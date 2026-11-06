Egyre többen mondanak le a hétvégi bulizásról: meglepő dologgal kapcsolódnak ki a fiatal felnőttek − Nem a spórolás az oka

A hétvégi kikapcsolódásról alkotott elképzelések egyre inkább átalakulnak: a hagyományos esti programok helyett sokan, különösen ősszel az otthoni pihenést és a főzést részesítik előnyben.

Bulizás helyett a hétvégi főzés jelenti sokak számára a feltöltődést.

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A főzés a feltöltődés és a közös időtöltés része lett

Egy kétezer brit felnőtt bevonásával készült felmérés szerint 73 százalékuk már kifejezetten várja, hogy otthon tölthesse a hétvégét, 56 százalékuk pedig gyakrabban teszi ezt, mint korábban. A változás nem a spórolásról szól: az otthon maradók közül tízből négyen úgy érzik, boldogabbak, ha a hétvégéjüket főzéssel töltik.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy tízből hat felnőtt már inkább otthon főz, ahelyett hogy bulizni menne. A válaszadók 32 százaléka a hétvégi főzést választja kikapcsolódásként.

A több szabadidő arra is lehetőséget ad, hogy új vagy összetettebb recepteket próbáljanak ki: tízből négyen élnek ezzel a lehetőséggel, 34 százalékuk pedig úgy érzi, hétvégén több energiája jut a főzésre.

Segíti az ellazulást és megtanít arra, hogyan éljük meg a jelent

A lassabb hétvégi tempó pszichológiai szempontból is előnyös lehet. A megkérdezettek 22 százaléka szerint a főzés segít lelassulni és jobban megélni a jelent, 18 százalékuk pedig úgy érzi, ilyenkor könnyebben szakadhat el a képernyőtől és a digitális zavaró tényezőktől. A Durham Egyetem szociál- és egészségpszichológia-professzora, Fuschia Sirois a Mirrornak a kutatás kapcsán arról beszélt, miért lehet a nyugodt otthoni főzés hatékonyabb kikapcsolódás, mint egy éjszakai szórakozóhelyen töltött este.

„Egy hosszú hét után úgy tűnhet, hogy egy esti program a legjobb módja a kikapcsolódásnak, pszichológiai szempontból azonban ez gyakran nem igaz. A munka utáni regenerálódást vizsgáló kutatások szerint fontos, hogy ki tudjunk kapcsolni, pihenjünk, valami újat tanuljunk, és úgy érezzük, mi rendelkezünk a szabadidőnk felett. Egy otthon töltött, főzéssel teli este mindezt biztosíthatja, míg egy éjszakai program ritkán nyújtja ugyanezt. Otthon mi dönthetjük el, hogyan töltjük az időnket, és kivel osztjuk meg. Sokan beszélnek a kimaradás öröméről, és szerintem pontosan ezt látjuk most” – fogalmazott a professzor.

Társaságban még jobb

A főzés ráadásul nem feltétlenül magányos tevékenység. A kutatás szerint minden negyedik válaszadó a barátainak vagy a családtagjainak is készít ételt hétvégén. A megkérdezettek 47 százaléka számára a szeretteivel töltött idő az egyik legfontosabb hétvégi elfoglaltság, 14 százalékuk pedig egyenesen a szeretetnyelveként tekint arra, ha másoknak főzhet. A válaszadók 33 százaléka élvezi, hogy minőségi ételekkel lepheti meg önmagát vagy másokat, 22 százalékuk valódi sikerélményt merít az elkészült fogásokból.

Ezeket az ételeket készítik leggyakrabban hétvégén Bár a hétvége több lehetőséget ad az új receptek kipróbálására, a többség szombatonként továbbra is a jól bevált fogásokhoz nyúl. A felmérésben ismertetett lista élén (Nagy-Britanniában) a bolognai spagetti végzett, ezt a curry és a wokételek követik. A tíz legnépszerűbb szombati fogás között szerepel még a steak sült krumplival, a lasagne, a pizza, a sült hús és a sült hal hasábburgonyával.

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