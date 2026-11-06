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Itthon is kapható a világ legjobb vaja: mutatjuk, mennyibe kerül

rangsor írország vaj
Life.hu
2026.11.06.
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Nem kell vagyonokat költeni ahhoz, hogy megkóstolhassuk a világ legjobbjának tartott vajat. A TasteAtlas legfrissebb rangsorának győztese Magyarországon is kapható.

Az ír vaj végzett az első helyen a TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai oldal október 28-án frissített rangsorában. A portál két külön listát készített: az egyiken a különböző országok jellegzetes vajfajtáit, köztük a regionális és eredetvédett változatokat értékelte, a másikon pedig konkrét gyártók termékeit rangsorolta az olvasók véleménye alapján. A győztes ír vaj egyik legismertebb képviselője, a Kerrygold a magyar üzletek polcain is megtalálható.

Az ír vaj lett a világ legjobbja
Az ír vaj lett a világ legjobbja
Forrás: 123rf

Ez a világ 10 legjobb vajfajtája:

A TasteAtlas értékelői szerint az ír vaj 4,5 ponttal érdemelte ki az első helyet, megelőzve a török és a francia különlegességeket.

A tízes rangsor a következőképpen alakult:

Ír vaj (Írország) – 4,5 pont

Trabzoni vaj (Törökország) – 4,4 pont

Beurre d’Isigny (Franciaország, Normandia) – 4,3 pont

Ghí, azaz tisztított vaj (India) – 4,1 pont

Beurre Charentes-Poitou (Franciaország) – 3,8 pont

Manteiga dos Açores (Portugália, Azori-szigetek) – 3,8 pont

Niter kibbeh, fűszeres tisztított vaj (Etiópia) – 4,2 pont

Beurre d’Ardenne (Belgium) – 3,8 pont

Mantequilla de Soria (Spanyolország) – 3,7 pont

Manteiga de garrafa (Brazília) – 3,5 pont

A sorrendet nem kizárólag az átlagpontszám határozza meg, hanem az is, hány értékelés érkezett egy-egy termékre. 

A konkrét termékek száz darabot felsorakoztató rangsorában már a francia kézműves vajak szerepelnek az élen. Ezeket Magyarországon leginkább különleges élelmiszereket árusító üzletekben vagy külföldi webáruházakból lehet beszerezni. A hazai boltokból is ismert Kerrygold sózott vaja az 53. helyezést érte el, a dán Lurpak pedig a 68. lett.

Magyar vaj nem került fel a listákra

A TasteAtlas egyik összeállításában sem szerepel magyar vaj. A környező országok közül Csehország viszont két termékkel is képviselteti magát: a Czech Ghee a nyolcadik, a Farma Kubernát vaja pedig a 77. helyen végzett a márkák mezőnyében.

A magyar üzletekben kapható vajak jelentős része külföldről származik, a hazai boltokban forgalmazott vajak és joghurtok 60–70 százaléka pedig importtermék. Ennek egyik oka, hogy a magyar tejüzemek a tejszín jelentős részét tejfölgyártásra használják fel, így a vaj iránti keresletet külföldi beszállítók segítségével is fedezik. Sok vaj érkezik például Németországból és Írországból - írja a Pénzcentrum.

Ennyiért vásárolhatod meg a világ legjobb vajfajtáját

A lap október 29-én két nagy magyar online élelmiszer-áruház árait hasonlította össze, az akciókat figyelmen kívül hagyva. A 200 grammos Kerrygold eredeti ír vajat akkor 1050 és 1360 forint közötti áron kínálták. Az ugyanekkora kiszerelésű Lurpak ára körülbelül 1150 forint volt. Az árak természetesen üzletenként eltérhetnek, és idővel változhatnak.

A TasteAtlas helyezéseit ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni. A rangsor a felhasználók véleményén alapul, nem hivatalos minőségi tanúsítvány. Vásárláskor a márka mellett az összetevőket, a zsírtartalmat és a kilogrammonkénti árat is célszerű összehasonlítani. Nem árt figyelni arra is, hogy valódi vajat vagy kenhető vajkészítményt emelünk-e le a polcról. A Lurpak dobozos, kenhető változata például a vaj mellett növényi olajat is tartalmaz.

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