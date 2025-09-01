Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ital

A francia nők jegeskávéja lesz a kedvenced: ez a recept minden képzeletet felülmúl

A jegeskávé a francia nők szerint a nyár egyik legjobb dolga.
Shutterstock - Gorgev
ital francia jegeskávé recept kávé
Life.hu
2025.09.01.
A francia nők imádják a frissítő italokat. Nyáron ez a jegeskávé a kedvencük.

Kevés dolog esik olyan jól a forróságban, mint egy hideg, krémes jegeskávé. Nemcsak felfrissít, hanem energiát is ad, miközben igazi kényeztetés a szürke hétköznapokban. A francia nők tudják, hogyan lehet ebből a klasszikus italból igazi élményt varázsolni, ezért az ő jegeskávéreceptjük mostanra nagy kedvenc lett.

A jegeskávé a francia nők szerint a nyár egyik legjobb dolga.
A jegeskávé a francia nők szerint a nyár egyik legjobb dolga. 
Forrás: Shutterstock

A francia nők kedvenc jegeskávéreceptje

A francia nők szerint a jegeskávé nemcsak egy ital, hanem egy életérzés is. Amikor a nyári utcákon kávézóteraszokon kortyolják, az egész hangulat arról szól, hogy lassítsunk le, élvezzük a pillanatot, és adjunk magunknak egy kis luxust a rohanás közepén. Nem véletlen, hogy számukra a jegeskávé egyfajta szimbólum is: a könnyedséget, a nőiességet és a nyári eleganciát testesíti meg. Ez az apró rituálé a mindennapokban is segít abban, hogy kicsit kiszakadjunk a stresszből, és úgy érezzük, mintha mindig egy picit nyaralnánk.

A titok a részletekben rejlik. Először is erős kávét főznek, amit hagynak teljesen kihűlni. Ezután jön a varázslat: a kávét jéggel, hideg tejjel és egy kevés vaníliával turmixolják össze, amíg selymes, habos állagú nem lesz. A végeredmény olyan, mintha egy kávé és egy desszert keveredne egy pohárban. Ha valaki extra kényeztetésre vágyik, tejszínhabbal vagy csokoládészósszal koronázhatja meg.

A minőségi alapanyag is számít

Ez a jegeskávé azért is különleges, mert egyszerre adja vissza a kávé karakteres ízét és a nyári hűsítő élményt. A franciák nem szeretik a túl bonyolult recepteket, inkább az egyszerű, de minőségi alapanyagokra esküsznek. Egy jó kávé, friss tej és egy kis kreativitás bőven elég ahhoz, hogy az ital tökéletes legyen.

A jegeskávé ráadásul nemcsak reggel vagy délután élvezhető, hanem akár egy baráti beszélgetés vagy kerti parti kísérőjeként is. A francia nők abban hisznek, hogy minden pillanat lehet különleges, ha adunk hozzá egy kis eleganciát. Egy pohár jegeskávéval a kézben pedig még a legforróbb nap is elviselhetőbbnek tűnik.

Ez a recept megmutatja, hogy a kávézás nemcsak szokás, hanem élmény is lehet. Egy korty ebből a francia stílusú jegeskávéból, és az ember azonnal érzi, miért rajonganak érte annyian.

Így készíts bőrbarát pumpkin spice lattét - RECEPT

Az ősz hivatalos itala visszatért, de most nem kalóriákkal dúsítva, hanem egy diétakompatibilis, bőrbarát verzióval. Íme a pumpkin spice latte kalóriabarát változatban!

Egy pohárnyi luxus a csajos estékre: lila espresso martinit kínál most minden menő rooftopbár

Itt a rooftop bárok hercegnője! Menő, lila színével azonnal kitűnik a többi kávékoktél közül az espresso martini.

Kávé helyett: 5 különleges ital, ami ugyanúgy felpörget

Unod már a reggeli kávét? Ne aggódj, van élet azon túl is. Összeszedtünk 5 izgalmas italt, ami garantáltan felébreszt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu