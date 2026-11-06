Szakításveszély a láthatáron – Azonnal kezdj el gyanakodni, ha ezt a közös programot szervezi a pasid!

A szakításoknak általában megvan a maguk forgatókönyve. Egy klasszikus „beszélnünk kell” mondat a nappaliban, egy feszült telefonhívás, vagy – ha valaki igazán gyáva – egy rövid üzenet. Az utóbbi időben azonban egy egészen különös trend kezdett terjedni az interneten: egyes férfiak szó szerint hegycsúcsra viszik a szakítást. A jelenségnek már neve is van: „alpine divorce”, vagyis alpesi válás.

Az alpine divorce a legnépszerűbb szakítási módszer manapság.

Forrás: 123rtf

Alpine divorce: amikor a szakítás szó szerint a hegytetőn történik Az „alpine divorce” azt jelenti, amikor valaki túrázás közben szakít a partnerével.

A jelenség mögött gyakran konfliktuskerülés és érzelmi éretlenség áll.

A helyzet nemcsak érzelmileg, hanem fizikailag is veszélyes lehet.

Elsőre akár egy romantikus vígjáték jelenetének is hangozhatna, de a valóságban sokkal kevésbé vicces az alpine divorce. Az internetet az utóbbi hónapokban elárasztották azok a történetek, amelyekben nők arról számolnak be, hogy párjuk túrázás közben szakított velük – néha egyszerűen elsétált, néha pedig szó szerint magukra hagyta őket az erdőben vagy a hegyen.

És bár ez elsőre extrémnek hangzik, pszichológusok szerint a jelenség meglepően logikus magyarázattal bír.

Amikor a természet „segít” a szakításban

A párkapcsolatok lezárása ritkán kellemes. A szakító félnek magyarázatot kell adnia, szembesülnie kell a másik fájdalmával, és gyakran hosszú, kellemetlen beszélgetések következnek. Egy hegyi túrán azonban egészen más a dinamika.

A szabadban nincs kanapé, nincs egymás szemébe nézés órákon át. Az emberek mozognak, haladnak előre, és sokkal könnyebb elkerülni az intenzív érzelmi helyzeteket. Egy túra közben például egyszerűen el lehet fordulni, gyorsabban lehet menni, vagy akár szó nélkül tovább lehet sétálni. Vagyis a környezet segít elkerülni a kellemetlen részeket.

Pszichológusok szerint sok ember ösztönösen választ olyan helyzetet, ahol könnyebb kilépni egy konfliktusból. Egy hegyi ösvény pontosan ilyen.

Konfliktuskerülés felsőfokon

A szakértők szerint az „alpine divorce” nem feltétlenül egy előre kitalált, gonosz terv. Sokkal inkább az érzelmi konfliktuskerülés extrém formája. Azok az emberek, akik nehezen kezelik a nehéz beszélgetéseket, gyakran inkább menekülnek a helyzetből. Ha valaki hajlamos arra, hogy viták közben kivonuljon vagy bezárkózzon, könnyen előfordulhat, hogy egy túra során egyszerűen… elsétál.