„A fekete egy vidám szín!" – Így készítsd el Morticia Addams éjsötét koktélját

Kijött a Wednesday 2. évadjának következő négy része, ezért ha az esti programod a sorozatnézés, akkor megmutatjuk, milyen kísérteties, koromfekete italt szürcsölgethetsz a kedvenc őszi tinidrámád közben: Morticia Addams koktélja lesz a tuti választás!

Ez a borzongató, tintahalas ital Morticia Addams koktélja.

Forrás: Disney General Entertainment Con

Íme, az éjsötét Morticia Addams koktélja

Elő az üstöket és a fortyogó fazekakat, ugyanis olyan receptet hoztunk mára, aminek látványától még Wednesday Addams is felvirulna − vagy pislogna − a lényeg, hogy rajongana érte. Az is lehet, hogy azért lett ilyen vészjósló tekintettel megáldott a karaktere, mert Morticia ezt kortyolgatta már jóval a megszületése előtt is. Nézzük, mire lesz szükséged ehhez a jó értelemben vérfagyasztóan kísérteties fantáziakoktélhoz!

Rögtön el is áruljuk a titkos összetevőjét, ami nem más, mint: a tintahal tinta.

Ugyanis a fekete koktél nem lesz akármitől ilyen éjsötét színű. Ne aggódj, egyáltalán nem fogod érezni a tintahal ízét, csupán két célt szolgál: megszínezi az italodat és egy kis sót ad hozzá, amitől finomabb lesz. Mivel silver tequila a koktél alapja, azt egyébként is sóval szokás inni, most csak annyiban változtatsz, hogy belerakod az italba.

Összetevők:

45 ml – Tequila

15 ml – Piros chili likőr

30 ml – Gránátalmalé

30 ml – Lime lé

15 ml – Bodzavirág szirup

5 csepp – Tintahal tinta

Az ördögien fekete koktél elkészítése:

Az összes összetevőt rázd fel jéggel egy shakerben.

Tálald az italt két hűtött coupe pohárban, ami egy elegáns, száras koktélos kehely.

Amennyiben egy vega opciót szeretnél, vagy csak úgy irtózol a gondolattól, hogy tintahal tintát igyál, mint Morticia Addams a napsütéstől, akkor használhatsz a koktélhoz egy csipet sót és fekete ételfestéket.

Ha érdekel a videó, amiből inspirációt meríthetsz a profi elkészítéshez, kattints a videóra!