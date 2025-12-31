Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Zöldséges, párolt lencse az újévre, diétázó és szerencsés csajoknak

főzés lencse recept
Life
2025.12.31.
A diétás fogás, ami még szerencsét is hoz! Készítsd el a zöldséges, párolt lencsereceptünket és kezdd egészségesen az új évet!

Mind tudjuk, hogy újévkor lencsét kell enni a szerencséért, és a gazdagságért. A klasszikus, de sokszor unalmas lencsefőzelék helyett készítsd el ezt a modern, bőséghozó lencsereceptet. Mutatjuk, hogyan készítsd el a zöldséges, párolt lencsét!

zöldséges párolt lencserecept
Zöldséges párolt lencserecept.
Forrás: Shutterstock

Hozz szerencsét az újévedbe egy modern lencserecepttel

  • Idén az újév első napján váltsd le a megszokott lencsefőzeléket egy modernebb, diétásabb verzióra.
  • Kezd az új évet egy könnyed, zöld és tápanyagban gazdag fogással.
  • A lencse sokszínűségét most párolt formában ismerheted meg.

Bár mind boldogan emlékezünk vissza nagyanyáink lencsefőzelékeire, idén érdemes valami újdonságot is kipróbálnod. A lencsereceptek sokszínűek és kreatívak is lehetnek. Ha a te újévi fogadalmad is az életmódváltás lesz, érdemes egy könnyed, kevés kalóriás, de rostban gazdag étellel kezdened. Hozz szerencsét 2026-ba és kezdd el a diétádat ezzel a fogással. Mutatjuk, hogyan készíts el a lencsét új, modern formában. 

Zöldséges párolt lencserecept

Hozzávalók 4-6 főre:

  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1 nagyobb vöröshagyma
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 2 zellerszár
  • 220 g sárgarépa
  • 1 édesköménygumó
  • 300 g lencse
  • ½ pohár száraz fehérbor (vagy víz)
  • 7,5 deci zöldségalaplé
  • 4 szál kakukkfű
  • 1 szál rozmaring
  • bors
  • petrezselyemlevél/koriander a tálaláshoz

Elkészítés:

Egy közepes méretű leveseslábosban hevítsük az olívaolajat, majd kis lángon süssük üvegesre az apróra vágott hagymát, majd keverjük hozzá a zúzott fokhagymát és az egészen vékony karikákra felszelt zellerszárat. Főzzük további öt percig, majd jöhet a karikázott sárgarépa, a nagyobb cikkelyekre vágott édeskömény, a már előre beáztatott lencse, végül a fehérbor. Hagyjuk főni, időnként megkeverve pár percig, míg a bor teljesen elpárolog. Ezután öntsük fel a zöldségalaplével, keverjük bele a kakukkfüvet és a rozmaringot, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Kis lángon, lefedve hagyjuk főni körülbelül 45 percig. Időnként keverjük meg. Akkor jó, ha a folyadék elpárolgott, a zöldségek pedig megpuhultak. Friss petrezselyemmel vagy korianderrel tálaljuk.

Tekintsd meg további receptjeinket is:

Karácsonyi klasszikus: mutatjuk a legjobb tojáslikőr-receptet

A romantikus karácsonyi filmek elengedhetetlen itala a tojáslikőr. Bújj te is a főhősnők bőrébe, és készítsd el idén saját tojáslikőrödet!

Edd magad Bella Hadidra: 166 kalóriás szupermodellpizza, ami tele van fehérjével

Ha már csak a körméreteid tartanak vissza attól, hogy a Victoria's Secret kifutóján illegesd magad, akkor kapaszkodj meg, mert ez a szerencsenapod! Elhoztuk neked ugyanis a TikTok legtutibb szupermodellpizza receptjét, aminek az ízénél már csak a kalóriatartalma jobb!

Diéta alatt édességre vágysz? Akkor ezt a sütőtökös palacsintát azonnal el kell készítened!

Ha egy különleges, mégis egyszerű desszertre vágysz, ez a recept biztosan elvarázsol. A sütőtökös palacsinta mézzel, fahéjjal és gyömbérrel illatosítva igazi téli kedvenc, amit a gyerekek és a felnőttek egyaránt imádni fognak.

 

