2025. szept. 9., kedd

„A fekete egy vidám szín!" – Így készítsd el Morticia Addams éjsötét koktélját

Ez a botrányos, tintahalas ital Morticia Addams koktélja.
2025.09.09.
Alig vártad, hogy kijöjjön a Wednesday sorozat 2. évada? Morticia Addams koktélja lesz a megfelelő ital a tökéletes sorozatélményhez!

Kijött a Wednesday 2. évadjának következő négy része, ezért ha az esti programod a sorozatnézés, akkor megmutatjuk, milyen kísérteties, koromfekete italt szürcsölgethetsz a kedvenc őszi tinidrámád közben: Morticia Addams koktélja lesz a tuti választás!

Forrás: Disney General Entertainment Con

Íme, az éjsötét Morticia Addams koktélja

Elő az üstöket és a fortyogó fazekakat, ugyanis olyan receptet hoztunk mára, aminek látványától még Wednesday Addams is felvirulna − vagy pislogna − a lényeg, hogy rajongana érte. Az is lehet, hogy azért lett ilyen vészjósló tekintettel megáldott a karaktere, mert Morticia ezt kortyolgatta már jóval a megszületése előtt is. Nézzük, mire lesz szükséged ehhez a jó értelemben vérfagyasztóan kísérteties fantáziakoktélhoz! 

Rögtön el is áruljuk a titkos összetevőjét, ami nem más, mint: a tintahal tinta. 

Ugyanis a fekete koktél nem lesz akármitől ilyen éjsötét színű. Ne aggódj, egyáltalán nem fogod érezni a tintahal ízét, csupán két célt szolgál: megszínezi az italodat és egy kis sót ad hozzá, amitől finomabb lesz. Mivel silver tequila a koktél alapja, azt egyébként is sóval szokás inni, most csak annyiban változtatsz, hogy belerakod az italba.

Összetevők:

  • 45 ml – Tequila
  • 15 ml – Piros chili likőr
  • 30 ml – Gránátalmalé
  • 30 ml – Lime lé
  • 15 ml – Bodzavirág szirup
  • 5 csepp – Tintahal tinta

Az ördögien fekete koktél elkészítése:

Az összes összetevőt rázd fel jéggel egy shakerben.
Tálald az italt két hűtött coupe pohárban, ami egy elegáns, száras koktélos kehely.

Amennyiben egy vega opciót szeretnél, vagy csak úgy irtózol a gondolattól, hogy tintahal tintát igyál, mint Morticia Addams a napsütéstől, akkor használhatsz a koktélhoz egy csipet sót és fekete ételfestéket.

Ha érdekel a videó, amiből inspirációt meríthetsz a profi elkészítéshez, kattints a videóra!

@gintensiv MORTICIA ADDAMS Black is such a cheerful color. Isn’t it? Note: Squid Ink serves two purposes here. Firstly, it adds color to the cocktail, and secondly, it introduces a bit of salt, similar to saline solution. Don't worry, in your cocktail, squid ink doesn't taste like fish. Recipe: 45ml-1.5oz TEQUILA ANEJO EL PROFESOR 15ml-0.5oz RED CHILI LIQUEUR 30ml-1oz POMEGRANATE JUICE 30ml-1oz LIME JUICE 15ml-0.5oz ELDERFLOWER SYRUP 5 drops SQUID INK Shake all ingredients with ice and fine strain into chilled coupette glass. #blackdrink #morticiaaddams #cocktailrecipe #tequilacocktail ♬ Misterious clock freshmansound - GINTENSIV

