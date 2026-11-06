Két hete még randiztatok, most az arcára sem emlékszel? – Nyugi, nem őrültél meg!

Az egész egy ártatlan TikTok-görgetéssel kezdődött. Egy lány mesélt arról, hogy volt egy randija, ami nem is volt kifejezetten rossz – mégis pár nappal később egyszerűen nem tudta felidézni a srác arcát. Nem homályosan. Nem részleteiben. Konkrétan sehogy. És miközben hallgattuk, valami furcsán ismerős érzés kúszott be: „Várj… ez már velünk is megtörtént.” Ez a stressz hatása. Utánajártunk, miért van ez így!

A stressz hatása miatt nem emlékszel arcokra? Képzeld, igen!

Forrás: Shutterstock

Randiszorongás vagy a stressz hatása? Ezért „törölheti” az agyad az emlékeket Ha nem emlékszel a randipartnered arcára, az nem feltétlenül memóriazavar, hanem lelki védekezés is lehet.

Az elkerülő kötődés és a korábbi traumák hatására az agyunk „törölheti” a túl intenzív érzelmekhez kapcsolódó emlékeket.

A jelenség összefügghet a derealizációval és a randiszorongással is – és nem, nem az öregedés az első számú gyanúsított.

Az első reakció persze megnyomja a pánik gombot: öregszünk? Ennyire tropára ment a memóriánk? Vagy túl sok a TikTok és túl kevés az alvás? Bár ezek sem kizártak, a válasz sokkal mélyebben gyökerezhet.

A pszichológia szerint az elkerülő kötődési stílussal élők – és azok, akik korábban érzelmi traumát éltek át – hajlamosabbak arra, hogy bizonyos emlékeket „eltemessenek”. Kutatások is bizonyították, hogy az ilyen személyek feltűnően keveset emlékeznek korábbi kapcsolataik részleteire. Nem azért, mert feledékenyek, hanem mert ez egyfajta megküzdési mechanizmus. Ha az emlék előhívása túl sok negatív érzéssel járna – szégyen, elutasítottság, csalódás –, az agy inkább minimalizálja a hozzáférést.

Fotografikus memória? Hagyjuk már!

Ez különösen érdekes a mai randikultúrában, ahol a „situationship” már-már alapállapot (erről korábban is írtunk), és ahol a bézs zászlók és red flagek között próbálunk navigálni. Egy túl lelkes randipartner, egy nyomulós pasi, vagy épp egy érzelmileg elérhetetlen partner mind aktiválhatják a védekező rendszereinket.

És ha a valóság túl kényelmetlen, az agy néha egyszerűen elhomályosítja.

A jelenség részben a derealizációhoz is kapcsolódhat. Ez az az állapot, amikor a helyzet kicsit „nem valóságosnak” tűnik, mintha kívülről néznéd magad.

A randizás – főleg, ha tetszik a másik – elképesztő szorongást tud generálni.

A szív gyorsabban ver, az agy túlpörög, az ego pedig retteg a visszautasítástól. Az elkerülő kötődésű emberek ilyenkor gyakran tudattalanul távolítják el magukat az élménytől. Ha pedig érzelmileg nem kapcsolódtak igazán, az arc – mint konkrét vizuális emlék – sem rögzül stabilan.