokban agyműtéten esett át Matt Damon felesége: a színész először beszélt a történtekről

Oscar-gála luciana barroso műtét Matt Damon
Losonci Edina
2026.11.06.
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A színész csak most árulta el, hogy feleségének, Luciana Barrosónak agyi aneurizmája volt és egy héttel a 2024-es Oscar-gála előtt meg is kellett operálni. Matt Damon megható részleteket osztott meg arról is, hogyan lepte meg őt párja a műtét után.

Matt Damon egy friss interjúban mondta el, felesége, Luciana Barroso jól van, ám a műtétet megelőző időszakban pokolian aggódott, hogy mi lesz vele, hogyan épül majd fel. 

Matt Damon feleségével, Luciana Barrosóval az Odüsszeia világpremierjén 2026-ban.
Matt Damon feleségével, Luciana Barrosóval az Odüsszeia világpremierjén 2026-ban.
Forrás: Northfoto

Matt Damon nagyon megijedt, amikor kiderült a baj

Matt Damon feleségének, Luciana Barrosónak agyi aneurizmája volt, és a 2024-es Oscar-gála előtt egy héttel agyműtéten esett át. A színész erről a GQ magazin legfrissebb címlapinterjújában beszélt, amelyben felidézte, milyen nehéz időszakon ment keresztül a családja. Az 56 éves filmsztár azt is elárulta, hogy bár párja még lábadozott, a díjátadó estéjén mégis meglepte őt.

„Volt egy nagyon ijesztő időszak az életünkben, amikor kiderült, a feleségemnek agyi aneurizmája van. Hála Istennek, most már teljesen jól van, de az Oscar-gála előtti héten megműtötték” – mondta el Matt Damon

Hozzátette, hogy az afterparty estéje volt az első alkalom, amikor Luciana már elég jól érezte magát ahhoz, hogy felkeljen, sőt, ruhát választott és meglepte férjét azzal, hogy elkísérte az ünneplésre. Damon szerint felesége azért is ragaszkodott ahhoz, hogy ott legyenek az eseményen, mert korábban a színész már lemaradt egy fontos filmes sikerről.

 „Emlékezett rá, hogy amikor legutóbb nem mentem el, mennyire megbántam, ezért meglepett azzal, hogy szerzett egy ruhát, és elmentünk az afterpartyra. Azt mondta: »Most elmegyünk.« Nagyon hősies volt tőle, és rengeteget jelentett nekem” – idézte fel a színész.

Matt Damon és Luciana Barroso a 2024-es Oscar afterpartyján.
Matt Damon és Luciana Barroso a 2024-es Oscar afterpartyján.
Forrás: PA Wire

Egy korábbi Oscar-gálát kihagyott, és megbánta

Damon a 2007-es Oscar-díjátadót idézte fel, amikor A tégla című filmje négy elismerést is nyert, köztük a legjobb filmnek járó díjat, Martin Scorsese pedig a legjobb rendező kategóriában győzött. A színész akkor nem volt jelen a ceremónián, mert forgatott, és Miamiban tartózkodott. Feleségével, Lucianával az ágyból, a televízión keresztül követték az eseményeket.

„Miamiban éltem akkor, és volt egy kisbabánk. Lucyval az ágyban feküdtünk, és nagyon izgultunk Martyért. Amikor nyert, fel-alá ugráltam a hálószobában, és emlékszem, mennyire izgatott voltam” – mesélte. Amikor azonban A tégla a legjobb film díját is megkapta, rádöbbent, hogy személyesen is ott kellett volna lennie, mondta.

„Abban a pillanatban esett le, hogy erre a lehetőségre egyáltalán nem is gondoltam. Lucyhoz fordultam, és azt mondtam: »A fenébe, ott kellene lennünk!«” – idézte fel. A következő hetekben a film szereplői és a stúdió munkatársai is keresték, és azt kérdezték tőle, miért maradt távol a nagy ünnepléstől. „Teljesen elszúrtam” – szögezte le. 

Amikor 2024-ben az Oppenheimer volt Oscar-jelölt, Damon nem akart ismét távol maradni. A produkció 13 jelölést kapott, és végül hét díjat nyert, köztük a legjobb filmnek járó elismerést. A színész azonban a felesége egészségi állapota miatt ezúttal sem tudott részt venni a díjátadó ceremónián, de az afterpartyn már együtt ünnepeltek.

Matt Damon és Luciana Barroso 2005-ben házasodtak össze. Négy lányuk van: Alexia, Isabella, Gia és Stella. 

Ritka pillanat: együtt jelent meg Matt Damon családja A felbújtók premierjén 2024 augusztusában.
Ritka pillanat: együtt jelent meg Matt Damon családja A felbújtók premierjén 2024 augusztusában.
Forrás: WireImage/Apple Original Films

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