„A fekete egy vidám szín!" – Így készítsd el Morticia Addams éjsötét koktélját

Kijött a Wednesday 2. évadjának következő négy része, ezért ha az esti programod a sorozatnézés, akkor megmutatjuk, milyen kísérteties, koromfekete italt szürcsölgethetsz a kedvenc őszi tinidrámád közben: Morticia Addams koktélja lesz a tuti választás!
Elő az üstöket és a fortyogó fazekakat, ugyanis olyan receptet hoztunk mára, aminek látványától még Wednesday Addams is felvirulna − vagy pislogna − a lényeg, hogy rajongana érte. Az is lehet, hogy azért lett ilyen vészjósló tekintettel megáldott a karaktere, mert Morticia ezt kortyolgatta már jóval a megszületése előtt is. Nézzük, mire lesz szükséged ehhez a jó értelemben vérfagyasztóan kísérteties fantáziakoktélhoz!
Rögtön el is áruljuk a titkos összetevőjét, ami nem más, mint: a tintahal tinta.
Ugyanis a fekete koktél nem lesz akármitől ilyen éjsötét színű. Ne aggódj, egyáltalán nem fogod érezni a tintahal ízét, csupán két célt szolgál: megszínezi az italodat és egy kis sót ad hozzá, amitől finomabb lesz. Mivel silver tequila a koktél alapja, azt egyébként is sóval szokás inni, most csak annyiban változtatsz, hogy belerakod az italba.
Az összes összetevőt rázd fel jéggel egy shakerben.
Tálald az italt két hűtött coupe pohárban, ami egy elegáns, száras koktélos kehely.
Amennyiben egy vega opciót szeretnél, vagy csak úgy irtózol a gondolattól, hogy tintahal tintát igyál, mint Morticia Addams a napsütéstől, akkor használhatsz a koktélhoz egy csipet sót és fekete ételfestéket.
