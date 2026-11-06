Ezeket az élelmiszereket novemberben már ne tedd a kosárba: jobban jársz, ha az összeset a polcokon hagyod

Nehezen engedjük el a nyarat, még mindig telepakoljuk a kosarat a nyári zöldségekkel és gyümölcsökkel, pedig a novemberi bevásárlásoknál ezeket az élelmiszereket már inkább a polcokon kellene hagyni. De melyek ezek az élelmiszerek, miért nem jó ötlet a megvásárlásuk, és akkor mivel rakd tele a bevásárlókocsit? Eláruljuk.

A paradicsom az egyik élelmiszer, amit jobb nem megvenni novemberben.

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A paradicsom az egyik olyan élelmiszer, melynek az lejárt az ideje

A paradicsom az egyik legkézenfekvőbb példa. Novemberben a hazai szabadföldi szezon már véget ért, így a friss paradicsom jellemzően külföldről érkezik vagy fűtött üvegházban termesztik. Ha mégis paradicsomos ételt készítenénk, a konzerv vagy üveges, passzírozott paradicsom ilyenkor praktikusabb választás lehet.

A nyári zöldségek sem az igaziak

Hasonló a helyzet a cukkinivel, paprikával és padlizsánnal is: ezeknek már lecsengett a hazai szezonja, ezért ilyenkor gyakran hosszabb utat tesznek meg, mire a bevásárlókosárba kerülnek. Ha nagyon szeretnél mégis, a cukkinit például nagyon jól lehet fagyasztani, bátran választhatod a mirelit változatát.

Bogyós gyümölcsökkel is érdemes megvárni a következő szezont

Az eper, a málna és az áfonya novemberben ugyanúgy csábítóan nézhet ki a polcokon, de a hazai szezonjuk már rég véget ért. Ha most valami gyümölcsöset ennénk, sokkal jobb választás lehet egy hazai alma vagy körte. Ha pedig mégis a bogyósokat fogyasztanád, válassz a fagyasztott termékek közül.

A szezonális bevásárlás nem azt jelenti azt, hogy novemberben unalmasan kell táplálkozni. Éppen ellenkezőleg: ilyenkor érkezik el igazán a szezon kedvenceinek, a sütőtöknek, a céklának, a sárgarépának, a póréhagymának, a burgonyának és a különféle káposztaféléknek az ideje. Ezekből pedig rengeteg tartalmas leves, köret és egytálétel készülhet.

A november tehát nem arról szól, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a kosárba – csak érdemes egy kicsit más szemmel nézni a zöldség- és gyümölcspultot.

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