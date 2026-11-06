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Új fotókat tett fel az Instagramra Palvin Barbi − Így mondott köszönetet mindenkinek, akik segítették

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A szupermodell idén megadta a módját a halloweennek. Palvin Barbara a közösségi oldalon friss fotók mellett tette közzé, mennyire hálás, hogy a parti szuper lett.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse idén először tartották meg Los Angelesben a Sprouse House Presents névre keresztelt halloweenpartit. A rendezvény megszervezését a magyar modell vállalta, a fergeteges hangulatról pedig egy világsztár gondoskodott: a DJ-pult mögött maga Snoop Dogg szolgáltatta a zenét. Barbi a minap meg is mutatta, milyen jól szórakoztatak, most pedig újabb képeket tett fel az Instájára. 

Palvin Barbara köszönetet mondott a partiért
Palvin Barbara köszönetet mondott a partiért
Forrás: NORTHFOTO/ L. Joly / FDC13 / Visual Press Agency

Palvin Barbara megköszönte a rengeteg segítséget

„A halloweeni buli egy álom volt. Nem tudom eléggé megköszönni mindenkinek, hogy életre keltették az összes koncepciómat, a legapróbb részletekig  már a következőn dolgozom” − írta a képekhez Palvin Barbara.

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse a Tim Burton nevéhez fűződő, 1993-ban bemutatott Karácsonyi lidércnyomás világából választottak jelmezötletet. A modell Oogie Boogie karakterét idézte meg, méghozzá egy Monster High baba bőrébe bújva. Feltűnő, zöld ruháját pókmotívumok díszítették, megjelenését pedig egy hosszú, zöld paróka és egy magas, hegyes kalap tette teljessé. Utóbbin a figura széles, jellegzetes vigyora is visszaköszönt. Dylan Sprouse eközben Jack Skellingtonként jelent meg: fekete, vékony csíkos öltönyt viselt, amelyhez természetesen a karakter ikonikus csokornyakkendője is hozzátartozott. A partiról videó is készült, amit itt nézhetsz meg.

Hetek óta minden Palvin Barbiról szól

Hatalmas port kavart, hogy a szupermodell hat héttel kislánya születése után részt vett a Victoria's Secret Fashion Show-n. A fogadtatása megosztó volt, annak ellenére, hogy csak úgy ragyogott a kifutón.  Barbara Palvin a Los Angelesben megrendezett Sprouse House Halloween-partin az E!Newsnak beszélt arról, hogyan érintették a kritikák, korábban pedig az Instagramján írt arról, hogy mi van a csillogás mögött és más édesanyáknak is üzent

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