Az emberek csak most jöttek rá, mire való a sajtreszelő negyedik oldala - Te tudtad?

Szinte minden háztartásban megtalálható az a fém, négyoldalú sajtreszelő, aminek három oldalát mindenki használja, egy azonban általában kimarad. A legtöbben nem is tudták, milyen célt is szolgál az a lyukacsos rész, ha csak azt nem, hogy felsértse a kezeinket, ha rosszul fogjuk meg az eszközt. Most azonban kiderült, hogy mire való a sajtreszelő negyedik oldala.

Eddig rejtély volt, mire való a sajtreszelő negyedik oldala

Erre való a sajtreszelő negyedik oldala

A konyháink egyik alapdarabja a sajtreszelő, de rengetegen nincsenek tisztában azzal, hogy mire is való az a lyukacsos, szúrós oldala. A másik hármat általában rendszeresen használják az emberek, ez pedig csak arra volt jó, hogy felsértse a kezünket, miközben reszeltünk. Az egyik Reddit-felhasználó azonban elgondolkozott azon, hogy mégis mi célt szolgálhat ezen kívül a sajtreszelő negyedik oldala, úgyhogy feltette a kérdést, a válaszokból pedig kiderült, hogy sokan hozzá hasonlóan szintén nem voltak tisztában a funkciójával. Szerencsére azonban tapasztaltabb felhasználók is akadtak, akik pontosan tudják, mire való is ez a rejtélyes oldal.

„Kemény sajtot vagy fokhagymát, szerecsendiót, esetleg gyömbért reszelni, hogy olyan legyen, mint egy paszta" - adták meg a választ, de a citrusok héját is sokkal jobban viszi ez az oldal, mint a sima reszelő.