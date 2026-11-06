Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 6., péntek Lénárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
szezon

Ezeket az élelmiszereket novemberben már ne tedd a kosárba: jobban jársz, ha az összeset a polcokon hagyod

szezon választás paradicsom élelmiszer
Life.hu
2026.11.06.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Hiába vannak tele velük a boltok polcai, novemberben már egyik sem jó választás, ha szezonális és lehetőleg hazai alapanyagokat keresel. Van néhány kedvenc nyári élelmiszer, amit mindannyian szeretünk, mégis érdemes inkább a polcokon hagyni.

Nehezen engedjük el a nyarat, még mindig telepakoljuk a kosarat a nyári zöldségekkel és gyümölcsökkel, pedig a novemberi bevásárlásoknál ezeket az élelmiszereket már inkább a polcokon kellene hagyni. De melyek ezek az élelmiszerek, miért nem jó ötlet a megvásárlásuk, és akkor mivel rakd tele a bevásárlókocsit? Eláruljuk.

paradicsom élelmiszer
A paradicsom az egyik élelmiszer, amit jobb nem megvenni novemberben.
Forrás: 123rf

A paradicsom az egyik olyan élelmiszer, melynek az lejárt az ideje 

A paradicsom az egyik legkézenfekvőbb példa. Novemberben a hazai szabadföldi szezon már véget ért, így a friss paradicsom jellemzően külföldről érkezik vagy fűtött üvegházban termesztik. Ha mégis paradicsomos ételt készítenénk, a konzerv vagy üveges, passzírozott paradicsom ilyenkor praktikusabb választás lehet.

A nyári zöldségek sem az igaziak

Hasonló a helyzet a cukkinivel, paprikával és padlizsánnal is: ezeknek már lecsengett a hazai szezonja, ezért ilyenkor gyakran hosszabb utat tesznek meg, mire a bevásárlókosárba kerülnek. Ha nagyon szeretnél mégis, a cukkinit például nagyon jól lehet fagyasztani, bátran választhatod a mirelit változatát. 

Bogyós gyümölcsökkel is érdemes megvárni a következő szezont

Az eper, a málna és az áfonya novemberben ugyanúgy csábítóan nézhet ki a polcokon, de a hazai szezonjuk már rég véget ért. Ha most valami gyümölcsöset ennénk, sokkal jobb választás lehet egy hazai alma vagy körte. Ha pedig mégis a bogyósokat fogyasztanád, válassz a fagyasztott termékek közül.

A szezonális bevásárlás nem azt jelenti azt, hogy novemberben unalmasan kell táplálkozni. Éppen ellenkezőleg: ilyenkor érkezik el igazán a szezon kedvenceinek, a sütőtöknek, a céklának, a sárgarépának, a póréhagymának, a burgonyának és a különféle káposztaféléknek az ideje. Ezekből pedig rengeteg tartalmas leves, köret és egytálétel készülhet.

A november tehát nem arról szól, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a kosárba – csak érdemes egy kicsit más szemmel nézni a zöldség- és gyümölcspultot.

Olvass tovább!

Ha jót akarsz magadnak, felejtsd el, ahogy eddig csináltad: így olvaszd ki biztonságosan a fagyasztott húst

Kiveszed a fagyasztóból, és a konyhapulton hagyod, amíg felenged? Kézenfekvő megoldásnak tűnik, ám a fagyasztott hús kiolvasztásának van biztonságosabb módja is.

Egyetlen titkos összetevő, és a salátaönteted finomabb lesz, mint valaha – RECEPT

Gyümölcsös ízt ad és a kesernyésebb salátafélékkel is remekül harmonizál.

Túl sokat eszel, és észre sem veszed? Mutatjuk, miből, mekkora egy ideális adag

Egy tányér bolognai, egy adag rizses hús vagy néhány szem sült krumpli – vajon mennyi számít egy átlagos felnőtt adagjának? Néhány egyszerű szabállyal azonban mérleg nélkül is eligazodhatunk.

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu