Napi horoszkóp november 7.: a Kos tanuljon meg nemet mondani, a Rák vegyen vissza az egójából

A Hold a Mérlegben jár, majd késő délután Skorpióba lép, miközben a Merkúr és a Vénusz is retrográd. Ez jó alkalom lehet arra, hogy rendet tegyél valamiben, amit régóta kerülgetsz, de ne akarj mindent egyetlen délután alatt kipipálni. A napi horoszkóp szerint egy régi ismeretség, elfeledett hobbi vagy félbehagyott terv is újra érdekelni kezdhet.

Napi horoszkóp november 7.: Figyelj jobban a megérzéseidre!

Forrás: 123rf

Mit üzen az univerzum? Egy szabadon hagyott délután most többet ér, mint egy hosszú programlista.

Csak ott tegyél rendet, ahol már zavar a káosz!

Adj még egy esélyt valaminek, ami fontos!

Figyelj jobban a megérzéseidre!

Napi horoszkóp november 7.

Neked mit jósolnak a csillagok?

Kos

Már reggel tudod, hogy ma végre lenne időd arra, amit egész héten halogattál. Csakhogy közben valaki programot szervez, más segítséget kér, és hirtelen megint úgy néz ki, hogy elúszik a napod. Ne mondj automatikusan igent mindenre. Ha van valami, amit tényleg szeretnél elintézni, tedd előre a listán.

A nap üzenete: A szabadidőd nem maradék idő.

Bika

Egy otthoni apróság ma jobban zavarhat, mint kellene: egy nyikorgó ajtó, egy rendetlen polc vagy valami, amit már hetek óta kerülgetsz. Javítsd meg vagy tedd rendbe, ha valóban útban van, aztán állj meg. Nem kell minden szombatból nagytakarítási projektet csinálnod. Délután egy finom ebéd vagy egy kényelmes kávézás sokkal többet adhat.

A nap üzenete: A rend jó dolog, de az élet nem attól lesz rendezett, hogy minden tárgy a helyén van.

Ikrek

Egy régi beszélgetés vagy ismeretség kerülhet ismét elő. Lehet, hogy valaki rád ír, vagy te veszed észre, hogy egy régi kontakt még mindig ott van a telefonodban. Nem kell rögtön nagy találkozót szervezni belőle. Egy könnyed üzenet is elég lehet ahhoz, hogy kiderüljön, mi újság a másikkal.

A nap üzenete: Nem minden kapcsolatnak kell ugyanott folytatódnia, ahol abbamaradt.

Rák

Ma nehezebben viseled, ha mások az utolsó pillanatban változtatnak a terveiden. Ha családi programról van szó, próbálj meg nem minden apróságot személyes ügyként kezelni. Egy közös ebéd vagy délutáni séta akkor lesz igazán kellemes, ha nem te próbálod minden részletét kézben tartani.