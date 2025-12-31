10 újévi fogadalom, amit minden it girlnek érdemes megfogadnia

Az újévi fogadalmakra sokan legyintenek, pedig valójában remek kapaszkodót adhatnak az életmódváltáshoz. Az év eleje ideális időszak arra, hogy tudatosabban alakítsd a mindennapjaidat, és új szokásokat vezess be. Hogy az átállás könnyebb legyen, összegyűjtöttük azokat a fogadalmakat, amelyekkel 2026-ban is magabiztosan hozhatod az it girl életérzést.

Újévi fogadalom ötletek a vagány csajok naplóiból.

Forrás: Shutterstock

Újévi fogadalomlista 2026-ra: Nem kell, hogy az újévi életmódváltás nehéz legyen.

Készíts moodboardot, és írd le a céljaidat jelen időben.

Manifesztáld a 2026-os évet az alábbi fogadalmakkal.

Tippek az újévi életmódváltáshoz:

Az életmódváltás szó sokak számára ijesztően hangzik, pedig a folyamat lehet teljesen személyre szabott, és ezáltal akár élvezetes is. Nem kell, hogy kizárólag diétáról szóljon az új év, hanem arról is, hogyan alakítod tudatosabban a mindennapjaidat. Gondolkodj kreatívan, és fogalmazz meg olyan újévi fogadalmakat, amelyek valóban rólad szólnak. Összegyűjtöttük azt a tíz irányelvet, amelyekkel 2026-ban is magabiztos it girl maradhatsz.