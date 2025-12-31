Zöldséges, párolt lencse az újévre, diétázó és szerencsés csajoknak

Mind tudjuk, hogy újévkor lencsét kell enni a szerencséért, és a gazdagságért. A klasszikus, de sokszor unalmas lencsefőzelék helyett készítsd el ezt a modern, bőséghozó lencsereceptet. Mutatjuk, hogyan készítsd el a zöldséges, párolt lencsét!

Zöldséges párolt lencserecept.

Forrás: Shutterstock

Hozz szerencsét az újévedbe egy modern lencserecepttel Idén az újév első napján váltsd le a megszokott lencsefőzeléket egy modernebb, diétásabb verzióra.

Kezd az új évet egy könnyed, zöld és tápanyagban gazdag fogással.

A lencse sokszínűségét most párolt formában ismerheted meg.

Bár mind boldogan emlékezünk vissza nagyanyáink lencsefőzelékeire, idén érdemes valami újdonságot is kipróbálnod. A lencsereceptek sokszínűek és kreatívak is lehetnek. Ha a te újévi fogadalmad is az életmódváltás lesz, érdemes egy könnyed, kevés kalóriás, de rostban gazdag étellel kezdened. Hozz szerencsét 2026-ba és kezdd el a diétádat ezzel a fogással. Mutatjuk, hogyan készíts el a lencsét új, modern formában.

Zöldséges párolt lencserecept

Hozzávalók 4-6 főre:

1 evőkanál olívaolaj

1 nagyobb vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

2 zellerszár

220 g sárgarépa

1 édesköménygumó

300 g lencse

½ pohár száraz fehérbor (vagy víz)

7,5 deci zöldségalaplé

4 szál kakukkfű

1 szál rozmaring

só

bors

petrezselyemlevél/koriander a tálaláshoz

Elkészítés:

Egy közepes méretű leveseslábosban hevítsük az olívaolajat, majd kis lángon süssük üvegesre az apróra vágott hagymát, majd keverjük hozzá a zúzott fokhagymát és az egészen vékony karikákra felszelt zellerszárat. Főzzük további öt percig, majd jöhet a karikázott sárgarépa, a nagyobb cikkelyekre vágott édeskömény, a már előre beáztatott lencse, végül a fehérbor. Hagyjuk főni, időnként megkeverve pár percig, míg a bor teljesen elpárolog. Ezután öntsük fel a zöldségalaplével, keverjük bele a kakukkfüvet és a rozmaringot, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Kis lángon, lefedve hagyjuk főni körülbelül 45 percig. Időnként keverjük meg. Akkor jó, ha a folyadék elpárolgott, a zöldségek pedig megpuhultak. Friss petrezselyemmel vagy korianderrel tálaljuk.

Tekintsd meg további receptjeinket is: