Zöldséges, párolt lencse az újévre, diétázó és szerencsés csajoknak

Mind tudjuk, hogy újévkor lencsét kell enni a szerencséért, és a gazdagságért. A klasszikus, de sokszor unalmas lencsefőzelék helyett készítsd el ezt a modern, bőséghozó lencsereceptet. Mutatjuk, hogyan készítsd el a zöldséges, párolt lencsét!
Hozz szerencsét az újévedbe egy modern lencserecepttel
- Idén az újév első napján váltsd le a megszokott lencsefőzeléket egy modernebb, diétásabb verzióra.
- Kezd az új évet egy könnyed, zöld és tápanyagban gazdag fogással.
- A lencse sokszínűségét most párolt formában ismerheted meg.
Bár mind boldogan emlékezünk vissza nagyanyáink lencsefőzelékeire, idén érdemes valami újdonságot is kipróbálnod. A lencsereceptek sokszínűek és kreatívak is lehetnek. Ha a te újévi fogadalmad is az életmódváltás lesz, érdemes egy könnyed, kevés kalóriás, de rostban gazdag étellel kezdened. Hozz szerencsét 2026-ba és kezdd el a diétádat ezzel a fogással. Mutatjuk, hogyan készíts el a lencsét új, modern formában.
Zöldséges párolt lencserecept
Hozzávalók 4-6 főre:
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 nagyobb vöröshagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 2 zellerszár
- 220 g sárgarépa
- 1 édesköménygumó
- 300 g lencse
- ½ pohár száraz fehérbor (vagy víz)
- 7,5 deci zöldségalaplé
- 4 szál kakukkfű
- 1 szál rozmaring
- só
- bors
- petrezselyemlevél/koriander a tálaláshoz
Elkészítés:
Egy közepes méretű leveseslábosban hevítsük az olívaolajat, majd kis lángon süssük üvegesre az apróra vágott hagymát, majd keverjük hozzá a zúzott fokhagymát és az egészen vékony karikákra felszelt zellerszárat. Főzzük további öt percig, majd jöhet a karikázott sárgarépa, a nagyobb cikkelyekre vágott édeskömény, a már előre beáztatott lencse, végül a fehérbor. Hagyjuk főni, időnként megkeverve pár percig, míg a bor teljesen elpárolog. Ezután öntsük fel a zöldségalaplével, keverjük bele a kakukkfüvet és a rozmaringot, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Kis lángon, lefedve hagyjuk főni körülbelül 45 percig. Időnként keverjük meg. Akkor jó, ha a folyadék elpárolgott, a zöldségek pedig megpuhultak. Friss petrezselyemmel vagy korianderrel tálaljuk.
