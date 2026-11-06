Itthon is kapható a világ legjobb vaja: mutatjuk, mennyibe kerül

Az ír vaj végzett az első helyen a TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai oldal október 28-án frissített rangsorában. A portál két külön listát készített: az egyiken a különböző országok jellegzetes vajfajtáit, köztük a regionális és eredetvédett változatokat értékelte, a másikon pedig konkrét gyártók termékeit rangsorolta az olvasók véleménye alapján. A győztes ír vaj egyik legismertebb képviselője, a Kerrygold a magyar üzletek polcain is megtalálható.

Az ír vaj lett a világ legjobbja

Forrás: 123rf

Ez a világ 10 legjobb vajfajtája:

A TasteAtlas értékelői szerint az ír vaj 4,5 ponttal érdemelte ki az első helyet, megelőzve a török és a francia különlegességeket.

A tízes rangsor a következőképpen alakult:

Ír vaj (Írország) – 4,5 pont

Trabzoni vaj (Törökország) – 4,4 pont

Beurre d’Isigny (Franciaország, Normandia) – 4,3 pont

Ghí, azaz tisztított vaj (India) – 4,1 pont

Beurre Charentes-Poitou (Franciaország) – 3,8 pont

Manteiga dos Açores (Portugália, Azori-szigetek) – 3,8 pont

Niter kibbeh, fűszeres tisztított vaj (Etiópia) – 4,2 pont

Beurre d’Ardenne (Belgium) – 3,8 pont

Mantequilla de Soria (Spanyolország) – 3,7 pont

Manteiga de garrafa (Brazília) – 3,5 pont

A sorrendet nem kizárólag az átlagpontszám határozza meg, hanem az is, hány értékelés érkezett egy-egy termékre.

A konkrét termékek száz darabot felsorakoztató rangsorában már a francia kézműves vajak szerepelnek az élen. Ezeket Magyarországon leginkább különleges élelmiszereket árusító üzletekben vagy külföldi webáruházakból lehet beszerezni. A hazai boltokból is ismert Kerrygold sózott vaja az 53. helyezést érte el, a dán Lurpak pedig a 68. lett.

Magyar vaj nem került fel a listákra

A TasteAtlas egyik összeállításában sem szerepel magyar vaj. A környező országok közül Csehország viszont két termékkel is képviselteti magát: a Czech Ghee a nyolcadik, a Farma Kubernát vaja pedig a 77. helyen végzett a márkák mezőnyében.

A magyar üzletekben kapható vajak jelentős része külföldről származik, a hazai boltokban forgalmazott vajak és joghurtok 60–70 százaléka pedig importtermék. Ennek egyik oka, hogy a magyar tejüzemek a tejszín jelentős részét tejfölgyártásra használják fel, így a vaj iránti keresletet külföldi beszállítók segítségével is fedezik. Sok vaj érkezik például Németországból és Írországból - írja a Pénzcentrum.